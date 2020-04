PAPA FRANJO POVODOM DANA PLANETA ZEMLJE: Priroda ne prašta grijehe, upropastili smo Božje djelo

Sveti Otac je pohvalio pokret za zaštitu okoliša izjavivši kako mladi ljudi trebaju ‘izaći na ulice da nas nauče ono što je očito, a to je da neće biti budućnosti za nas ako uništimo okoliš’

Papa Franjo pozvao je na zaštitu okoliša u srijedu, na 50. godišnjicu prvog Dana Zemlje, kazavši da je pandemija koronavirusa pokazala da se neki izazovi moraju prevladavati globalnim odgovorom.

Sveti Otac je pohvalio pokret za zaštitu okoliša izjavivši kako mladi ljudi trebaju “izaći na ulice da nas nauče ono što je očito, a to je da neće biti budućnosti za nas ako uništimo okoliš”.

Papa, koji je napisao encikliku 2015. o zaštiti prirode i opasnostima klimatskih promjena, toj temi je posvetio svoju opću audijenciju, prenošenu iz njegove knjižnice zbog mjera karantene uslijed pandemije koronavirusa.

Podsjetivši na španjolsku poslovicu da Bog uvijek prašta, čovjek ponekad, ali priroda nikada, papa Franjo je rekao: “Ako uništimo Zemlju, odgovor će biti vrlo ružan.”

“Vidimo te prirodne tragedije koje su odgovor Zemlje na naše loše postupanje”, kazao je. “Mislim da kad bih sad upitao Gospodina što on misli o tome da on ne bi rekao da je to vrlo dobra stvar. Mi smo oni koji su upropastili Božje djelo.”

“Griješili smo protiv Zemlje, protiv našeg bližnjega i na kraju protiv stvoritelja”, rekao je Papa istaknuvši da Zemlja nije beskonačno nalazište resursa za iskorištavanje.

‘JEDNA OD GLAVNIH ZADAĆA VJERE’: Papa poziva kršćane da spase ‘vrt obilja koji nam je podario Bog’