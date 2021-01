OVO JE STRAŠNO: Policija objavila snimku njegovateljice koja zlostavlja staricu; Čupala ju je za kosu, vukla za nos, zabijala prste u lice…

Engleskinja Corrina Cunningham odlučila je javno objaviti snimku na kojoj njegovateljica zlostavlja njenu majku kako bi osvijestila javnost o nasilju nad starijim osobama

Engleskinja Corrina Cunningham primijetila je još u ljeto 2019. da njena majka, 69-godišnja Liz Youngs, ima modrice i sitne ozljede po tijelu. Da bi otkrila što se događa, upalila je kameru koja je već bila postavljena u njenoj sobi. Kamera je zabilježila šokantne snimke, koje je na Twitteru objavila policija iz Norfolka.

“Jednom prilikom Liz je ostavljena u invalidskim kolicima na pola sata, pokrivena samo ručnikom preko krila. To je samo jedan od incidenata snimljenih nadzornom kamerom. Nitko ne bi želio da se prema njihovim voljenima netko tako odnosi, posebno prema ovako ranjivim skupinama i zato je važno tražiti pravdu za žrtve”, izjavila je za Daily Mail detektivka Gemma Weeks koja je i vodila istragu.

Nije dočekala pravdu

Umjesto da se o njoj brine, 29-godišnja njegovateljica Jenny Dady, vremešnu je ženu čupala za kosu, zabijala joj prste u lice ili je vukla za nos. Uz to, prisiljavala ju je da jede i verbalno je napadala, a umjesto da se brine o njoj, vrijeme je kratila zabavljajući se na mobitelu. Dady je nakon istrage dobila šest mjeseci zatvora, no Liz Youngs pravdu nije dočekala, jer je preminula tijekom istrage. Njena obitelj je odlučila javno podijeliti snimku kako bi osvijestila javnost o nasilju nad starijim osobama.

“Znamo da je objava ove snimke izazvala snažne reakcije, potpuno razumijemo, teško je to za gledati. Uzeli smo to u obzir prije nego što smo je objavili. Obitelj gospođe Liz tako je poželjela kako bi spriječili slične slučajeve”, komentirali su iz policije.

A 29-year-old woman who mistreated a vulnerable woman in her care has been sentenced to six months imprisonment. https://t.co/Pn4RO3ddoX pic.twitter.com/zqGsLtGOIu — Norfolk Police (@NorfolkPolice) January 22, 2021

Grižnja savjesti

Kći Corrina, pak, osjeća grižnju savjesti.

“Sve mi to još teže pada kad znam kako je tretirana posljednje godine svog života. Bila sam užasnuta kad sam saznala što se događa. I osjećala sam grižnju savjesti jer je nisam zaštitila kad me trebala jer se sve događalo pod zajedničkim krovom. Imali smo povjerenje u Jenny i vjerovali smo da je potpuno predana brizi oko moje majke, no izdala je naše povjerenje na najgori mogući način. Pozlilo mi je dok sam gledala snimku. Ne mogu ni pomisliti da bi Jenny više ikada mogla biti u položaju da se brine za nečije voljene i zlostavlja ih kako je zlostavljala moju majku. Drago mi je da smo upalili kameru, savjetovala bih to svakome u sličnoj poziciji”, poručila je.