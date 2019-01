OVO NIJE DOBRA FAZA ZA TRUMPA: Većina Amerikanaca smatra ga odgovornim za blokadu vlade, on i dalje ne odustaje od zida

“Koliko će još američke krvi biti proliveno kako bi Kongres odradio svoj posao”, rekao je Trump, navodeći ubojstava koja su, kako je rekao, počinili ilegalni imigranti

Sve veći broj Amerikanaca smatra predsjednika Donalda Trumpa odgovornim za djelomičnu blokadu financiranja zbog koje zaposlenici američke savezne vlade i ovaj tjedan ostaju bez plaće, pokazalo je istraživanje novinske agencije Reuters i tvrtke za istraživanje tržišta Ipsos.

Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u utorak, pokazuje također da većina republikanaca podržava Trumpovu odluku da odbije odobriti proračun ukoliko njime ne bude predviđeno financiranje gradnje zida na granici s Meksikom novcem američkih poreznih obveznika.

Trumpa smatraju najodgovornijim

Ispitivanje javnog mnijenja, provedeno od 1. do 7. siječnja, pokazuje da 51 posto odraslih Amerikanaca smatra Trumpa najodgovornijim za prekid financiranja savezne vlade, koji traje već 18 dana. To je rast za četiri postotna boda u odnosu na rezultate sličnog ispitivanja provedenog od 21. do 25. prosinca 2018.

Krivnju za krizu financiranja vlade 32 posto ispitanika pripisuje zastupnicima demokrata u američkom kongresu, dok njih sedam posto smatra da su za nju krivi republikanci, što je gotovo nepromijenjeno u odnosu na ranije ispitivanje javnog mnijenja.

Želi novac za gradnju zida na granici s Meksikom

Trump je najavio djelomičnu blokadu rada vlade sve dok Kongres ne odobri financiranje izgradnje zida na granici SAD-a i Meksika.

Pozvao je u utorak Kongres da odobri 5,7 milijarda dolara za izgradnju zida na granici s Meksikom, ali ipak nije proglasio izvanredno stanje koje bi mu omogućilo da jednostrano odobri financiranje, prenose agencije.

Kako bi osigurao potporu demokrata i javnosti za svoje predizborno obećanje zbog kojeg je savezna vlada djelomično blokirana već 18 dana, Trump je u obraćanju naciji iz Ovalnog ureda Bijele kuće naglasio da je na američkoj južnoj granici sve veća sigurnosna i humanitarna kriza.

No, premda je danima nagoviještao da bi mogao iskoristiti svoje predsjedničke ovlasti i proglasiti izvanredno stanje na granici kako bi preusmjerio novac za izgradnju zida bez odobrenja Kongresa, čini se da je američki predsjednik ipak spreman nastaviti pregovore s čelnicima Kongresa.

‘Humanitarna kriza srca i duše’

Trump je govor iskoristio kako bi stanje na južnoj granici opisao kao “humanitarnu krizu srca i duše”, prenosi agencija dpa. Kazao je da se na granici zaustavljaju i uhićuju kriminalci koji su počinili tisuće nasilnih zločina, te da će “tisuće života biti izgubljene ako se odmah ne djeluje”.

“Koliko će još američke krvi biti proliveno kako bi Kongres odradio svoj posao”, rekao je Trump, navodeći ubojstava koja su, kako je rekao, počinili ilegalni imigranti. Dodao je da tragična realnost ilegalne imigracije na južnoj granici predstavlja nekontrolirani tijek trgovine ljudima i drogom. “To je krug ljudske patnje koji je moja administracija odlučna prekinuti”, rekao je Trump.

‘Trump izmišlja krizu na granici’

Čelnici demokrata kazali su da Trump izmišlja krizu na granici kako bi ostvario svoje “fiksacije”. Čelnica Predstavničkog doma Nancy Pelosi kazala je da Trump drži vladu kao taoca zbog svoje “fiksacije” da Amerikanci financiraju, kako je rekla, “skupi i beskorisni” pogranični zid. Vođa senatske manjine Chuck Shumer optužio je Trumpa da “izmišlja krizu”, te ga je pozvao da potpiše dokument o privremenom financiranju savezne vlade kako bi se mogli nastaviti pregovori.

Trump će u četvrtak posjetiti granicu s Meksikom i zasad nije jasno hoće li tamo možda proglasiti izvanredno stanje.

Demokrati su odbacili Trumpov zahtjev da odobre 5,7 milijarda dolara za izgradnju zida. Zbog toga su propali pregovori o financiranju vlade pa je nekoliko vladinih agencija moralo prekinuti s radom, a 800.000 javnih službenika na prisilnom je kolektivnom odmoru ili rade bez plaće. Trump je rekao da bi blokada vlade mogla potrajati mjesecima ili čak godinama.