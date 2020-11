OVE SU ZEMLJE UGUŠILE KORONU, U ČEMU JE NJIHOVA TAJNA? Brza reakcija, lockdown, testiranja, a Kini je pomogao i moćan alat

Dok Europom i SAD-om hara drugi val korone, u nekim drugim državama, posebice u Aziji, situacija je znatno drugačija – u Kini je svemu pomoglo i stopostotno digitalno praćenje svakog pojedinca

Potpuni lockdown, zatvorene granice, inteligentne metode za utvrđivanje kontakata zaraženih, disciplinirano stanovništvo. Ima mnogo razloga zašto je borba protiv koronavirusa u drugim dijelovima svijeta učinkovitija nego u SAD-u i Europi. Evo pregleda najuspješnijih zemalja i njihova recepta za uspjeh, piše Deutsche Welle.

Kina

Autokratska narodna republika zahtijevala je velike žrtve od svog stanovništva u borbi protiv koronavirusa. Višetjedna izolacija milijunskih metropola, stroga izolacija pojedinaca, masovna testiranja i praktički stopostotno digitalno praćenje svakog pojedinačnog slučaja – sve to je dovelo do toga da je Kina bolje prošla u korona-krizi nego zapadne zemlje. Kineske vlasti tvrde da već mjesecima nema gotovo nijedne novozoražene osobe, tako da su se život i gospodarstvo ponovo normalizirali. Stručnjaci predviđaju da će Kina biti jedino veliko svjetsko gospodarstvo koje će ovu godinu okončati s gospodarskim rastom.

Tajvan

Ova otočna država već više od 200 dana nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. Taj mali susjed velike Kine je dobro prošao u krizi zato što je brzo uočio opasnost i odmah reagirao. Tajvan je već 2003. godine imao iskustva s plućnom bolešću SARS koja je također najprije izbila u Kini. Nakon toga su znatno poboljšana pravila za postupanje u slučaju pandemije. Kada su se u prosincu pojavila prva izvješća o koroni u Kini, tajvanske vlasti su odmah počele postupno zatvarati granice. Od početka su postojale velike rezerve zaštitnih maski i druge medicinske opreme. Strogi lockdown nije bio nužan.

Japan

Japansku vladu se kritiziralo da u prvim mjesecima nakon izbijanja pandemije nije povećala kapacitete za testiranje. No ova zemlja je profitirala od stanovništva koje i inače pridaje veliku važnost osobnoj higijeni. Mnogi građani su i sami poduzeli mjere za sprječavanje širenja virusa. Tako su praktički svi Japanci od početka pandemije disciplinirano nosili zaštitne maske. Japan je do sada registrirao nešto više od 100.000 zaraženih i 1800 smrtnih slučajeva. Za usporedbu, Njemačka, koja ima manji broj stanovnika od Japana, do sada je imala više od 600.000 zaraženih i oko 11.000 umrlih.

Novi Zeland

Nakon strogog lockdowna ta je zemlja već u lipnju proglasila da više nema oboljelih od korone i vratila se relativno normalnom životu. Nakon novih slučajeva oboljenja u Aucklandu u kolovozu u tom je gradu odmah proglašen novi lockdown. Danas njegovih oko pet milijuna stanovnika više ne moraju nositi čak ni maske. Građani samo moraju pomoću aplikacije dopustiti praćenje kretanja i pridržavati se higijenskih mjera. Osim toga, i dalje se provode stroge kontrole na granicama i određuje karantena svakome tko ulazi u zemlju.

Australija

Uspjehu te države u prvom redu su pridonijela zatvaranja granica – također i unutar zemlje. To se tek sada postupno ukida. Osim toga, svi koji dolaze iz inozemstva moraju na 14 dana u karantenu. Do sada je pandemijom najteže bila pogođena regija Victoria s milijunskom metropolom Melbourneom, gdje je u srpnju došlo do drugog vala i gdje je do sada registrirano oko 90 posto svih australskih smrtnih slučajeva povezanih s covidom-19. Uslijedio je višemjesečni strogi lockdown. U mnogoljudnoj saveznoj državi New South Wales, u kojoj se nalazi Sydney, virus je svladan brojnim testiranjima i praćenjem kontakata zaraženih. Uz provođenje određenih mjera ondje su ponovo dopuštena veća okupljanja. Obveza nošenja maske vrijedi još samo u Melbourneu.

Vijetnam

Ova zemlja ima iskustva s virusima isto kao i Tajvan. To je prva država nakon Kine u kojoj je 2003. bila potvrđena zaraza virusom SARS. Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, Vijetnam je tada prvi uspio dovesti tu zarazu pod kontrolu. Ovoga puta je u toj zemlji već 1. travnja proglašen trotjedni lockdown, u trenutku kada je bilo poznato tek nekoliko stotina slučajeva zaraze koronavirusom. Osim toga, provode se brojna testiranja, stroga pravila o karanteni i praćenje kontakata zaraženih. No vlasti primjenjuju i pravila koja su u Europi nezamisliva: recimo u najvećem vijetnamskom gradu Ho Ši Minu se plakatima upozorava da osobama koje ne nose masku i nekoga zaraze prijeti kazna do 12 godina zatvora.

Južna Koreja

Brzo prevladavanje pandemije i izbjegavanje drugog vala Južna Koreja u prvom redu može zahvaliti velikoj disciplini svog stanovništva i odlučnim mjerama vlade. Doduše, još uvijek su na snazi ograničenja kontakata i stroge mjere karantene, no ova zemlja s 51,6 milijun stanovnika do sada je uspjela izbjeći proglašavanje općeg lockdowna. Tu pomaže i to što Južna Koreja zbog svog geografskog položaja lakše može kontrolirati granice. Na snazi su stroge zaštitne mjere kod ulaska stranaca u zemlju i vlastitih državljana koji se vraćaju iz inozemstva. Uz nekoliko rijetkih iznimaka vrijedi pravilo da svi koji ulaze u zemlju moraju dva tjedna provesti u karanteni.

