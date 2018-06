PAHOR NAKON IZBORA: ‘Mandat ću dati Janši… za formiranje vlade trebat će nam i strpljenje i puno mudrosti’

Slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je u ponedjeljak da će mandat za sastavljanje nove vlade dati relativnom pobjedniku jučerašnjih parlamentarnih izbora Janezu Janši, čije ja Slovenska demokratska stranka (SDS) osvojila skoro 25 posto glasova, dvostruko više od Liste Marjana Šarca (LMŠ), jer treba poštivati volju birača.

“Mandat ću podijeliti relativnom pobjedniku izbora. To je posljedica mojih iskustava, a pošteno je da birači znaju za posljedice svojih odluka i da će se njihovi glasovi uvažiti. Tek ako dođe do toga da pobjednik izbora ne može sastaviti vladu, a to iskustvo smo već imali, onda će se tražiti druga rješenja””, kazao je Borut Pahor u razgovoru za “Delo”, središnji slovenski list.

Slovenski predsjednik je dodao da se svi koji su uključeni u proces nastajanja buduće vlade moraju iskreno potruditi s mišlju na “uspješnu i sigurnu budućnost države”. “Uspješno formiranje vlade bit će središnja politička zadaća ovog ljeta. Za to će nam biti potrebno političko strpljenje i mnogo mudrosti”, kazao je Pahor.

Slovenski analitičari navode da će sastavljanje buduće vlade biti teško, a to je priznao i izborni pobjednik Jnaša, a neki tvrde da će to, s obzirom na rezultat fragmentacije političkog prostora te ideološke i osobne suprotnosti čelnika devet stranaka koje su ušle u parlament, biti skoro “nemoguća misija”.

Janša ne može sastaviti vladu stranaka na koje je računao jer Slovenska pučka stranka (SLS) nije prešla izborni prag, dok su kršćanski demokrati iz Nove Slovenije osvojili 7 mandata, umjesto 12 na koje su računali.

Ljevica neće u koaliciju s Janšom

Većina stranaka ljevice i njima bliske skupine najavile su da neće ulaziti u koaliciji s Janšom.

Marjan Šarec, čija je lista osvojila drugi po veličini postotak glasova, izjavio je sinoć da bi bio spreman s Janšom “popiti kavu”, ali da bi mu ponovio ono što je već javno izjavio, a to je da s njime neće koalirati i da će čekati rasplet situacije, te mogući poziv predsjednika države ako Janša ne uspije sastaviti vladu.

To je i načelna pozicija odlazećeg premijera Mire Cerara, čija je stranka osvojila 9,75 posto glasova, ali po njegovim riječima ostaje važan čimbenik bez koje će se teško sastaviti buduća vlada, kao i Dejana Židana, čiji su Socijalni demokrati (SD) osvojili 9,92 posto.

Slovenski komentatori navode da bi se sastavljanje nove vlade moglo odužiti i trajati sve do jeseni ako sudionici političkog procesa ne pokažu mnogo mudrosti i strpljenja i ne sastave neku “”pragmatičnu” vladu, na što plediraju i gospodarstvenici.

Janši cilj črvasta i stabilna vlada

Janez Janša relativni je pobjednik parlamentarnih izbora u Sloveniji nakon što je njegova Slovenska demokratska stranka (SDS) osvojila 25,02 posto glasova, pokazali su rezultati koje je u nedjelju kasno navečer, nakon prebrojanih više od 99 posto glasova, objavilo državno izborno povjerenstvo.

Na drugom je mjestu Lista Marjana Šarca (LMŠ) s 12,6 posto glasova, a slijede Socijalni demokrati (SD) s 9,94, Stranka modernog centra (SMC) s 9,74, Ljevica (L) s 9,23 i demokršćanska Nova Slovenija (NSI) sa 7,15 posto glasova.

Izborni prag od četiri posto prešle su još stranka bivše premijerke Alenke Bratušek SAB (5,11 posto), Demokratska stranka umirovljenika (DESUS) sa 4,91 posto i Slovenska nacionalna stranka (SNS) sa 4,20 posto.

Janša je u prvoj izjavi po objavljivanju rezultata rekao kako će učiniti sve da formira čvrstu i stabilnu vladu, no svjestan je da je to težak zadatak.