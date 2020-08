OVAJ ČOVJEK JE ZAROBLJEN U RAJU: ‘Zaglavio sam ovdje već pet mjeseci. Moja najveća želja u ovom trenutku je sasvim jednostavna’

Britanski instruktor ronjenja je zbog pandemije koronavirusa i restrikcija u potovanjima već pet mjeseci zarobljen na samoanskom otoku Upolu

Rob Small britanski je instruktor ronjenja koji je 2016. sa svojim poslovnim partnerom Brunom Kinrossom otvorio centar za ronjenje i vodene sportove Pure Ocean na drugom po veličini samoanskom otoku Upoluu. Iako je znao otputovati kući svojoj supruzi Becky i četverogodišnjem sinu Oliveru, to nije učinio već pet mjeseci. Naime, samoanska je vlada još 26. ožujka zabranila sve međunarodne zrakoplovne letove, a iako u zemlji službeno nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze koronavirusom, izvanredno stanje, a samim time i zabrana letova, i dalje je na snazi.

Britanac kaže kako je zbog zatvaranja granica turizam na Samoi “u potpunosti umro” te da su mnoga odmarališta zatvorena. U nedostatku posla često citira rečenicu iz filma “Žal” o tome što raj znači, govoreći da je raj kada čovjek na trenutak u svom životu osjeti da je dio nečega.

“Zaglavio sam ovdje već pet mjeseci, nemam što raditi, ne vidim ovome kraj pa se zapravo poistovjećujem s tom rečenicom iz filma. Raj je obitelj i raj su bliski ljudi. To je osjećaj sreće koji osjetite samo kad ste s njima u društvu. Skype i Zoom se ne računaju”, pojasnio je Small za Daily Mail.

Njegov je centar zatvoren od travnja, a on sad vjeruje da se neće moći vratiti kući sve do Božića. “Prema svemu sudeći, granice Samoe bit će zatvorene sve do iduće godine. Samoanska vlada ne pomaže poslodavcima tako da se nadamo da će granice što prije biti otvorene”, nada se-

No, čak i da se uspije vratiti u Veliku Britaniju, još je veće pitanje kako će se vratiti nazad na Upolu. No, on se s time ne zamara, već želi samo jednu stvar. “Moja najveća želja u ovom trenutku je, osim mira u svijetu i kraja pandemije Covida-19, sasvim je jednostavna. Želim vidjeti svoju obitelj”, zaključio je Rob.