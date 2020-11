OZBILJNO UPOZORENJE ZAPOVJEDNIKA BRITANSKE VOJSKE: ‘Postoji rizik od svjetskog rata, svijet je neizvjesno i tjeskobno mjesto’

‘Mislim da živimo u trenutku u kojemu je svijet vrlo neizvjesno i tjeskobno mjesto i naravno, dinamika globalne utrke odlika je naših života. Mislim da s popriličnim brojem regionalnih sukoba postoji stvarni rizik za eskalaciju koja bi mogla dovesti do pogrešnih procjena’, kazao je zapovjednik britanskih obrambenih snaga Nick Carter

Trenutna globalna neizvjesnost i tjeskoba izazvane ekonomskom krizom kao posljedicom pandemije koronavirusa mogli bi povećati rizik izbijanja novog svjetskog rata, upozorio je zapovjednik britanskih oružanih snaga.

U intervjuu objavljenom u povodu Dana sjećanja, godišnjeg obilježavanja spomena na ubijene i ranjene u sukobima, zapovjednik britanskih obrambenih snaga Nick Carter, kazao je kako rast regionalnih napetosti i pogrešne procjene mogu dovesti do raširenog sukoba.

‘Moramo biti svjesni tih rizika’

“Mislim da živimo u trenutku u kojemu je svijet vrlo neizvjesno i tjeskobno mjesto i naravno, dinamika globalne utrke odlika je naših života. Mislim da s popriličnim brojem regionalnih sukoba koji se trenutno odvijaju postoji stvarni rizik za eskalaciju koja bi mogla dovesti do pogrešnih procjena”, kazao je Carter za Sky News.

Upitan misli li da postoji istinska prijetnja novog svjetskog rata Carter je odgovorio: “Ono što govorim je da postoji rizik i moramo biti svjesni tih rizika”.

ŠEF UN-A STRAHUJE OD SUKOBA U SVIJETU: ‘Pandemija Covida-19 najteža je svjetska kriza nakon Drugog svjetskog rata, čovječanstvo je na kocki’

‘Povijest se možda neće ponoviti, ali ima ritam’

Carter, koji je na čelu britanske vojske od 2018., kaže da je važno sjetiti se onih koji su poginuli u prethodnim ratovima kao upozorenje onima koji bi mogli ponoviti greške prošlosti.

“Ako zaboravite na užase rata tada postoji veliki rizik da ljudi misle da je ratovanje razumna stvar koju treba učiniti”, dodao je.

“Moramo se sjetiti da se povijest možda neće ponoviti no da ima ritam, i da je, kad pogledate unatrag na proteklo stoljeće prije oba svjetska rata, nesumnjivo postojala ekalalacija koja je dovela do pogrešnih procjena koje su u konačnici dovele do rata takvih razmjera kakve, nadamo se, nikad više nećemo vidjeti”.

MRAČNA ANALIZA UGLEDNE KONZULTANTSKE KUĆE: ‘Pandemija koronavirusa koštat će svijet više nego dva svjetska rata’