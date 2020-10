OVIH PET DRŽAVA USPJEŠNO SE BORI S COVIDOM: Kod njih građanima ne treba dvaput reći da budu odgovorni, a bitan je i još jedan faktor

Estonija, Grčka, Finska, Latvija i Njemačka imaju najmanji broj zaraženih na 100.000 ljudi, a medicinski sociolog Stjepan Orešković tvrdi da je ključ njihova uspjeha spremnost i odgovornost stanovništva, ali i utjecaj struke na vlast

Veliki dio europskih zemalja bori se s drugim valom pandemije koronavirusa. Zbog sve većeg broja novozaraženih i preminulih osoba, koji su gotovo svakodnevno rekordni, uvode razne restrikcije. No, neki žive relativno normalno i bez prevelikih ograničenja. Pritom nije riječ o Švedskoj, već o Estoniji, Grčkoj, Finskoj, Latviji i Njemačkoj.

Estonija je od početka pandemije jedna od europskih zemalja s najmanjim brojem zaraženih osoba. U posljednja dva tjedna imaju svega 35 zaraženih na 100.000 stanovnika. Uz minimalni kontakt građana i institucija zbog visokorazvijene digitalizacije, otprije je zabranjeno točenje alkohola od 10 navečer do 10 ujutro.

“Oni su u dvije riječi – individualisti i pragmatičari. Oni su skromni, jednostavni, ljudi koji ne pridaju puno važnosti zbližavanju, čine nam se zbog toga malo i čudnima. Ljudi gledaju svoja posla, da se tako izrazim”, rekao je za RTL Boris Jukić, počasni konzul Estonije u Hrvatskoj.

Ugodna iznenađenja

Grci su možda iznenađenje na listi najuspješnijih europskih zemalja u borbi protiv koronavirusa, jer ih smatramo karakterom sličnima nama. No, njihova tajna leži u dosljednom pristupu od početka pandemije. Trenutno imaju 55 novozaraženih na 100.000 stanovnika.

“Počevši od maski koje su obavezne od prvog dana pandemije, do toga da je 40 posto kompanija, od prvog dana do danas zadržalo rad od kuće. Također, regulirani su odlasci na posao u tri vala, prvi val je u 7 ujutro, u 8 pa u 9, tako da su izbjegnute gužve na stanicama. Dakle, sve je to definitivno imalo utjecaja”, objašnjava Hrvatica s adresom u Ateni, Jelena Kuzmanović.

U Njemačkoj je kancelarka Angela Merkel pozvala građane na jedinstvo. Iako i oni u posljednjih nekoliko dana bilježe poveći broj novozaraženih, njihova dvotjedna incidencija je 90 zaraženih na 100.000 stanovnika. Otprilike ih je toliko završilo u dvotjednoj karanteni u regiji Berchtesgaden na granici s Austrijom.

“Molim vas, suzdržite se svakog putovanja koje nije prijeko potrebno, bilo koje proslave koja nije prijeko potrebna. Molim vas da ostanete kod kuće u svom prebivalištu kad god je to moguće”, poručila je kancelarka Merkel.

Zajedničke poveznice

Finci s 53 i Latvijci sa 74 zaraženih na 100.000 stanovnika zatvaraju krug od pet najuspješnijih europskih zemalja u borbi protiv koronavirusa. Stručnjaci ističu da sve one imaju više zajedničkih poveznica.

“One zemlje u kojima je vlada najmanje manipulirala tim problemom, u kojima su stručnjaci najviše savjetovali vladu i institucije koje o tome odlučuju, te zemlje u kojima onda postoji i spremnost stanovništva na individualnoj i grupnoj razini da prihvate problem i smatraju ga svojom odgovornošću, a ne samo odgovornošću nekog drugog”, kaže Stjepan Orešković, pročelnik Katedre za medicinsku sociologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Stoga se postavlja pitanje nedostaje li svega toga u državama poput Belgije, Nizozemske, Francuske, Slovenije i Češke, gdje se čak i prosvjedovalo protiv mjera. “Ako se dođe do točke da imamo rapidni rast epidemije, onda su potrebne brze, oštre i efikasne mjere. Najgora stvar je miksanje polurješenja, znači da radite sve na pola, da radite lockdown koji nije lockdown, uništavate ekonomiju, pada vam zaposlenost, gubite povjerenje kod ljudi”, zaključuje Orešković.

