PA OVO JE NEVIĐENO: Američke savezne države tuže vlastitog predsjednika zbog zida na granici s Meksikom

Zbog odluke da proglasi izvanredno stanje kako bi prikupio sredstva za zid, 16 američkih država tuži administraciju predsjednika Donalda Trumpa

Koalicija sastavljena od 16 američkih država na čelu s Kalifornijom tuži administraciju predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove odluke da proglasi izvanredno stanje kako bi prikupio sredstva za meksički granični zid, piše BBC. Bijela kuća još uvijek nije komentirala tužbu podnesenu na sudu za sjeverni okrug Kalifornije.

Nakon što je Trump u petak dao izjavu da će zaobići Kongres jer nije odobrio 5,7 milijardi dolara za zid, države kažu kako žele blokirati Trumpovu “zloporabu predsjedničke moći”.

Demokrati se protive financiranju Trumpove prepreke, ključnog obećanja u predsjedničkoj kampanji, te su obećali osporiti njegov plan.

Hitno stanje proglasio da ubrza postupak

Predsjednikova je izjava stigla nakon što je potpisao račun o potrošnji kako bi se izbjeglo još jedno zatvaranje vlade koja mu je dodijelila samo 1,375 milijardi dolara za nove granične prepreke.

Trump je rekao da nije bilo potrebno proglasiti hitno stanje, ali je to učinio u nadi da će brže dobiti sredstva za zid. Analitičari tvrde da bi ti komentari mogli potkopati njegove pravne argumente.

Trump nema ovlasti za preusmjeravanje sredstava?

U tužbi podnesenoj u ponedjeljak nastoji se blokirati Trumpov naum da na temelju hitnog proglasa gradi zid. Tvrdi se da predsjednik nema ovlasti preusmjeravati sredstva odobrena od strane Kongresa na plaćanje njegova projekta.

“Tužili smo predsjednika Trumpa da bismo ga spriječili da jednostrano pljačka sredstva poreznih obveznika koja je Kongres zakonski izdvojio za ljude u našim državama. Za većinu nas, ured predsjedništva nije mjesto za kazalište”, rekao je glavni tužitelj Kalifornije Xavier Becerra.

Kaliforniji su se pridružili u tužbi Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia i Michigan. Sve države osim Marylanda, su pod upravom demokrata i tvrde da bi ih Trumpov nalog za preusmjeravanje sredstava stajao milijune dolara te oštetio njihova gospodarstva, piše BBC.