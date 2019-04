OVO SU OSUMNJIČENI ZA BRUTALNU LIKVIDACIJU: Tko je naručio ubojstvo biznismena s Dodikove liste omraženih?

Slaviša Krunić je u nedjelju navečer likvidiran u zasjedi postavljenoj pred njegovom vikendicom u banjolučkom pregrađu Glamočani. Pritom je ubijen i njegov tjelohranitelj Žarko Pavlović, a u razmjeni vatre smrtno je stradao i Željko Kojović koji je identificiran kao jedan od napadača

Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova RS-a uhapsili su Emilija Balda i Gorana Milanovića zbog ubojstva biznismena Slaviše Krunića. Entitetska policija raspisala je tjeralicu za Benedijem Đukanovićem koji se također sumnjiči za Krunićevo ubojstvo. Emilio Baldo i Goran Milanović terete se da su izvršili kaznena djela “teško ubojstvo” na štetu Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića i “ubojstvo u pokušaju” na štetu Gorana Ilića.

Za ova kaznena djela sumnjiči se i Benedi Đukanović, koji se trenutno nalazi u bijegu i za kojim je raspisana tjeralica. Identitete osumnjičenih objavio je RTRS.

Nova uhićenja

Ove osobe se sumnjiče da su sa Željkom Kovačevićem, koji je sinoć smrtno stradao u oružanom napadu na Krunića, Pavlovića i Ilića, direktni izvšitelji ovih kaznenih djela. Također, kako je objavio RTRS, pala su i nova uhićenja. Policija je u Sanskom Mostu uhitila braću Nermina i Armina Ćuluma.

Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je kako se nada da će s obzirom na razmjere pokrenute istrage slučaj biti brzo razrješen. Podsjetio je kako su u istragu uključeni najviši policijski dužnosnici u tom entitetu kao i postrojba posebne policije. “Rješavanjem ubojstva doći ćemo i do informacije o čemu se ovdje radi. Gubitak jednog gospodarstvenika velikih kapaciteta je gubitak i za RS”, kazao je Višković novinarima na Jahorini.

Amerikanci i Britanci traže brzu istragu

Iz veleposlanstva SAD u Sarajevu poručili su kako su “šokirani ubojstvom”.

“Izražavamo našu sućut obitelji, kolegama, poslovnoj i široj društvenoj zajednici. Očekujemo od nadležnih tijela da poduzmu potrebne korake kako bi istražili zločin i adekvatno odgovorili”, objavljeno je na Twitter profilu američkog veleposlanstva. Na Twitteru se oglasio i britanski veleposlanik u BiH Mathew Field napisavši kao očekuje brzu istragu i procesuiranje odgovornih.

Biznismen u sukobu s Dodikom

Slaviša Krunić bio je vlasnik pet uspješnih tvrki koje su zapošljavale gotovo dvije tisuće ljudi, uključujući zaštitarsku agenciju “Sector Security”. Također je bio poznat kao osoba koja je u lošim odnosima s režimom Milorada Dodika, a u javnost su ranije procurile informacije kako je pod pritiskom vlasti koje kontrolira Dodik.

Glavnom pritisku bio je izložen iz tvrtke “Alpha Security”, konkurentske zaštitarske tvrtke koja mu je pokušavala preoteti poslove. Prema navodima bijeljinske BN televizije tu je operaciju “preuzimanja” vodio Miloš Čubrilović, ranije šef Dodikovog osobnog osiguranja.

Krunić nije krio kako se i politički potpuno razlikuje od Dodika i aktualne vlasti u RS-u. U intervjuu za sarajevski komercijalnu Face TV 2015. godine je kazao kako se osjeća Srbinom ali i Bosancem i da mu smeta kada mu pokušavaju osporiti taj dio identiteta.

“Ja sam rođen u BiH i ja sam Bosanac. Iznerviraju me kada mi kažu ‘kako možeš tako govoriti’. Pa to je realnost. Ne smeta mi da mi susjed kaže da je Hrvat ili Bošnjak, kao ni kada mi netko kaže da sam Srbin. Kod mene su uvijek upaljena svjetla za sve. Onima kojima to smeta treba upaliti svjetlo u tunelu”, kazao je tada Krunić.