OVAKO DANAS ŽIVE ŽENE U EUROPI: I dalje imaju manje plaće, uglavnom se one bave djecom, a plaćaju porez koji muškarci nikad neće

Povodom međunarodnog Dana žena, donosimo nekoliko statistika koje pokazuju kako je biti žena u Europi.

Život s djecom

Godine 2016. godine 7,7 posto žena u dobi od 25 do 49 godina živjelo je samo sa svojom djecom, dok je u usporedbi s tim samo 1,1 posto očeva živjelo samo s djecom. Velika Britanija bila je među zemljama koje imaju najveću razliku u tom smislu – same s djecom živjelo je 12,3 posto žena, a samo 1,5 posto muškaraca. To je znatno iznad prosjeka EU-a, a takvo je stanje i u Litvi i u Danskoj.

Briga za djecu i kućanski poslovi

U 2016., odakle crpimo ove podatke, bilo je više vjerojatno da se žene redovito brinu za djecu, a ne muškarci. U skupini žena u dobi od 25 do 49 godina, njih 92 posto se redovito brinulo za djecu, dok se u istoj dobnoj skupini 68 posto očeva redovito brinulo za djecu. Još su veće razlike zabilježene kada je riječ o kućanskim poslovima. Četiri od pet žena kuhaju i brinu se o kućanskim poslovima svakog dana. To čini svega 34 posto muškaraca.

Mediteranske zemlje zabilježile su najveću razliku po tom pitanju. U Grčkoj se 85 posto žena brinulo o domu, a to je činilo samo 16 posto muškaraca. U Italiji kućanske poslove radi 81 posto žena i samo 20 posto muškaraca. Manje su razlike zabilježene u Švedskoj, no i tamo kućanske poslove češće rade žene (njih 74 posto), dok to čini i 56 posto muškaraca.

Žene menadžeri