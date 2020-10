PAPA FRANJO PRVI PUT OTVORENO PODRŽAO ISTOSPOLNA PARTNERSTVA: ‘Homoseksualci imaju pravo na obitelj, oni su Božja djeca’

‘Ono što moramo stvoriti je zakon o građanskoj bračnoj zajednici’

U novom dokumentarnom filmu objavljenom u srijedu papa Franjo kaže da bi homoseksualci trebali imati mogućnost svoje partnerstvo legalizirati, a to je ujedno i papina najizravnija podrška gej osobama, piše Reuters.

“Homoseksualni ljudi imaju pravo biti u obitelji. Oni su Božja djeca i imaju pravo na obitelj. Nitko se zbog toga ne smije izbaciti”, kaže papa u dokumentarnom filmu “Franjo” redatelja Evgenija Afinevskog nominiranog za Oscara.

“Ono što moramo stvoriti je zakon o građanskoj bračnoj zajednici. Na taj su način zakonski pokriveni. Zauzeo sam se za to”, izjavio je papa.

PAPA FRANJO ŽESTOKO NAPAO POLITIČARE KOJI ŠIRE MRŽNJU PROTIV HOMOSEKSUALACA, ROMA I ŽIDOVA: ‘Oni mene podsjećaju na Hitlera!’

Papa u filmu govori o geju koji je s partnerom posvojio djecu

Čini se da se papa referirao na vrijeme kada je bio nadbiskup Buenos Airesa i protivio se zakonodavstvu kojim se odobravaju istospolni brakovi, ali podržavao je neku vrstu pravne zaštite homoseksualnih parova. Prema papinskom biografu Austenu Ivereighu, njegovi komentari u filmu objavljenom u srijedu bili su neki od najjasnijih izjava koje je papa koristio na tu temu od svog izbora 2013. godine.

Papa je u dijelu filma govorio o Andrei Ruberi, homoseksualcu koji je sa svojim partnerom usvojio troje djece. Rubera u filmu kaže da je otišao na jutarnju misu koju je papa rekao u svojoj rezidenciji u Vatikanu i dao mu pismo objašnjavajući svoju situaciju, piše Reuters.

Rekao je papi da on i njegov partner žele djecu odgajati kao katolike u lokalnoj župi, ali nije znao kako će ih primiti. Nije bilo jasno u kojoj zemlji živi Rubera. Rubera je rekao da ga je papa telefonirao nekoliko dana kasnije, rekavši mu da ga je dirnulo pismo i pozivajući par da uvede svoju djecu u župu, ali da budu spremni na protivljenje.

U filmu se vidi kako Rubera daje pismo papi. Kaže da su on i njegov partner prihvatili papin savjet i da su sretni što su to učinili.

PAPA FRANJO PROGOVORIO O HOMOSEKSUALCIMA: ‘Kršćani bi ih trebali zamoliti oprost’

Što je redatelj filmom htio postići?

Autor filma “Franjo” je Evgenij Afinevski koji je želio da njegov dokumentarac pošalje poruku nade, pa je za glavnog lika izabrao jedinog svjetskog čelnika koji po njemu muže ujediniti svijet, papu Franju. Afinevski ga opisuje kao čovjeka koji povezuje i film “Franjo”, premijerno prikazan u srijedu na filmskom festivalu u Rimu, smješta Papu u središte radnje koja se bavi globalnim svjetskim problemima.

“Nit vodilja ovoga filma smo mi kao ljudska bića koja svakodnevno izazivaju katastrofe. A on (Papa) jedini je koji nas kroz te niti spaja”, rekao je Afinevski, američki državljanin ruskog porijekla. On je 2016. bio nominiran za Oskara za film “Zima vatre” o narodnom ustanku u Ukrajini. Nakon što ga je “Vapaj iz Sirije”, još jedan film o građanskom ratu, “doveo do najmračnije strane čovječanstva”, osjetio je da treba snimiti nešto što “podiže duh”.

Film se bavi gorućim problemima poput sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, rasizma, klimatskih promjena, seksualnog nasilja, migracija, krijumčarenja ljudi, političkih podjela i odnosa između kršćana, muslimana i židova.