OVO SE DAJE U SAMO JEDNOJ DOZI: EMA odobrila četvrto cjepivo u borbi protiv korone – zeleno svjetlo za Johnson&Johnson!

Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila je u četvrtak cjepivo Johnson&Johnson protiv koronavirusa. To znači da će 27 država EU-a dobiti četvrto licencirano cjepivo koje pokušava obuzdati pandemiju usred zaustavljene akcije cijepljenja, javlja France24.

Europski regulator za lijekove rekao je da preporučuje odobrenje cjepiva “nakon temeljite procjene” podataka tvrtke J&J te se utvrdilo da ispunjava kriterije za učinkovitost, sigurnost i kvalitetu.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.

👉 https://t.co/j7jetH1Tbx pic.twitter.com/cKGKujrqYp

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 11, 2021