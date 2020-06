‘OVO JE NAJORIGINALNIJI NAČIN IZBJEGAVANJA SANKCIJA IKAD’: Pazite što je Sj. Koreji palo na pamet, vrte milijarde zabranjenim trgovanjem

Sjeverna Koreja krši međunarodne zakone trgujući pijeskom, a prošle godine su na tome zaradili najmanje 22 milijuna američkih dolara

U svibnju prošle godine su Lucas Kuo i Lauren Sung, analitičari neprofitne organizacije Center for Advanced Defense Studies (CADS), uočili nešto vrlo neobično u svjevernokorejskoj luci Haej. Naime, tog mjeseca u luku države u kojoj vlada Kim Jong Un uplovilo je preko 100 brodova, piše CNN.

Ono što Kuo i Sung rade jest istraživanje sigurnosnih pitanja pomoću velikih količina podataka te su specijalizirani za praćenje prometa u vodama oko Sjeverne Koreje te u sjevernoistočnoj Aziji. Dvojac prati morski promet u blizini Sjeverne Koreje i to zato što je Pjongjang više puta optuživan za prodavanje ugljena kao i druge vrijedne robe na otvorenom moru. Razlog se krije u zaobilaženju carinika koji moraju provoditi sankcije koje su u Sjevernoj Koreji nametnuli Ujedinjeni narodi. Ova izolirana država navodno, umjesto da prvo robu dostavi u neku od luka pa potom njome trguje, oni ju prebacuju s jednog broda na drugi, uz laž o podrijetlu robe.

Sjeverna Koreja ‘vrti’ milijarde na pijesku s brodova

Režim Kim Jong Una na tim transferima može zaraditi na desetke milijuna dolara, a da im se to isplati govori činjenica da se to može brzo i diskretno izvesti s tek nekoliko brodova. Kuo i Sung su tijekom motrenja voda oko Sjeverne Koreje su više puta uočili ne samo nekoliko brodova, nego zaista puno njih. Nastavili su svoje istraživanje jer im tu nešto nije štimalo.

Kako piše CNN, na kraju su otkrili da se radi o ogromnoj operaciji izbjegavanja međunarodnih sankcija koja teži preko milijun dolara i u kojoj sudjeluje 279 brodova. Prosječan čovjek bi vjerojatno pomislio da se na brodovima krijumčari droga, novac, oružje ili pak neke zaštićene životinje jer su to zločini za koje UN već optužuje Sjevernu Koreju, ali riječ je o nečem drugom.

Brodovi su korišteni za prebacivanje pijeska i jaružanje. Premda se to možda na prvu čini bezazlenim jer nisu u pitanju oružje ili droga, ipak nije tako jer je UN 2017. Sjevernoj Koreji zabranio izvoz zemlje i kamena. Dakle, Sjeverna Koreja krši međunarodne zakone trgujući pijeskom. Istražitelji Ujedinjenih naroda su u travnju 2019. naveli da je Sjeverna Koreja od izvoza pijeska zaradila najmanje 22 milijuna američkih dolara. Prema informacijama jedne anonimne zemlje koja se obratila istražiteljima, Pjongjang je od svibnja 2019. do kraja iste godine u inozemstvo poslao milijun tona pijeska.

Zašto baš pijesak?

Dvojac iz CADS-a, Kuo i Sung, do svojih su saznanja došli nakon što su tjednima gledali kretanje spornih brodova. Svi brodovi koji su uplovljavali u sjevernokorejske vode bili su povezani s Kinom, ili preko imena ili preko zastave. U trgovanju brodova sudjeluju brodovi koji su registrirani u malim državama u kojima pravilnici nisu toliko strogi, navodi CNN. Snimke satelita pokazuju da su sporni brodovi do pijeska dolazili uzimanjem s morskog dna. Sung je kasnije otkrio da je Sjeverna Koreja još od ranih 90-ih godina susjedima izvozila pijesam i da sada svjesno rade na prikrivanju toga.

Što to ima u pijesku toliko vrijedno da znači Sjevernoj Koreji? Naime, u svijetu se troši oko 50 milijardi tona pijeska godišnje, što znači da je pijesak drugi najkorišteniji prirodni resurs. Prvi je voda. Premda se možda čini da na planetu Zemlji ima pijeska na bacanje, postoji određena količina koja se može koristiti bez ozbiljnijih ekoloških posljedica. Na pijesku, Sjeverna Koreja “vrti” biznis godinama, a prema onome što je u medijima pisalo prije 12 godina, Pjongjang je Južnoj Koreji 2008. prodao pijeska u iznosu od 73,35 milijuna dolara. Ubrzo nakon toga Južna Koreja je prestala kupovati pijesak svojih susjeda. I to je otvorilo mjesto za Kinu, države koja je najveći konzument pijeska na svijetu. Naime, Kina ima ambiciozne građevinske planove i treba joj puno pijeska. Između 2011. i 2013. godine Peking je iskoristio više betona nego što je to SAD napravio tijekom cijelog razdoblja 20. stoljeća. I dan danas Kina troši više betona nego ostatak svijeta zajedno.

‘Jedan od najkreativnijih načina izbjegavanja sankcija’

Unatoč svim ovim informacijama, Sung i Kuo nisu uspjeli ući u trag milijunima tona pijeska koje je Sjeverna Koreja izvezla u Kinu. Krijumčarenje pijeska u Kini je velik problem i trgovanje njime je netransparentno, piše CNN. Nije poznato tko jaruža pijesak i što se točno s njime radi, a Kuo je kazao da ga čudi što je ova operacija Sjeverne Koreje toliko dugo bila pod velom tajne.

“Ovo je jedan od najkreativnijih načina izbjegavanja sankcija koji sam vidio da Sjeverna Koreja poduzima. Još uvijek smo začuđeni”, komentirao je Kuo.

CNN je poslao upit u vezi ove priče kineskom Ministarstvu javne sigurnosti koje nije dalo odgovor, no početkom 2019. pokrenulo je kampanju za suzbijanje ilegalne trgovine pijeskom. Poricanje o tome da Peking ne radi ništa krivo kada se radi o Sjevernoj Koreji došlo je od Ministarstva vanjskih poslova. Kazali su da su “uvijek ispunjavali međunarodne obaveze i pridržavali se UN-ovih sankcija”.

U vezi ovih optužbi Sjeverna Koreja se nije očitovala, no sankcije je često nazivala “neprijateljskima” te je dovodila u pitanje legitimnost sankcija.

