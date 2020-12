OVO JE POVIJESNI TRENUTAK: Počela je najsloženija i najveća distribucija cjepiva u SAD-u

Snimke iz Pfizerove tvornice u Kalamazoou prikazuju radnike koji izvlače kutije s cjepivom iz zamrzivača i postavljaju ih u velike hladnjake

Radnici u Pfizerovoj tvornici u Michiganu otpremili su danas rano ujutro prve pošiljke svog cjepiva protiv covida-19 čime je počela najveća i najsloženija distribucija cjepiva u povijesti Sjedinjenih Država. Televizijske snimke iz Pfizerove tvornice u Kalamazoou prikazuju radnike koji izvlače kutije s cjepivom iz zamrzivača i postavljaju ih u velike plave hladnjake prije nego što će kutije biti označene naljepnicama.

Snažnim pljeskom radnici su popratili prijenos prvih kutija do kamiona kojima će se cjepivo krenuti, uz strogu pratnju šerifskih služba, put konačnih odredišta. “Mjesecima smo s nadležnim službama pripremali strategiju za učinkovitu logistiku distribucije cjepiva i sada je vrijeme da plan provedemo”, rekao je Wes Wheeler, predsjednik zdravstvenog odjela UPS-a, velike dostavne kompanije.

Mora biti na subarktičkoj temperaturi

Pfizerove ledene pošiljke sadrže do 4875 doza koje će se kamionima prevoziti iz Kalamazooa do zrakoplova. Radnici će tovariti cjepivo – koja mora biti skladišteno na subarktičkoj temperaturi – u zrakoplove kojima će se prevoziti do središnjih skladišta dostavnih tvrtki kao što su spomenuti UPS (United Parcel Service) ili FedEx u gradovima Louisville, Kentucky i Memphis.

Iz tih središnjih skladišta cjepiva će se distribuirati u 145 američkih mjesta koja će primiti prve doze. Vozači UPS-a i FedEx-a trebali bi prve “pošiljke” sa cjepivima predati zdravstvenim službama u ponedjeljak. Zdravstveni djelatnici i štićenici doma za starije i nemoćne među prvima će biti cijepljeni u SAD-u.

Najzahtjevnije cjepivo

Pfizerovo cjepivo najzahtjevnije je među svim cjepivima razvijenima za borbu protiv pandemije koronavirusa, jer zahtjeva najstrože mjere za isporuku i skladištenje pri temperaturi od minus 70 stupnjeva Celzijevih.

Za UPS i FedEx dostava cjepiva je prioritet, pa su tako predvidjeli prostore u zrakoplovima i kamionima u ovo predbožićno vrijeme kada je povećan promet za dostavu robe kupljenje online. Obje tvrtke ovlaštene su za prijevoz osjetljivih medicinskih proizvoda i teško mogu pogriješiti.

