MINISTAR BEROŠ UPRAVO OBJAVIO: Od sinoć imamo 4 nova bolesnika, dvoje u Puli, dvoje u Zagrebu; ‘Broj će porasti’

Dok europske vlade zbog koronavirusa uvode niz oštrih mjera kojima nastoje suzbiti pandemiju koja prijeti Europi. U kineskom gradu Wuhanu, izvorištu zaraze, samo je pet prijavljenih novih slučajeva oboljelih

U Hrvatskoj je 31 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom

8 oboljelih je u Rijeci, 12 u Zagrebu, 4 u Varaždinu, 6 u Puli i jedan u Sisačko-moslavačkoj županiji

U Wuhanu, izvorištu zaraze koronavirusa, samo je pet prijavljenih novih slučajeva

U četvrtak navečer ukupan broj zaraženih koronavirusom porastao je na 131.479, a umrlo ih je 4.925

Presica kriznog stožera: 4 nova slučaja u Hrvatskoj

9:04 – Danas se u 9 sati počela je redovna press konferencija Nacionalnog kriznog stožera, nakon čega članovi Stožera idu na sastanak u Vladu. Ministar Vili Beroš obratio se javnosti i rekao da od sinoć imamo 4 nova bolesnika, ukupno 31. Dvoje u Puli, dvoje u Zagrebu, riječ je o tri bliska kontakta i jedan slučaj koji je došao izvana. Za tri nova se čekaju potvrde.

Razmatraju sve mjere koje bi smanjile transmisiju bolesti u populaciji. Nema znakova lokalne transmisije bolesti. Spremni su reagirati novim mjerama ako se epidemiološka situacija pogorša, rekao je Beroš. “Broj će porasti”, kazao je ministar Beroš.

“U Zagrebu se radi o dva obiteljska kontakta od poznatih bolesnika, a u Puli se radi o jednom ugostitelju koji se vratio iz Italije. A druga osoba je ostvarila kontakt s osobom u Zagrebu koja je došla iz Švicarske i koja je kasnije postala zaražena. Epidemiološka situacija je još uvijek povoljna. U svim ovim mjestima u kojima imamo bolesnika smo tražile kontakte”, rekao je Krunoslav Capak.

Alemka Markotić, ravnateljica klinike Fran Mihaljević, tvrdi da svi imaju blaži oblik bolesti. Beroš je rekao da će broj oboljelih sljedećih dana porast, ali i da se nadaju kako će epidemija uskoro početi jenjavati.

Markotić je također rekla da je testirano više od 500 ljudi te da je među njima “masa negativnih”. Opovrgla jetvrdnju da da se ne testira dovoljno ljudi. Upozorila je i da su testovi samo sredstvo liječnika da lakše prate bolesnike, ali da nisu mjera prevencije.

“Ako se osobno ne budemo uključili u te mjere. Znate kako je bilo u Domovinskom ratu, a ovo je rat s virusom, sad moramo svi zajedno odraditi kao i u Domovinskm ratu. Stanovništo se mora samo odgovorno ponašati, izbjegavati kontake, higijenske mjere. Ni u kojem trenutku ne treba biti panike. Razumni strah postoji, to je ljudski. Oni koji žele širiti paniku čine štetu. Što se tiče zdravstvenih ustanova ne treba opet ići odmah ako je netko zašmrcao. Ako imate simptome onda se treba najaviti. Razumno se ponašati, radije pokušajte komunicirati telefonom, imajte strpljenja jer nas je malo. Samo tako možemo sve držati pod kontrolom”, rekla je Markotić.

9:00 – Navodno je jedna od sutkinja pulskog suda pozitivna na koronavirus. Čeka se službena potvrda te informacije. Zabrinuti djelatnici izašli su jutos ispred zgrade suda i čekaju da im se obrati predsjednik Županijskog suda u Puli, objavio je Glas Istre.

Beroš iznio podatke koliko bi mogli imati oboljelih u Hrvatskoj

8:58 – Ministar Vili Beroš iznio je za HRT i razmišljanja koliko bi mogli imati zaraženih u Hrvatskoj.

“Ako kompariramo s Kinom i brojem stanovnika, onda dolazimo do promila. Dakle radi se o broju zaraženih od 0.006 promila u populaciji. U ovom trenutku epidemija jenjava, nadamo se da će uskoro završiti. U Italji je nešto veći, oko 0.025. Ako vučemo korelacije, očekujemo i slučaj broj u RH. Hoće li to biti tisuću ili dvije, irelevantno je. Naglasimo još jednom da će kod 80 posto oboljelih klinička slika biti blažeg oblika. Mislim da ćemo moći dati adekvatan zdravstveni i društveni odgovor na ovu ugrozu.”

Dvoje zaraženih iz Umaga

8:50 – Zadnjih dvoje zaraženih su iz Umaga, stabilno su i imaju blage simptome, javlja N1 Televizija.

7 novih slučajeva u Srbiji

8:48 – U Republici Srbiji do jutros u 8 sati potvrđeno je 7 novih slučajeva zaraze koronaviruom. U toj zemlji ukupno je 31 potvrđen slučaj COVID-19, javlja Kurir.

Otac učenika zagrebačke osnovne škole zaražen koronavirusom

8:44 – Ravnateljica Osnovne škole “Bartola Kašića” u Zagrebu objavila je u četvrtak navečer na internetskim stranicama škole kako je potvrđeno da je otac jednog učenika škole zaražen koronavirusom i hospitaliziran. Učenik će biti testiran i trenutno se nalazi u izolaciji. Više pročitajte OVDJE.

Kujundžić traži odgađanje izbora u HDZ-u

8:41 – Zbog širenja koronavirusa, akademski kipar i kandidat za potpredsjednika HDZ-a Ivan Kujundžić zatražio je da se odgode unutarstranački izbori koji bi se trebali održati u nedjelju, 15. ožujka.

“Opća je panika sa širenjem korona virusa! Članice I članovi, dužnosnici Hdz-a, učinimo iskorak u ime zdrave pameti. Nisu bitni naši osobni interesi, a ni naši unutarstranački izbori, bitno je zdravlje i život svakog čovjeka! Odgodimo naše izbore, ako će to spriječiti zarazu ili nedaj Bože prouzročti smrt jednog čovjeka!”, napisao je Kujundžić u pismu glavnom tajniku stranke Gordanu Jandrokoviću.

Puno više ljudi bi moglo biti zaraženo

8:36 – Vlade i središnje banke pripremile su danas još izvanrednih mjera protiv utjecaja koronavirusa na gospodarstvo nakon što su azijske burze pretrpile najveći tjedni pad od financijske krize 2008., dok raste broj oboljelih diljem svijeta.

Stručnjaci upozoravaju da bi, zbog premalog broja testiranja i neprijavljenih slučajeva, puno više ljudi moglo biti pogođeno epidemijom koja je izbila u kineskom gradu Wuhanu krajem prošle godine. Veći sportski događaji otkazani su ili odgođeni, velika javna okupljanja su zabranjena ili ograničena, a škole zatvorene.

Donald Trump je predložio otkazivanje Olimpijskih igara u Tokiju na 2021. “Možda ih odgode na godinu dana, ako je to moguće”, rekao je Trump novinarima. “To mi se više sviđa od praznih stadiona”, dodao je.Organizatori OI-a kažu da nastavljaju s pripremama za “sigurne” Igre, koje prema rasporedu trebaju započeti u srpnju. Više pročitajte OVDJE.

Redovna press konferencija Nacionalnog stožera stožera

8.05 – Danas se u 9 sati održava redovna press konferencija Nacionalnog stožera stožera. Nakon toga, članovi stožera idu na sastanak u Vladu kod premijera Andreja Plenkovića. Kako neslužbeno doznajemo, u pripremi su nove mjere za borbu protiv širenja epidemije koronavirusa.

Ministar Beroš: ‘Situacija se komplicira’

7:58 – Ministar zdravstva Vili Beroš u emisji HRT-a “U mreži Prvog” izjavio je kako se, kako je i očekivano, situacija komplicira.

“Situacija se komplicira, ali to je očekivano. Još nema slobodne cirkulacije virusa. Ako se to desi, odgovorit ćemo na tu ugrozu novim mjerama. Naš zdravstveni sustrav ima dovoljno kapaciteta da pruži bolesnima adekvatnu pomoć”, rekao je.

“Svaka epidemija ima svoj tijek. Treba reći da preko 80% oboljelih ima slabu kliničku sliku. Treba pučanstvu reći da ima onih koji niti ne znaju da su oboljeli. Treba smanjiti na neki način paniku među pučanstvom. Izvjesno je da će sljedeći dan porasti, ali je bitno da odolijevamo lokalnoj transmisiji jer će onda još više biti oboljelih. Ali imamo i na to odgovor, imamo krevete, respiratore i liječnike”, dodao je.

Da je zatvaranje škola “čarobni štapić”, one bi bile zatvorene, rekao je Beroš te dodao da je stvar s djecom specifična jer ona uglavnom ne obolijevaju, ali mogu biti transmiteri. “Većina europskih zemalja ima stav da škole ne treba zatvarati ako nema lokalne transmisije. Na području Istarske županije bila je drugačija situacija, veliki je broj Talijana dolazio i smatrali smo da je to bilo optimalno, zatvoriti škole. Dođe li do slobodne cirkulacije, poduzet ćemo i mjeru zatvaranja škola.”

Danska kraljica otkazala rođendansku proslavu

7:50 – Danska kraljica Margrethe odlučila je zbog epidemije koronavirusa otkazati sve događaje kojima je planirala proslaviti svoj 80. rođendan u travnju, objavila je danska palača. Kraljica će 16. travnja napuniti 80 godina, a planirani događaji trebali su se održavati nekoliko dana.

“Danska i globalna zajednica sada su u vrlo teškoj situaciji”, rekla je kraljica i naglasila da sada “ljudi trebaju paziti jedni na druge”. Pozvala je građane da slijede upute vlade i vlasti i pohvalila zdravstveno osoblje i sve druge osobe uključene u suzbijanje epidemije koronavirusa. Kraljica se u četvrtak vratila sa zimovanja u Norveškoj i ostat će u palači Fredensborg, nekih 40 kilometara sjeverno od Kopenhagena.

Justine Trudeau odlazi u izolaciju

7:23 – Kanadski premijer Justin Trudeau odlazi u izolaciju na 14 dana nakon što je njegova supruga Sophie Grégoire Trudeau testirana pozitivna na koronavirus. Grégoire Trudeau ima blage simptome i dobro se osjeća, a u izolaciji će ostati također 14 dana, navodi se u izjavi premijerova ureda koja je objavljena krajem četvrtka.

Javila se s blagim simptomima gripe u srijedu nakon što je imala govor u Velikoj Britaniji. Zdravstveni dužnosnici obraćaju se svima koji su bili s njom u kontaktu, priopćio je ured, javlja CNN.

Bugari u izvanrednom stanju, Belgijanci i Potugalci zatvaraju škole

7:09 – Epidemija koronavirusa uzrokuje niz oštrih mjera kojima europske vlade nastoje suzbiti pandemiju koja prijeti Europi. Bugarski premijer Bojko Borisov zatražio je uvođenje izvanrednih mjera nakon što je u jednom danu broj oboljelih sa sedam skočio na 23. Borisov je zatražio zatvaranje škola, dječjih vrtića i sveučilišta.

Belgijska premijerka Sophie Wilmès zatvorila je škole, kafiće, restorane i diskoteke do 3. travnja, a u Portugalu će sve škole biti zatvorene od ponedjeljka. Također, kruzerima neće biti dopušteno iskrcavanje putnika osim ako oni ne žive u Portugalu, a zatvaraju se i noćni klubovi. U Portugalu je trenutno 78 oboljelih.

Objavljeno je i da trener Arsenala Mikel Arteta ima koronavirus. U SAD-u se zatvara Disneyland u Kaliforniji, 30 kilometara od Los Angelesa, koji je lani privukao 30 milijuna posjetitelja i kojeg Amerikanci zovu “najsretnijim mjestom na svijetu”.

Samo pet novih slučaja u Wuhanu

7:07 – Grad Wuhan, izvorište zaraze koronavirusa, bilježi drugi dan zaredom jednoznamenkast broj oboljelih jer je prijavljeno pet novih slučajeva, objavila je kineska vlada. U ostatku pokrajine Hubei, izuzevši grad Wuhan, nije bilo novih slučajeva zaraze i to po osmi dan zaredom, a u cijeloj Kini je u četvrtak zabilježeno osam slučajeva, sedam manje nego u srijedu.

Također, u Šangaju je su prijavljena dva, a u Pekingu jedan novooboljeli, a vlasti su objavile da se radi o pridošlicama u zemlju.

Broj zaraženih koronavirusom u 116 zemalja u četvrtak je porastao na 131.479, a umrlo ih je 4.925. U posljednja 24 sata u Italiji je umrlo 188 ljudi, te se ukupan broj smrtnih slučajeva popeo na 1.016. a zaraženih je 15.113. Oporavilo ih se 1.258, objavila je talijanska Civilna zaštita.

Merkel: Naša je zadaća spasiti ljudske živote

7:07 – Njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila je u četvrtak nakon kriznog sastanka s premijerima saveznih zemalja posvećenog novom koronavirusu kako se zemlja nalazi u jedinstvenoj i iznimnoj situaciji. “Situacija je još neuobičajenija nego u vrijeme bankarska krize. Naša je zadaća spasiti ljudske živote, ali i pobrinuti se za to da gospodarstvo funkcionira”, rekla je Merkel. “Ovo je sve samo ne još samo jedna mala epizoda u povijesti naše zemlje. Ovo je rez koji od svakog od nas iziskuje mnogo”, kazala je ona i dodala kako je s premijerima saveznih zemalja dogovorila posebne mjere u borbi protiv širenja zaraze koronavirusom. “U dogovoru s premijerima saveznih zemalja smo zaključili da ne bi trebalo biti manifestacija i okupljanja i s manje od 1.000 osoba. Općenito bi trebalo izbjegavati socijalne kontakte gdje god je to moguće”, rekla je Merkel u četvrtak navečer nakon sastanka s premijerima njemačkih saveznih zemalja.

Njemačka kancelarka nije isključila i prijevremeno zatvaranje svih škola i vrtića u zemlji i to još prije uskrsnih praznika.

“Prijevremeno zatvaranje škola i vrtića je opcija kako bi usporili širenje zaraze”, rekla je Merkel. Ona je istodobno naglasila da odluku o tomu donese same savezne zemlje u čijoj je nadležnosti obrazovna politika. Njemačka kancelarka je na konferenciji za novinare s bavarskim premijerom Markusom Soederom, koji trenutno predsjeda skupom premijera saveznih zemalja, obećala i “brzu i nebirokratsku” pomoć za gospodarstvo.

“Mi ćemo se potruditi da već u petak donesemo nova pravila o skraćenom radnom vremenu”, rekla je Merkel. Ove mjere bi mogle poduzećima omogućiti lakše i brže uvođenje skraćenog radnog vremena uz financijsku pomoć savezne vlade. Bavarski premijer Markus Soeder je najavio kako su danas donesene mjere na snazi do iza uskrsnih praznika.

U Sloveniji do četvrtka navečer 96 zaraženih

7:07 -Broj potvrđenih slučajeva zaraze novim koronavirusom u Sloveniji po zadnjim je službenim podacima porastao na 96, potvrdili su u četvrtak navečer na konferenciji za novinare u Ljubljani predstavnici vlade i epidemiološke struke. “Epidemiološka situacija se brzo mijenja, po zadnjim podacima je 96 potvrđenih slučajeva koronavirusa u Sloveniji”, kazala je direktorica Instituta za javno zdravlje Nina Pirnat, dodavši da je ukupno izvršeno 3058 testiranja, što znači da ih je kod 3,4 posto potvrđena prisutnost virusa.

U Hrvatskoj 27 zaraženih

7:07– Dosad je u Hrvatskoj potvrđeno ukupno 27 oboljelih osoba od koronavirusa, od kojih je 8 oboljelih osoba u Rijeci, 10 u Zagrebu, 4 u Varaždinu, 4 u Puli i jedan u Sisačko -moslavačkoj županiji.