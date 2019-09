PANIKA U EUROPI, ŠIRI SE EPIDEMIJA HIV-A: ‘Chemsex je izazov ogromnih proporcija koji trenutno ne možemo u potpunosti shvatiti’

Pojam ‘chemsex’ označava nezaštićeni spolni odnos na spomenutim zabavama pod utjecajem droge što postaje velik problem za Europu

Razulareni partiji praćeni velikom količinom droge i tzv. “chemsexom” uzrok su epidemije širenja HIV-a među homoseksualnim muškarcima u Europi, javlja Independent. Pojam “chemsex” označava nezaštićeni spolni odnos na spomenutim zabavama pod utjecajem droge što postaje velik problem za Europu.

Riječ je o zabavama na kojima neki od “partijanera” provode dane drogirajući se i seksajući se s potpunim strancima i to bez prezervativa. Unatoč većim rizicima zaraze virusom koji uzrokuje AIDS, kao i drugim seksualnom prenosivim bolestima, muškarci preko aplikacija za upoznavanje poput Grindra pretražuju korisnike koji imaju oznake “nadrogirani i napaljeni” ili “zabava i igra”. Ondje upoznaju druge muškarce koji prakticiraju nezaštićeni seks s neznancima.

‘Chemsex’ postao rastuća pojava

Rezultat takvih zabava je, kažu stručnjaci za AIDS, da se u gradovima širom Europe virus HIV-a širi brzo među muškarcima koji se seksaju s muškarcima, što dovodi u pitanje koncentriranje epidemije u tim skupinama. Profesorica psihologije i seksualnog zdravlja na Sveučilištu De Montfort u Leicesteru, Rusi Jaspal, kaže da je “chemsex” vrlo raširen i da je “rastuća pojava”. Osim toga, profesorica Jaspal proučava širenje HIV-a i “chemsex” scenu. Međunarodno udruženje pružatelja usluga skrbi protiv AIDS-a organiziralo je konferenciju u Londonu, a predsjednik udruženja, Jose Zuniga, opisao je “chemsex” kao “izazov ogromnih propocija koje trenutno ne možemo u potpunosti shvatiti”.

Za takvu vrstu seksa karakteristična je velika upotreba droge poput metamfetamina (kristalnog meta), mefedrona te GHB-a, kiseline koja se u nekim slučajevima koristi kao anestetik, ali se često zloupotrebljava kao psihoaktivna droga. Inače, među homoseksualcima i partijanerima ta droga je poznata pod nazivom “G”. Tu drogu ljubitelji “chemsex” partija koriste za povećanje seksualnog uzbuđenja, užitka i performansi. Uz “chemsex” veže se i pojam “slamsex” gdje osobe koje se drogiraju, samoinicijativno uzimaju drogu preko igle, a ne u obliku tableta ili pajpa za pušenje.

Epidemijom zahvaćeni Velika Britanija, Nizozemska, Njemačka, Italija, Rusija, Španjolska…

U malom istraživanju objavljenom 2014. godine o ljudima koji su pohađali klinike za HIV u Engleskoj i Walesu, 30 posto anketiranih HIV pozitivnih muškaraca prakticiralo je “chemsex” u prethodnoj godini, a 10 posto ih je reklo da su imali “slamsex”. Ignacio Labayen de Inza, specijalist za “chemsex” koji radi u nekoliko klinika u Velikoj Britaniji i na mreži kao savjetnik za muškarce koji traže pomoć, kaže da su se stvari od 2014. godine pogoršale. “To nije samo stvar u Velikoj Britaniji. Taj problem ima i Amsterdam, Berlin, Minhen, Rim, Kijev, Moskva, Helsinki kao i mjesta koja se nazivaju ‘gej destinacijama’, poput Ibize i Kanarskih otoka u Španjolskoj”, kazao je Reutersu.

Prošlogodišnje istraživanje u Španjolskoj otkrilo je da je od gotovo 750 anketiranih HIV pozitivnih muškaraca, njih 60 prijavilo nezaštićeni analni seks, a kod 62 posto je dijagnosticirana neka spolno prenosiva bolest. Stope infekcija i visoko rizičnog seksualnog ponašanja bile su veće među 30 posto onih koji su prijavili da su imali “chemsex” ili “slamsex”.

Ljudi se više toliko ne plaše HIV-a?

U globalnom smislu, borba protiv HIV-a i AIDS-a postigla je dramatičan napredak u posljednjem desetljeću. Prema agenciji UNAIDS, u 2018. je 1,7 milijuna ljudi novo zaraženo virusom HIV-a, što je pad od 16 posto od 2010. godine, vođen uglavnom smanjenjem stope HIV-a u Africi. No, napredak u borbi protiv HIV-a i AIDS-a sabotira ova epidemija koja “napada” spomenute ključne skupine. UNAIDS kaže da je više od polovice novih slučajeva HIV-a u 2018. bilo u manjinskim ili marginaliziranim skupinama poput gej muškaraca, transrodnih ljudi i seksualnih radnika. Virus HIV-a koji donosi AIDS može se liječiti i desetljećima se držati pod kontrolom i to koktelima učinkovitih antivirusnih lijekova. De Inza smatra da je to djelomično omogućilo prakticiranje rizičnog “chemsexa”.

“Ljudi se HIV-a više ne plaše. Mnogi ljudi koje vidim kažu da su mislili da je ionako pitanje vremena kada će se zaraziti pa su se mislili ‘u međuvremenu dobro zabaviti'”, kaže gospodin De Inza. Zamjenica direktora UNAIDS-a, Shannon Hader, kaže da kada je riječ o “chemsexu”, ljudima treba dati savjete i metode zaštite. Poticanje upotrebe lijekova za prevenciju HIV-a poznatih kao PreP ili preventivna izloženost jedan je učinkovit korak, rekla je, i može ljudima koji prakticiraju “chemsex” dati određenu kontrolu nad njihovim zdravljem.

