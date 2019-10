OVAJ ČOVJEK VODIO JE LOV NA VOĐU ISLAMSKE DRŽAVE: ‘Operaciju smo odgodili tri puta. Kada smo doznali gdje je terorist, imali smo dva dana…’

General-potpukovnik Scott Howell, zapovjednik Zajedničkog zapovjedništva za posebne operacije u Fort Braggu, bio je ključna osoba u planiranju i provođenju dramatične operacije u kojoj je smrtno stradao vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi

Zapovjednik američkih specijalnih snaga, general-potpukovnik Scott Howell, bio je glavni operativac u planiranju i vođenju akcije lova i likvidacije Abu Bakr al-Bagdadija, vođe tzv. Islamske države. Al-Bagdadi se u subotu raznio eksplozivom nakon što su u njegovo skrovište kod sela Barisha na sjeverozapadu Sirije upali američki specijalci. Ova akcija triput je odgađana prije nego što je dobila zeleno svjetlo. Na koncu je pokrenuta prije nego što američke trupe, po zapovijedi predsjednika Donalda Trumpa, napuste Siriju.

Bježeći u podzemnom tunelu pred američkim specijalcima i koristeći svoje troje djece kao živi štit, Abu Bakr al-Bagdadi se na koncu raznio eksplozivom koji je nosio u prsluku.

Ključna osoba u planiranju i provođenju akcije

General-potpukovnik Howell, iz Cadiza u Kentuckyju, bio je ključna osoba u planiranju i provođenju dramatične operacije u kojoj je smrtno stradao al-Bagdadi, piše Daily Mail. Kongresmen iz Kentuckyja, James Comer, pohvalio je u nedjelju Howella koji je rukovodio operacijom te sve koji su sudjelovali u akciji.

“Pozdravljamo naše vojnike i specijalne postrojbe, na čelu s našim general-potpukovnikom Scottom Howellom, zbog njihova iznimnog doprinosa u svrgavanju ISIS-ovog vođe Abu Bakr al-Bagdadija. Amerika je zahvalna na njihovoj hrabrosti”, rekao je kongresmen Comer.

Zasad nije poznato je li i Howell bio na mjestu događaja u Siriji ili je operaciju vodio iz zapovjedništva. Howell je zapovjedni pilot s više od 2600 sati leta. Zapovjednik je Zajedničkog zapovjedništva za posebne operacije u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini, gdje je sjedište Delta Forcea, elitne američke postrojbe za specijalne zadatke čiji su pripadnici izveli ovu složenu operaciju. Prije nego što je prošle godine preuzeo zapovjedništvo, general-potpukovnik Howell bio je zamjenik zapovjednika američkog Zapovjedništva za posebne operacije u Washingtonu.

Tri pokušaja hvatanja al-Bagdadija u zadnji tren otkazana

Howell je 1987. zapovijedao američkom Akademijom zračnih snaga. Kao pilot helikoptera sudjelovao je u nizu posebnih operacija, uključujući one u Iraku i Afganistanu. Napad na al-Bagdadijevo skrovište vrhunac je višegodišnjeg prikupljanja obavještajnih podataka te žurnog planiranja. Trebalo je, naime, reagirati u samo 48 sati nakon što je Washington doznao gdje se krije al-Bagdadi. Predsjednik Trump kazao je kako su tri prethodna pokušaja hvatanja vođe ISIS-a bila otkazana jer je al-Bagdadi u zadnji tren mijenjao odluku o promjeni svoga skloništa. Inače, Trump je lov na al-Bagdadija i upad u njegovo skrovište gledao uživo, putem videoveze, u Situacijskoj sobi u Bijeloj kući.

Operacija je nazvana po Kayli Mueller, američkoj humanitarnoj radnici koju su džihadisti zarobili 2013. godine, a sam al-Bagdadi ju je mučio i više puta silovao. Na koncu je ubijena 2015. godine.

‘Stigao je do kraja tunela, dok su ga naši psi progonili’

Trump je kazao da su vojnici probili rupu na bočnoj strani zgrade pretpostavljajući da je na glavnom ulazu postavljena zamka. Al-Bagdadi je pobjegao u labirnit podzemnih bunkera i tunela noseći na sebi prsluk s eksplozivom i vukući sa sobom troje djece.

“Stigao je do kraja tunela, dok su ga naši psi progonili. Aktivirao je eksploziv ubivši sebe i troje djece”, kazao je Trump.

Al-Bagdadijevo tijelo bilo je raskomadano, a da bi došli do njegova leša specijalci su morali razgrtati ruševine. Od vođe ISIS-a nije ostalo mnogo, ali dovoljno da se uzme uzorak njegova DNK. Ubrzo potom analizom je potvrđeno da je to doista bio on. Nakon što je potvrđeno da je al-Bagdadi mrtav, američki specijalci iz njegova su skrovišta uzeli svako računalo, svaki telefon i svaki komad papira koji su ondje pronašli.

Akcija je okončana napadom američkih bespilotnih letjelica koje su al-Bagdadijevo zadnje utočište sravnile sa zemljom kako njegovi sljedenici ne bi ondje napravili svojevrsno svetište.