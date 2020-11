PAPA FRANJO: ‘Mjesecima nisam znao tko sam, nisam znao hoću li preživjeti’

Papa Franjo rekao je da zna kroz što prolaze oboljeli od covida-19

Papa Franjo je kao mladić jedva preživio tešku respiratonu infekciju. Franji je u rodnoj Argentini zbog bolesti odstranjen veći dio plućnog krila 1957. kada je imao 20 godina i bio je na drugoj godini sjemeništa.

“Mjesecima nisam znao tko sam, nisam znao hoću li preživjeti. Ni liječnici nisu znali hoću li uspjeti”, prisjeća se 83-godišnji Papa u novoj knjizi. “Jednog dana sam zagrlio majku i pitao je hoću li umrijeti… Iz tog iskustva znam kroz što prolaze pacijenti s koronavirusom kad se bore za dah”.

Radi se o citatima iz knjige “Let Us Dream: The Path to a Better Future” (Sanjajmo: Put u bolju budućnost) koju je Franjo napisao sa svojim engleskim biografom Austenom Ivereighom. Knjiga iz tiska izlazi 1. prosinca, a izvatke je danas objavilo talijanski dnevnik La Repubblica.

NAKON SVIH ZABRANA I RESTRIKCIJA, OVAJ KAFIĆ JE UVEO JOŠ JEDNU: Ali mislimo da bi ovu mogli objeručke prihvatiti