PAO NIZ VODOPAD OD ŠEST METARA, SLOMIO NOGU, PA DVA DANA PUZAO: ‘Mislio sam da nikad neću stići’

Nakon što je pao niz vodopad i slomio nogu, australski planinar je dva dana puzao dok nije spašen

Australski planinar koji je ozlijeđen nakon pada niz vodopad od šest metara kazao je kako je slomljenu nogu morao “nositi” dok je dva dana puzao do čistine s koje je spašen. Neil Parker (54) sam je bio na izletu u blizini Brisbanea kad se u nedjelju poskliznuo i završio sa slomljenim zglavkom i potkoljenicom koja je “pukla na pola”, prenosi BBC.

S obzirom na to da je u padu izgubio mobitel zaključio je da mu je najbolji izgled za spas dopuzati do čistine. Nakon dvodnevne agonije stigao je do čistine na kojoj su ga spasioci uočili. “Puzao sam metar, metar i pol, pa radio stanku”, rekao je novinarima u srijedu u bolnici. “Trebalo mi je dva dana za tri kilometra. mislio sam da nikad neću stići”.

Planirao je trodnevni izlet

Parker je kazao kako je planirao trodnevni izlet na Mount Nebo kad se otkotrljalo kamenje i on je pao niz vodopad. Parker je u opremi imao zavoje koje je kombinirao sa štapovima kako bi imobilizirao nogu a imao je i sredstva protiv bolova te malo hrane.