PADNE LI THERESA MAY, TKO BI MOGAO BITI NOVI BRITANSKI PREMIJER? U igri je čak devet imena, neki su zagovornici tvrdog brexita

Britanskoj premijerki za ostanak na dužnosti treba većina zastupnika plus jedan glas (158). U tom slučaju, njezin autoritet na čelu stranke ne smije se stavljati na kušnju godinu dana. Izglasa li joj se večeras nepovjerenje, pokreće se proces za izbor nasljednika

Zastupnici britanske vladajuće Konzervativne stranke u srijedu navečer će glasati o povjerenju premijerki Theresi May pošto se proces istupanja Velike Britanije iz EU-a pretvorio u kaos. Za pokretanje procesa opoziva bilo je potrebno prikupiti potpise 15 posto konzervativnih zastupnika u donjem domu parlamentu, u ovom slučaju njih 48.

Glasanje će biti večeras između 19 i 21 sat. Britanskoj premijerki za ostanak na dužnosti treba većina zastupnika plus jedan glas (158). U tom slučaju, njezin autoritet na čelu stranke ne smije se stavljati na kušnju godinu dana. Izglasa li joj se nepovjerenje, pokreće se proces za izbor nasljednika. Za kandidaturu je dovoljna podrška dvoje zastupnika. O kandidatima se potom odlučuje nizom tajnih glasanja. U svakom krugu ispada kandidat s najmanje glasova i tako dok ih ne ostane posljednjih dvoje. O njima se izjašnjavaju svi članovi stranke, a ne samo zastupnici, nakon predizborne kampanje koja može potrajati nekoliko tjedana.

Tko su mogući kandidati?

Boris Johnson (54)

Bivši ministar vanjskih poslova i najglasniji kritičar brexita kako ga vodi Theresa May. U srpnju je, smatrajući njezin pristup premekanim, u znak prosvjeda istupio iz vlade. Johnsona su mnogi euroskeptici smatrali najistaknutijim licem referendumske kampanje za brexit 2016. godine. Teren za svoju kandidaturu za vođenje konzervativaca pripremio je bombastičnim govorom na stranačkoj konferenciji u listopadu. Zalaže se za povratak stranke tradicionalnim vrijednostima i niskim porezima.

Jeremy Hunt (52)

Zamijenio je Johnsona na mjestu šefa diplomacije i pozvao torijevce da zanemare stranačke podjele i ujedine se protiv zajedničkog ‘neprijatelja’ – Europske unije. Prethodno je na referendumu ipak glasao za ostanak u Uniji. Šest godina je bio ministar zdravstva, što ga je učinilo nepopularnim među mnogim biračima.

Jacob Rees-Mogg (49)

Živopisni milijarder koji njeguje imidž engleskog džentlmena iz prošlosti. Stvorio je pravu sljedbu među onima koji žele radikalniji brexit. Prvi je čovjek utjecajne euroskeptične skupine zakonodavaca. On je bio prvi koji je potpisao zahtjev za glasanjem o povjerenju premijerki May. Učinio je to istog dana kada je predstavila svoj nacrt sporazuma o brexitu.

Dominic Raab (44)

Glavni britanski pregovarač za brexit u vladi Therese May. I on je podnio ostavku zbog sporazuma o brexitu, ustvrdivši da ne odgovara obećanjima iz predizborne kampanje konzervativaca 2017. Zastupnik je od 2010., ali većih iskustava u vladi nema. Zagovarao je izlazak Britanije iz EU uoči referenduma. Voli se pohvaliti svojim crnim pojasom u karateu.

Sajid Javid (48)

Javid, bivši bankar i veliki zagovornik slobodnog tržišta, imao je nekoliko funkcija u vladi i dobro kotira među članovima stranke. Pripadnik je drugog naraštaja pakistanskih useljenika. Na referendumu je glasao za ostanak u Uniji.

Michael Gove (51)

Uz Johnsona bio je jedan od najznačajnijih zagovornika brexita u referendumskoj kampanji. Svoj politički utjecaj morao je graditi iznova pošto ga je May porazila u utrci za nasljednika Davida Camerona, koji je dao ostavku dan nakon referenduma. Kažu da je radoholičar i jedan je od najučinkovitijih članova vlade u stvaranju novih politika. Aktualni je ministar zaštite okoliša i poljoprivrede.

David Davis (69)

Bivši britanski pregovarač s EU o brexitu. Na toj je dužnosti bio dvije godine, ali je u srpnju ove godine dao ostavku zbog neslaganja s pristupom premijerke tom pitanju. Jedan je od vodećih euroskeptika među konzervativcima i spominje ga se kao mogućeg v.d. predsjednika stranke do izbora novog.

Penny Mordaunt (45)

Ministrica međunarodnog razvoja. Jedna je od rijetkih zagovornica tvrđeg brexita koja se nije pridružila valu ostavki istomišljenika i još je članica vlade.

Andrea Leadsom (55)

Ministrica za odnose s parlamentom. I ona je izgubila od May u utrci za nasljednicu Davida Camerona. I ona se zalaže za tvrdi brexit.

