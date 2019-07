‘OVO JE DEFINITIVNO ČUDNO’: Indijac ugrizao zmiju i završio u bolnici, a njegova je obitelj učinila nešto strašno

Jednog je Indijca ugrzila zmija pa se, pod utjecajem alkohola, dosjetio da bi i on mogao ugristi nju

Otac jednog Indijca ispričao je lokalnim medijima kako je u nedjelju njegovog sina ugrizla zmija, no on joj se odmah osvetio tako što ju je također ugrizao i pritom ubio. Raj Kumar se odmarao pijući alkoholno piće u svojoj kući u Etahu, u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh, kad se zmija ušuljala unutra i ugrizla ga, javlja The Independent.

“Zmija ga je ugrizla, pa je on ugrizao nju i sažvakao je na komade”, rekao je Babu Ram, Rajev otac. Odmah su ga odvezli u bolnicu, gdje je njegovo stanje postalo kritično. Sa sobom su ponijeli i prožvakanu zmiju, za koju se ispostavilo da je zmija štakorašica, inače neopasna za ljude.

I liječnik šokiran

“Ovo je definitivno čudno. Vidio sam ljude kako dolaze sa zmijskim ugrizima, ali nikada nekoga tko je ugrizao zmiju i zatim je donio u vreći”, rekao je liječnik NP Singh.

Kumarov otac rekao je kako je zmija bila bespomoćna: “Moj sin je bio pijan. Ugrizao je zmiju i zdrobio je na komade”.

Još jedan takav slučaj

Kumar je na kraju prevezen na liječenje u drugu bolnicu, a njegova je obitelj zmiju – kremirala. No, nije ovo prvi zabilježeni slučaj napada čovjeka na zmiju. Prošlog mjeseca je u državi Gujarat zmija ugrizla jednog 60-godišnjaka. On je uspio ugrizom ubiti zmiju prije nego je i sam umro.