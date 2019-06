PALESTINCI ODBACILI MIROVNI PLAN ZA BLISKI ISTOK: ‘Mi trebamo mir, a gospodarska obnova iza koje slijedi mir je nerealna i iluzija!’

Izrael će razmotriti američki plan za Bliski istok, a Palestinci bojkotiraju Trumpovu administraciju i odbijaju sudjelovati u njegovu mirovnom planu

Izraelski premijer rekao je u nedjelju da će pošteno i otvoreno razmotriti američki plan za Bliski istok, no Palestinci poručuju da trebaju mir, a ne ulagačku konferenciju koja je ekonomski dio američkog plana za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba. Izraelci i Palestinci komentirali su odvojeno Trumpov plan prvi put otkako su pojedinosti iz njegovog ekonomskog dijela objavljene u subotu. U tom ekonomskom prijedlogu SAD predviđa ulaganja 50 milijardi dolara u projekte na palestinskim područjima što treba stvoriti milijun radnih mjesta za Palestince. “Ne razumijem kako su Palestinci odbacili plan prije nego što su vidjeli što sadrži”, rekao je Netanyahu u nedjelju.

Taj dugo očekivani mirovni plan Bijele kuće – na kojemu rade Jared Kushner, savjetnik i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, i posebni izaslanik Jason Greenblatt objavljen je uoči investicijske konferencije u Bahreinu u utorak i srijedu, koju organizira američka administracija. “Mi ćemo pravedno i otvoreno razmotriti američki prijedlog”, rekao je Netanyahuu koji je posjetio dolinu Jordana s američkim tajnikom za nacionalnu sigurnost Johnom Boltonom. “Bez obzira kakav bio mirovni sporazum naše će stajalište biti da je Izrael ovdje i nastaviti će biti ovdje za izraelsku sigurnost i sigurnost sviju”, rekao je.

Spor oko zemlje

Dolina Jordana i područje Mrtvog mora pokrivaju gotovo 30 posto Zapadne obale. Invaziju su na to područje izvele jordanske snage 1948-49., nakon osnutka moderne države Izrael no Izraelci su ga ponovno osvojili i okupirali 1967. Šestodnevnim ratom. Palestinci kažu da je to sastavni dio zemlje koju oni traže za svoju buduću državu. Palestinci bojkotiraju Trumpovu administraciju i odbili su sudjelovati u njegovu mirovnom planu.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas rekao je da samo ekonomski prijedlog nije dovoljan.”Novac je važan. Gospodarstvo je važno. No politika je važnija. Političko rješenje je važnije”, rekao je Abas novinarima u Ramallahu na Zapadnoj obali. “Pozdravljamo sve one koji nam žele pomoći, … ali za sada odbacujemo sporazum stoljeća”, rekao je.

Treba im mir, a ne sastanak

Palestinski ministar financija Šukri Bišara rekao je da Palestincima ne treba sastanak nego mir. “Ne trebamo sastanak u Bahreinu da izgradimo našu zemlju, mi trebamo mir, a gospodarska obnova iza koje slijedi mir je nerealna i iluzija”, rekao je. Politički dio Kushnerova plana drži se u tajnosti, no dužnosnici koji su o njemu brifirani, kažu da je iz njega izbačeno rješenje o dvije države, a koje bi dalo Palestincima pravo da uspostave svoju državu uz Izrael na Zapadnoj obali, Istočnom Jeruzalemu i Gazi.

Saudijski šef diplomacije suglasio se da treba poboljšati ekonomsko stanje Palestinaca, no naglasio je da je rješenje političkog procesa “krajnje važno”. “Palestinci su ti koji imaju zadnju riječ u ovome, jer se radi o njima i što Palestinci prihvate mislim da će svi prihvatiti”, rekao je Adel Džubeir za mrežu France 24. Džubeir je rekao da njegova zemlja nastavlja podržavati politički proces temeljen na neovisnoj palestinskoj državi u granicama iz 1967. s Istočnim Jeruzalemom kao svojom prijestolnicom.