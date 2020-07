PAO ŠPIJUNSKI ZRAKOPLOV U TURSKOJ: Poginulo sedam pripadnika sigurnosnih službi: ‘Oni su junaci!’

U zrakoplovnoj nesreći na istoku Turske poginulo je sedam pripadnika turskih sigurnosnih službi, javila je danas službena novinska agencija Anadolu.

“Izviđački avion” pao je u pokrajini Van, izvijestila je novinska agencija Anadolu pozivajući se na turskog ministra unutarnjih poslova.

Suleyman Soylu rekao je da se avion srušio na planini na visini od 670 metara. Među poginulima su i dvojica pilota.

Guverner pokrajine odao je počast na Twitteru sedmorici “junaka” i izrazio sućut njihovim obiteljima. U tijeku je vladina istraga, dodao je.

Planinsku i izoliranu pokrajinu Van, na granici s Iranom, u veljači su pogodile dvije lavine u kojima je poginula 41 osoba.

