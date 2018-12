OVO SU NAJBOLJI I NAJGORI SCENARIJI NAJOPASNIJIH RIZIKA DANAŠNJICE: ‘Bit će ovo veoma zbunjujuća i kaotična godina’

Bilo da su promjene zbog ubrzanih tehnoloških promjena, nejednakosti u prihodima, sukobu civilizacija, trend burnih političkih događaja će se nastaviti

Političko stanje na kraju godine ukazuje da će 2019. godina biti još jedna politički nepredvidljiva godina. Jačanje Kine na istoku i populizma na zapadu značilo je da tradicionalne stranke upravljaju samo trećinom BDP-a grupe 20 najbogatijih zemalja za razliku od 83 posto u 2007. godini, smatra Bloomberg Economics. Uzevši u obzir kako navedene brojke nisu uključivale Meksiko i Brazil na čijim nedavnim izborima su izabrani populisti: Andres Manuel Lopez Obrador i Jair Bolsonaro.

UZAJAMNE OPTUŽBE ZA ŠPIJUNSKE AKTIVNOSTI: Rusija uzvratila Slovačkoj protjerivanjem diplomata

Nemoguće je napraviti analizu za neke zemlje

“U dvadeset godina rada nisam radila u takvom okruženju jer su uvijek bili svojevrsna sigurna mjesta. Zemlje za koje smo mislili da ih je lako predvidjeti postaju sve teže i teže za analizu i bilo kakav oblik predviđanja,” izjavila je Claire Simpson, direktorica u međunarodnoj osiguravajućoj tvrtki koja radi procjene globalnog rizika Willis Tower Watson Plc.

Bilo da su promjene zbog ubrzanih tehnoloških promjena, nejednakosti u prihodima, sukobu civilizacija, trend burnih političkih događaja će se nastaviti. Boombergova analiza navodi kakve su šanse za najgore mogućnosti kada je riječ o utrci za oružje, Rusiji, trgovinskim ratovima, ratovima, Trumpu i drugima.

Utrka za oružje

Američki predsjednik Donald Trump dao je 4. prosinca Rusiji 60 dana rok da pristane na promjene Sporazuma nuklearnog oružja srednjeg dometa ili će Washington pokrenuti šestomjesečni period koji označava kraja dogovorenih obveza u sporazumu iz 1987. godine. Rusija će morati objaviti svoju odluku do kraja veljače. Naime, sporazum iz 1987. godine za cilj je imao uništenje raketa srednjeg dometa koje su prijetile sigurnosti, međutim kako Kina nije potpisnica sporazuma ona ima veliki arsenal navedenog oružja.

Najgori scenarij: SAD napušta sporazum, a Rusija uspjeri prethodno zabranjene rakete na Europu što će dovesti do ubrzavanja utrke u naoružanju i političke krize jer će članice NATO-a i EU-a željeti reagirati, ali teško da će se složiti oko toga koji je način.

Rusija

Sankcije Rusije dovele su do velike gospodarske štete i napetosti između zemalja. Smatra se kako je službeni Kremlj odustao od kultiviranja američkog predsjednika, pogotovo zbog otkazanih sastanaka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom iako su se bili neslužbeno susreli na sastanku G-20, a sastanak u Wahingtonu koji je najavljivan u opasnosti je jer Rusija nastavlja miješati se u izbore diljem svijeta i širiti svoj utjecaj na području Balkana i bivših Sovjetskih republika.

Najgori scenarij: Odnosi Rusije i SAD-a skliznu u otvoreno neprijateljstvo, te su za to šanse velike.

Trgovinski ratovi

Rok od 90 dana u kojem bi se trebala dogovoriti Kina i SAD-a oko carina ističe u listopadu. Ukoliko se ne dogovore, SAD-e će dignuti carine na proizvode iz Kine u vrijednosti 200 milijardi dolara, što će izazvati lančanu reakciju. S obzirom da postoji velika šansa da se ne dogovore, moglo bi doći do otvorenog trgovinskog rata i borbe za stratešku dominaciju do kraja iduće godine, što bi bilo potkopalo rast i sigurnost diljem svijeta.

Do kraja veljače, američka vladina agencija zadužena za trgovinu morat će donijeti odluku jesu li automobili uvezeni iz drugih zemalja sigurnosna prijetnja što bi omogućilo SAD-u da nabije vele carine na automobile. Smatra se kako bi najviše izgubili europska automobilska industrija. Ukoliko se to dogodi, moglo bi doći do trgovinskog rata s Europom. Šanse za to su velike, smatra Bloomberg.

Ratovi

Smatra se da bi nametnute američk esankcije Iranu mogle dovesti do eskalacije što bi moglo dovesti do ponovnog pokretanja nuklearnog naoružanja, pa čak i blokade Hormuzovih vrata krpoz koji svaki dan prolazi 30 posto svjetske proizvodnje sirove nafte. Šanse za to su srednje.

Iako su sastanci Kim Jong Un i Donalda Trumpa smanjili napetosti, smatra se kako neće doći do sjevernokoreanskog razmontiranja nuklearnog programa, no smatra se kako će u najgorem slučaju doći do neuspješnih sastanaka dviju strana koje bi mogle dovesti do novog kruga napetosti.

Smatra se da su sadašnje napetosti između Rusije i Ukrajine potaknuto predsjedničkim izborima u Ukrajini, te kako postoji mogućnost za političku nestabilnost koja bi mogla dovesti u slučaju incidenta do obnove sukoba dviju zemalja. Očekuje se kako će se nastaviti ratno stanje u Afganistanu kao i u Siriji, uzevši da u Siriji zbog uključenosti velesila bi moglo doći do jačanja sukoba kao i jačanja migrantske krize.

U BIH OTVORENA JOŠ DVA CENTRA ZA PRIHVAT ILEGALNIH MIGRANATA: Smješteni su u improviziranim prostorima i vojarnama

Stanje u Europskoj uniji

Pred Europskoj unijom su tri izazova koja će definitivno obilježiti politički i ekonomski period koji dolazi. Naime, očekuje se jačanje populističkih pokreta, ako i novi problemi s Grčkom što bi u najgorem slučaju za kojeg su šanse male moglo dovesti do rušenja eura. Brexit za koji se u ovom trenutku ne zna što će biti predstavlja veliki problem upravo zbog nesigurnosti koja vlada, te se ne zna hoće li na kraju zastupnici parlamenta glasati za dogovor Therese May s Europskom unijom, međutim očekuje se minimalni trošak od 1,5 posto BDP-a Velike Britanije.

Treći izazov koji predstoji su izbori za Europski parlament koji će biti test za Uniju koja je pod velikim udarcima nacionalista i populističkih pokreta. Čak je i glavni starteg Donalda Trumpa Steve Bannon najavio kako će on biti koordinator nacionalističkih pokreta. Problem je što su velike šanse da bi upravo populistički i nacionalistički pokret mogli dobiti dovoljan broj mjesta temeljem kojih bi upravo takvi pokreti mogli dodatno ojačati.

Trump

Američki predsjednik dobio je svoju kategoriju s obzirom na sve što se događalo i što bi se moglo dogoditi.

Očekuje se kako bi istraga posebnog istražitelja Roberta Muellera mogla objaviti rezultate početkom 2019. godine i to u trenutku kada američki kongres preuzimaju demokrati koji su već najavili zasebne istrage protiv američkog predsjednika. Očekuje se kako će doći do porasta političkih napetosti, posebice jer Trumpova Bijela kuća pati od odlazaka osoblja i problema da ih se zamijeni.

Demokrati su pak već najavili početak kampanje za predsjedničke izbore koji se održavaju u studenom 2019. godine sa ciljem da učine sve što je potrebno kako bi Trump napustio Bijelu kuću. Analitičari smatraju kako su velike mogućnosti da će doći do blokade političkog procesa, velikih broja tvitova kao i problema s vanjskom politikom, smatra Bloomberg.