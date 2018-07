OVO JE SULUDO: Trump razdvojio obitelji na granici, evo što se sve mora napraviti kako bi ih se ponovno spojilo

Američki dužnosnici naredili su analizu DNA oko 3000 migrantske djece kako bi se spojila s obiteljima razdvojenim na američko-meksičkoj granici, piše u četvrtak BBC.

Američki ministar zdravstva Alex Azar rekao je da su testovi nužni kako bi se ispunio zakonski rok za spajanje obitelji, budući da su uobičajene metode prespore.

Azar, čije ministarstvo nadzire migrantske centre, kaže da je oko stotinu djece mlađe od pet godina.

No, aktivisti strahuju da bi tako prikupljene podatke vlada mogla iskoristiti za druge svrhe i kažu da su djeca premala da bi dala pristanak za analizu DNA.

Ministarstvo obvezuje odluka suda da djecu od četiri i manje godina spoji s roditeljima do 10. srpnja, a onu od pet do 17 godina do 26. srpnja.

Azar je rekao da bi tradicionalna metoda spajanja, rodni listovi oduzela previše vremena.

Po njegovim riječima, od 11.800 maloljetne djece u evidenciji ministarstva manje od 3000 razdvojeno je od roditelja. Dodao je da su neka možda razdvojena prije ili poslije ulaska u SAD.

Jennifer Falcon iz udruge Raices na Tweeteru je rekla kako je ta odluka “novi dokaz da vlada ne zna kako spojiti obitelji” razdvojene nakon što su ilegalno prešli američku granicu zbog politike nulte tolerancije predsjednika Donalda Trumpa.

Tijekom prošlog vikenda i u srijedu na nacionalni praznik Dan nezavisnoti prosvjednici su izašli na ulice protiv Trumpove odluke da razdvoji obitelji. Imigrantica iz Konga uhićena je dok se pokušala popeti na Kip slobode u New Yorku i optužena za nekoliko prekršaja.