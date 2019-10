OVO SU LJUDI KOJI NALIKUJU PUTINU: Ruski predsjednik svoje dvojnike ima čak i u Hollywoodu, a neki su živjeli još davne 1920. godine

Baš kao mnoge poznate osobe i Putin ima svoje dvojnike i to diljem svijeta. Oni se pojavljuju kroz različita stoljeća

Vjerojatno ne postoji osoba na svijetu koja ne zna tko je Vladimir Putin, a mnogi ruskog predsjednika smatraju ikonom pa njegovo lice nose na majicama, šalicama i drugim predmetima. Baš kao mnoge poznate osobe i Putin ima svoje dvojnike i to diljem svijeta. Oni se pojavljuju kroz različita stoljeća. Kako piše Russia Beyond, prije nekog vremena na internetu je osvanula slika ruskog vojnika iz 1920.

Na toj staroj fotografiji, kao i na jednoj fotografiji s vojnikom iz 1941., nalazi se vrlo poznato lice jer oni jako nalikuju Putinu. Naravno, spomenute fotografije odmah su postali internetski memovi i zezancije, a neki korisnici interneta zaključili su da je Putin besmrtan. Neki kažu kako je ruski predsjednik poput vampira jer je Zemljom hodao stoljećima dok konačno nije zasjeo na tron kao predsjednik velesile. No, tu je i teorija o vremenskom stroju koji su Rusi stvorili u tajnosti zbog čega predsjednik povremeno putuje u prošlost…a tko zna, možda i u budućnost!

Putinov kineski dvojnik i njegovi ‘klonovi’ iz prošlog stoljeća

Osim ruskih dvojnika iz prošlog stoljeća, Putin ima dvojnika i u Kini. Jedan od njih je i farmer Luo Yuanpin (56) iz kineske provincije Anhui Upravo zato što jako podsjeća na Putina, Kinez je postao lokalna zvijezda pa je nekoliko puta gostovao u kineskim televizijskim emisijama te stekao slavu među svojim sumještanima.

Međutim, 56-godišnji Kinez još uvijek nije uspio zaraditi na svojoj sličnosti s Putinom. On je i dalje neženja jer, kako kaže, brak si nije mogao financijski priuštiti.

Jedan od Bondova sliči na Putina

Gledali ste špijunske filmove s Danielom Craigom kao aktualnim Bondom i niste se mogli sjetiti na koga vas britanski glumac neodoljivo podsjeća? Odgovor je tu: Craig sliči Putinu, osobito kad nosi sunčane naočale. Premda nije sigurno podsjećaju li Craigova kosa, usne i naočale na Putina ili je pak u pitanju kombinacija svega, sa sigurnošću se može reći da bi Britanac bio idealan odabir za ulogu ruskog predsjednika u nekom budućem filmu.

Ruski komičar kao Putinov brat blizanac

Dmitrij Gračov je ruski komičar koji je izgradio karijeru kroz oponašanje Vladimira Putina. On je javnosti dao jedinstveni pogled na tajanstvenu svakodnevnu rutinu i privatni život Vladimira Putina. No, ovaj komičar se uopće ne mora posebno truditi oponašati ruskog predsjednika kada je sličnost prirodna. Gračov doslovno izgleda kao Putinov brat blizanac.

Sličnost belgijskog glumca s ruskim predsjednikom

Matthias Schoenaerts belgijski je glumac koji uglavnom fura bradu i dužu kosu pa uopće nitko ne bi rekao da liči na ruskog predsjednika. Međutim, Schoenaerts je imao nekoliko uloga u kojima je morao biti obrijana lica te slične frizure kao Putin pa je tada jako njemu i nalikovao. Do tada mnogi nisu primijetili sličnost s Vladimirom Putinom. Zbog te sličnosti dobio je na publicitetu, no ulogu ruskog predsjednika u nekom filmu još nije dobio, piše Russia Beyond.

