OVO BI MOGLO POTRAJATI SVE DO 8. PROSINCA: Donald Trump se može ljutiti koliko hoće, ali sve je po zakonu; Izborni proces je jasan

Sadašnji proces predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama traje od 3. studenog do 20. siječnja i – sve je po zakonu

Uz jako tijesne rezultate na nameričkim izborima raste i nervoza kod aktualnog predsjednika Donalda Trumpa. On je već proglasio pobjedu i zahtijeva da se obustavi brojanje dopisnih listića u pojedinim savezni državama, a najavio je i tužbe na Vrhovnom sudu. No, iako je to njemu sporno, dopisni listići po zakonu mogu stizati, ponegdje i s debelim zakašnjenjem. Primjerice, u saveznoj državi Washington oni se mogu brojati do 23. studenog, a sve savezne države pobjednika moraju proglasiti najkasnije do 8. prosinca.

Proces od dva i pol mjeseca

CNN je ukratko opisao cijeli izborni proces, od dana kada građani izlaze na izbore, pa sve do inauguracije predsjednika. Ovoga puta je 3. studeni bio izborni dan, a tradicija je da se izbori održavaju prvog utorka u studenom. Do dana izbora svi glasački listići moraju biti označeni poštanskom markicom.

Od 4. do 23. studenog glasački listići poštom pristižu u savezne države te su u potpunosti legitimni, ako imaju markicu na sebi. U Sjevernoj Karolini i Pennsylvaniji glasovi poštom mogu stizati do 6. studenog, u Minnesoti i Nevadi do 10., a u Ohiju do 13. studenog. U saveznoj državi Washington glasački listići mogu pristizati u biračke odbore do 23. studenog, odnosno dan prije nego to ta savezna država objavi konačne rezultate.

No, čak i da se ne stignu prebrojati svi glasovi, savezni propisi dozvoljavaju prolongiranje brojanja glasova i proglašavanja pobjednika u svim saveznim državama, osim Kalifornije najkasnije do 8. prosinca. Potom, 10. i 11. prosinca to čini i Kalifornija.

Elektori glasuju tek 14. prosinca

Potom će se 14. prosinca sastati elektori kako bi dali svoje konačne glasove, koje potom šalju u Washington, gdje oni moraju stići najkasnije do 23. prosinca.

Trećega dana 2021. godine prisegnut će novi saziv Kongresa te će se prebrojati elektorski glasovi. Nakon toga okupit će se članovi Zastupničkog doma i Senata, a predsjednik Senata objavljuje konačne rezultate. Cijeli izborni proces završava 20. siječnja u podne kada novi predsjednik na svojoj inauguraciji polaže prisegu.

