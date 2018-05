PALESTINSKI PROSVJEDI SE SMANJUJU: Izrael tvrdi da je Hamas izdao naredbu nakon pritiska Egipta, diplomati osuđuju nasilje

Hamas koji upravlja Pojasom Gaze zanijekao je u srijedu da je pod pritiskom Egipta smanjio intenzitet šestotjednih prosvjeda i obećao je da će se oni nastaviti, premda se u prosvjednim šatorima okuplja manje Palestinaca. Luksemburg je u srijedu odlučio pozvati na razgovor izraelsku veleposlanicu u Belgiji i u Luksemburgu nakon “neprihvatljiva nasilja” u Gazi.

Palestinski prosvjedi na granici Pojasa Gaze i Izraela u zadnja dva dana su se jako smanjili nakon što su u ponedjeljak poginuli deseci Palestinaca i Izrael to pripisuje Egiptu.

Hamas koji upravlja Pojasom Gaze zanijekao je u srijedu da je pod pritiskom Egipta smanjio intenzitet šestotjednih prosvjeda i obećao je da će se oni nastaviti, premda se u prosvjednim šatorima okuplja manje Palestinaca. Tijekom prosvjeda u utorak poginula su dvojica Palestinaca, kazali su palestinski liječnici. U ponedjeljak ih je poginulo 60. Sjedinjene Države tog su dana svečano otvorile svoje veleposlanstvo u Jeruzalemu, preselivši ga iz Tel Aviva. Izrael optužuje Hamas, uz potporu SAD-a, da se koristi civilima kao štitom za napade preko ograde i radi skretanja pozornosti s problema u Gazi. Hamas to niječe.

Turska je zbog nasilja i preseljenja američkog veleposlanstva protjerala izraelskog veleposlanika i konzula u Istanbulu, na što je Izrael odgovorio protjerivanjem turskog konzula iz Jeruzalema. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova odlučilo je na konzultacije pozvati svoje veleposlanike u Rumunjskoj, Mađarskoj, Austriji i Češkoj zbog sudjelovanja tih zemalja na službenom izraelskom prijemu u nedjelju za američko izaslanstvo koje je inauguriralo veleposlanstvo u Jeruzalemu. Nazvani “Marš za povratak”, palestinski prosvjedi na granici počeli su 30. ožujka, a njima se traži povratak palestinskih izbjeglica.

Izrael i Egipat drže Pojas Gaze de facto u blokadi iz sigurnosnih razloga. Vođa Hamasa Ismail Hanija kratko je u nedjelju posjetio Egipat, koji nastoji biti posrednik među palestinskim frakcijama i u pregovorima s Izraelom. Izraelski ministar za obavještajnu zajednicu Israel Katz rekao je da je egipatski šef obavještajne službe, kojeg nije imenovao, upozorio Haniju da Kairo “zna i ima dokaze” da Hamas financira prosvjede i da šalje ljude na granicu kako bi bili “živo streljivo, žene i djeca umjesto granata i raketa”.

Egipatski dužnosnik “jasno mu je prenio da će, ako se to nastavi, Izrael odgovoriti i poduzeti daleko teže korake, a Egipat će samo promatrati i neće pomoći”, rekao je Katz za Izraelski radio. “Hanija se vratio u Gazu, Hamas je izdao naredbu… i čudesno, ovaj spontani prosvjed javnosti koja se više ne može nositi sa situacijom se razišao.” Egipat nije komentirao Katzovu izjavu, a Hamas ju je odbacio kao lažnu. “Nema posredovanja. Prosvjedi će se nastaviti sve dok naš narod ne ostvari svoje ciljeve”, rekao je glasnogovornik Hamasa Favzi Barhum.

Na novinskoj konferenciji u srijedu, palestinske frakcije uključujući Hamas i islamski džihad, pozvale su ljude da dođu na masovne prosvjede u petak. No u četvrtak počinje ramazan, pa bi njihov broj zbog toga mogao biti manji. Prosvjedi bi se po najavama trebali održavati sve do početka lipnja. Do sada je poginulo 107 Palestinaca, a tisuće su ozlijeđene. Izraelskih žrtava nema. Gvatemala je u srijedu također otvorila veleposlanstvo u Jeruzalemu, a to bi idući tjedan trebao učiniti i Paragvaj.

Luksemburg je u srijedu odlučio pozvati na razgovor izraelsku veleposlanicu u Belgiji i u Luksemburgu nakon “neprihvatljiva nasilja” u Gazi, priopćilo je luksemburško ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo “želi u toj prigodi razgovarati o prekomjernoj primjeni sile prema palestinskim civilima u Pojasu Gaze (…) i o izjavama koje je u vezi s time dala izraelska veleposlanica”, navodi se u priopćenju. Simona Frankel, izraelska veleposlanica za Belgiju i Luksemburg, pozvana je u utorak u belgijsko ministarstvo vanjskih poslova u Bruxellesu kamo je došla u srijedu.

Izraelska diplomatkinja potaknula je polemiku pošto je u izjavi za belgijski javni radio RTBF nazvala Palestince koje je izraelska vojska ubila u ponedjeljak u Gazi, “teroristima”. Frankel je ujedno ocijenila da sila koju je Izrael primijenio nije bila prekomjerna. “Luksemburg oštro osuđuje prekomjernu primjenu sile prema civilima i traži neovisnu međunarodnu istragu”, ističe ministarstvo. Gotovo 60 palestinskih prosvjednika je ubijeno, a 2.500 je ranjeno u prosvjedima protiv preseljenja američkog veleposlanstva u Jeruzalem. Luksemburški ministar vanjskih poslova Jean Asselborn pridružuje se pozivima međunarodne zajednice, napose UN-a, “kako bi lokalni sudionici i regionalni dužnosnici pokazali mir i suzdržanost te tako spriječili novu erupciju nasilja i sve što bi samo odgodilo uspostavu pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku”, zaključuje se u priopćenju.