‘OVO SU HEROJI BEČA’: Dva turska MMA borca spašavali ljude na ulici, jedan od njih je i ranjen; ‘Bili smo na svega 6-7 metara od napadača…’

U stravičnom terorističkom napadu koji se dogodio u ponedjeljak navečer u Beču ubijene su četiri, a ranjeno je 17 osoba. Žrtava bi možda bilo i više da se u blizini sinagoge u vrijeme napada nisu našla i dvojica turskih MMA boraca koji ondje inače žive. O njihovom se herojskom djelu ne bi ni znalo da se snimke njihova spašavanja starije žene i ranjenog policajca nisu proširile društvenim mrežama. Turski Hürriyet doznaje kako se radi o Mikailu Özenu i Recepu Tayyipu Gültekinu.

Na jednoj od snimaka čuje se kako Özen viče građanima na turskom da se sklone, što je i sam učinio, bacivši se iza zida ulaza u postaju podzemne željeznice. Gültekin je, pak, ranjen u nogu dok je pomagao policiji.

“Jedna starija žena je hodala baš prema mjestu gdje se događala pucnjava. Kada smo je vidjeli, zaustavili smo se i povukli je s nama na sigurno. Potom smo došli do postaje podzemne željeznice gdje je bilo troje policajaca i jedan napadač. Tamo je jedan policajac ranjen. U tom trenutku smo od napadača bili udaljeni tek nekih šest-sedam metara”, ispričao je Özen.

Nakon što je Gültekin ranjen, otišli su u policijsku postaju gdje su ispričali sve što su vidjeli. “Ispričali smo im sve što smo vidjeli. Bili su odjeveni u bijelo i u rukama su imali duge cijevi”, ispričao je Özen.

Na društvenim mrežama su ih već prozvali herojima Beča: “Ovo su heroji Beča: Mikail Özen i Recep Tayyip Gültekin. Riskirali ste svoje živote i spasili život žene i ranjenog policajca”, napisao je jedan korisnik.

Dear followers,some are spreading fake news that one of the attackers in Vienna was speaking Turkish.The man in the video that is seen screaming in Turkish is a boxer and that man tried to help the police officers that got shot but sadly he got shot/wounded also by the terrorist. pic.twitter.com/iPU7lXGI5O

