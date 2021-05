PANIKA I STRAH U KONGU: Erumpirao jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, vide se fontane lave

Nyiragongo, vulkan na istoku Demokratske Republike Kongo koji je jedan od najaktivnijih na svijetu, erumpirao je u subotu, a uspaničeni stanovnici obližnjeg grada Gome dali su se u bijeg iako je vulkanolog rekao da grad izgleda nije u opasnosti. Ljudi su zgrabili madrace i druge stvari i pobjegli prema granici sa susjednom Ruandom dok je crveni sjaj ispunio nebo iznad grada.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI

