OVO SE NIKADA PRIJE NIJE DOGODILO: ‘Ono što sigurno znamo, bez imalo sumnje, jest da će Iran izvršiti neku vrstu odmazde’

Amerika nikada nije u dronovskim napadima ubijala dužnosnike drugih država i to je nešto što se sad promijenilo. Treba vidjeti je li to izuzetak ili nešto što signalizira da je spremna za zaoštrenje odnosa s Iranom i mogući rat, navodi Đurović

Amerika poručuje da ovime nije otvorila rat s Iranom, to je glavna poruka američke administracije i predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, nije jasno znaju li oni doista zaustaviti eskalacijsku spiralu koja bi mogla dovesti do rata. Evidentno je da je zbog važnosti generala Kasema Sulejmanija, kojeg su ubile američke snage, Iran sebi ne može priuštiti da ne uzvrati na napad, kazao je za N1 vanjskopolitički analitičar Đivo Đurović.

LIKVIDACIJA SULEJMANIJA JE BIO KRIVI KORAK? Novi oružani sukob može imati zastrašujuće posljedice – na rubu smo svjetskog rata!

Kako zaustaviti rat, a ne započeti novi?

“To će onda značiti da će Amerikanci uzvratiti na taj uzvrat i tu onda imamo eskalacijsku spiralu koja može završiti trajnim nemirima u široj regiji, s obzirom da Iran ima saveznike i klijente u nekoliko država Bliskog istoka. Dakle, nije jasno ima li Amerika odgovor kako zaustaviti rat, a ne započeti novi, kako tvrdi Trump”, kaže Đurović.

No, je li ovo prvi korak prema smjeni režima u Iranu, iako je američki predsjednik kazao kako SAD ne želi promjenu režima, već samo zaustaviti rat.

“Pitanje je što to znači zaustaviti rat i na što Trump doista misli. Trump kaže da ne želi promjenu režima. Ovaj potez je ogromna promjena paradigme, ovo se dosad nije događalo. Amerikanci su posljednjih 18 ili 19 godina, od napada 11. rujna, uveli praksu likvidacije terorista po svijetu i to se odnosilo na šefove, vođe i članove organizacija koje nisu državne. ‘Quds’ snage, kojima je na čelu bio Sulejmani, u Americi jesu iznačene kao teroristička organizacija, ali to je državna institucija, vojna institucija u Iranu koja je, iz iranske perspektive, potpuno legitimna. Amerika nikada nije u dronovskim napadima ubijala dužnosnike drugih država i to je nešto što se sad promijenilo. Treba vidjeti je li to izuzetak ili nešto što signalizira da je spremna za zaoštrenje odnosa s Iranom i mogući rat”, navodi Đurović za N1.

Odmazda je sasvim sigurna, u to nema sumnje

“Ono što sigurno znamo, bez imalo sumnje, je da će Iran izvršiti neku vrstu odmazde, pitanje je samo koliko će biti opsežna i dugotrajna i na koga će se odnositi. Pritom, s obzirom na specifičnost uloge Irana u regiji Bliskog istoka, vjerojatno neće biti riječ samo, a možda neće biti ni uopće, o konvencionalnim iranskim snagama. Iran ima jaku i ozbiljnu vojsku, ali nastoji izbjeći izravni sukob s SAD. Ima Hezbollah u Libanonu, druge šijtske vojske i paravojne jedinice u Siriji i Iraku, saveznike u Jemenu i Afganistanu, na granicama Izraela i u Gazi Hamas – ima više načina da odgovore SAD-u. Puno prije će pribjeći ‘mekim’ metama, poput ambasada ili narušavanju ekonomskih interesa SAD-a. Naravno da neće srušiti Ameriku, ali Sulejmani je bio važan i oni moraju pokazati da je njegova važnost prepoznata i da je odgovor primjeren. U to ne treba sumnjati, pitanje je samo kako će to stati”, zaključuje Đurović.

Iran će kazniti Amerikance gdje god budu u njegovu dosegu

Iran će kazniti Amerikance gdje god budu u njegovu dosegu zbog ubojstva iranskog generala Kasema Sulejmanija, zaprijetio je visoki zapovjednik Iranske revolucionarne garde, prenosi u subotu iranska agencija Tasnim. Iran će kazniti Amerikance gdje god budu u njegovu dosegu – zapovjednik Revolucionarne garde

General Golamali Abuhamzeh, zapovjednik Garde u južnoj pokrajini Kerman, spomenuo je mogućnost napada na brodove u Zaljevu. Iran zadržava pravo da se osveti SAD-u zbog Sulejmanijeve smrti, rekao je general kasno u petak.

“Hormuški tjesnac od ključnog je značenja za Zapad i velik broj američkih razarača i ratnih brodova onuda prolazi… Iran je odavno identificirao ključne američke mete u regiji… nekih 35 američkih meta u regiji kao i Tel Aviv u našem su dosegu”, rekao je.

Dužnosnik libanonskog Hezbolaha poručio je u međuvremenu iz Bejruta da će odgovor “osovine otpora” koju podržava Iran na ubojstvo generala Sulejmanija biti odlučan, prenijela je u subotu televizijska postaja Al Majadin. Vođa Hezbolahova kluba zastupnika u Libanonu, Mohamed Raad, referirao se na niz skupina koje podržava Iran u regiji, od Libanona do Jemena, a koje su povećale utjecaj Teherana u regiji. Raad je rekao da je SAD počinio “pogrešku” napavši Sulejmanija i da će to shvatiti u danima koji dolaze, prenijela je televizijska postaja.