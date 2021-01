OVAJ JE TIP STVARNO IMAO PEH: Doslovno je u smeće bacio 1,78 milijardi kuna, a sada preklinje vlasti da otkopaju njegove bitcoine

James Howells iz Newporta gradskim je vlastima ponudio gotovo pola milijarde kuna da bi na lokalnom smetlištu pronašao tvrdi disk svog laptopa na kojem se nalazi 7500 bitcoina vrijednih 1.789.200.000 kuna, ali oni za to ne žele ni čuti

Velšanin James Howells je 2013. počinio grešku koja će ga skupo koštati. Priča počinje četiri godine ranije kada je “za sitniš” kupio 7500 bitcoina, najpoznatije virtualne valute. Nesretne je godine prolio piće po svome laptopu. Potom ga je rastavio i tvrdi disk spremio u ladicu, da bi ga nakon nekog vremena, tijekom velikog spremanja bacio u smeće, zaboravivši da je na njemu imao 7500 bitcoina. Tada je vrijednost njegove virtualne ušteđevine iznosila oko 4,6 milijuna funti (39.192.000 kuna).

Želi donirati u Covid fond

No, u međuvremenu vrijednost bitcoina je jako porasla, pa sada samo jedan vrijedi više od 28.000 funti, odnosno 238.560 kuna. To znači da bi sada tvrdi disk iz njegova laptopa, koji leži na smetlištu u gradu Newportu mogao vrijediti nevjerojatnih 210 milijuna funti (1.789.200.000 kuna).

“Ponudio sam lokalnim vlastima 10 posto vraćenih sredstava kako bi mi dale dozvolu za pretragu na njihovom posjedu, a, nažalost, oni su u to vrijeme rekli ne. Nakon toga je vrijednost bitcoina naglo porasla. 2017. vrijednost mog tvrdog diska iznosila je otprilike 125 milijuna funti, a u tom trenutku dao sam im novu ponudu od 10 posto, a nažalost i ta je ponuda odbijena. Sada im zapravo nisam dao ponudu, ali voljan sam povećati svoju ponudu na 25 posto. Po sadašnjoj procjeni to bi bilo 52,5 milijuna funti i volio bih to staviti u Covid fond za pomoć građanima Newporta”, rekao je Howells za BBC Radio 5.

Grad odbija kopanje po smeću

Dakle, nesretni Howells nudi 447.300.000 kuna samo da može kopati po smetlištu u potrazi za svojim tvrdim diskom. Štoviše, smatra da potraga “neće biti tako teška kao što mislite”, jer želi zaposliti profesionalni tim “tragača”. Uz to, zna kada je bacio disk, pa bi taj podatak iskoristio kako bi otkrio na kojem je dijelu smetlišta on zakopan. Uz to, investitori su, po njegovim riječima, voljni sami pokriti troškove iskopavanja. No, gradske vlasti su odlučne.

“Gradsko vijeće Newporta kontaktirano je više puta od 2013. godine o mogućnosti pronalaska dijela IT hardvera za koji se navodi da sadrži bitcoine. Prvi put bilo je to nekoliko mjeseci nakon što je gospodin Howells prvi put shvatio da mu nedostaje hardver. Vijeće je u nekoliko navrata reklo gospodinu Howellsu da iskopavanje nije moguće zbog naših licenci, a samo iskapanje imalo bi ogroman utjecaj na okoliš. Troškovi iskopavanja odlagališta, skladištenja i obrade otpada mogli bi stajati milijune funti bez ikakvog jamstva da će ga naći ili da je još uvijek u ispravnom stanju”, poručila je glasnogovornica Gradskog vijeća Newporta.