OVAKO SE VRIJEĐAJU POLITIČARI U SUSJEDSTVU: Zastupnik ministricu nazvao glupačom, pa ‘objasnio’ zašto

‘Ja sam to namjerno ranije rekao da mi ona dokaže to što tvrdi. Sve dok to ne dokaže, ona je za mene glupača’, rekao je Miladin Stanić, zastupnik u entitetskom parlamentu Republike Srpske

Verbalnih incidenata vjerojatno nije pošteđen niti jedan parlament na svijetu pa tako ni narodna skupština Republike Srpske, entitetski parlament u Bosni i Hercegovini. Tamo je danas zastupnik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić ministricu financija Republike Srpske Zoru Vidović nazvao glupačom, javlja Klix.ba.

“Ja sam to namjerno ranije rekao da mi ona dokaže to što tvrdi. Sve dok to ne dokaže, ona je za mene glupača”, kazao je Stanić tijekom sjednice skupštine.

Već ju je i prije nazvao ‘glupačom’

Na njegovu izjavu reagirala je zastupnica Partije demokratskog progresa Gordana Vidović kazavši da treba stati na kraj takvim izjavama.

“I ranije sam upozoravala da se mora prestati s vrijeđanjem. Moramo ići u izmjene Poslovnika o radu Narodne skupštine kako bi se ovome stalo na kraj. Ako mi u parlamentu Srpske dozvoljavamo sebi da vrijeđamo jedni druge onda što to govori o nama”, istakla je Vidović.

Stanić je i na jednoj od prethodnih sjednica istu ministricu nazvao glupačom.