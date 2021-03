‘OTVORITE NAM DRŽAVU!’ Na Otoku su ljudi ogorčeni trećim zaključavanjem; dubinska analiza otkriva kakav im kolaps prijeti

Zbog čak tri potpuna zatvaranja, Velika Britanija na dan gubi 500 milijuna funti proizvodnje, javni dug raste za milijardu funti dnevno, smrtnost nije bila veća od Drugog svjetskog rata, a liste čekanja u bolnicama su rekordne

Prije gotovo godinu dana, britanski premijer Boris Johnson zatražio je od cjelokupne populacije da – ostane doma. Otada do danas, Ujedinjeno Kraljevstvo živi u režimu blagog popuštanja ili zatezanja epidemioloških mjera, ovisno o zdravstvenoj situaciji, no još uvijek daleko od povratka u normalu. Početkom ove godine pojavio se i britanski soj koronavirusa, a zemlja je sad u trećem zaključavanju.

Daily Mail je obavio dubinsku analizu koja pokazuje kolika je ekonomska, socijalna, obrazovna i zdravstvena šteta uzrokovana zatvaranjima u Velikoj Britaniji. U tome svoju ulogu ima i nedovršeni Brexit, jer strah Europske unije da neće dobiti sve naručene doze cjepiva, a naročito se to odnosi na ono AstraZenece i Oxforda, mogao bi dodatno odgoditi nastojanja za povratkom života u normalu i otvaranja dijela gospodarstva. Naime, povjerenica Bruxellesa, Mairead McGuinness na samitu EU-a potvrdila je da će zabrana izvoza cjepiva zemljama izvan Europske unije biti “na stolu”, a stručnjaci poručuju kako bi to moglo zaustaviti britanski program cijepljenja za dva mjeseca.

Iako je samo u subotu u Ujedinjenom Kraljevstvu cijepljeno 844.825 osoba, vladini stručnjaci upozoravaju da bi mjere socijalnog distanciranja trebale ostati na snazi sve dok se cjelokupna populacija ne procijepi. Više od polovice Nijemaca i dvije trećine Francuza izjavilo je da neće uzeti cjepivo AstraZenece i Oxforda zbog navodnih nuspojava koje uključuju tromboemboliju. Unatoč tomu, ministar obrane Ben Wallace poručio je kako bi zabrana izvoza naštetila međunarodnoj reputaciji EU-a.

‘TVRDI LOCKDOWN ČINI RAZLIKU’; Britanski veleposlanik otkrio Hrvatima: ‘Cijepit ćemo 70% stanovništva do ljeta, imat ćemo imunitet krda’

Milijarda funti državnog duga dnevno

No, suhe brojke uzrokovane ograničenjima i zabranama pokazuju kako zbog njih Britanci dnevno izgube 500 milijuna funti proizvodnje, a u 24 sata se istodobno stvara milijarde funti državnog duga. Samo pubovi i restorani zbog zatvaranja gube oko 1,7 milijardi funti na tjedan, a očekuje se da će 15.000 trgovina nakon povratka u normalu ostati zatvoreno. Zbog toga su članovi Parlamenta, biznismeni i pregovarači u subotu navečer pozvali premijera Johnsona da odustane od zatvaranja u bilo kojoj budućoj zdravstvenoj krizi.

“Tvrtke si ne mogu priuštiti stalno otvaranje i zatvaranje svakih nekoliko tjedana ili mjeseci. Potpuni utjecaj ovog zatvaranja bit će poznat tek na ljeto, ali možemo biti sigurni da će mnogi izgubiti posao, zbog čega premijer zatvaranja mora poslati u povijest”, poručio je izvršni direktor Britanskog udruženja neovisnih trgovaca, Andrew Goodacre.

DAJTE NAM TE COVID PUTOVNICE, AKO ĆETE ONDA OTVORITI BIRTIJE: Njima je dosta svega i spremni su na ovu kontroverznu ideju

NEMA POVRATKA NA STARO? ‘Neke dosadašnje navike i prakse pokazat će se neodrživima. Rad od kuće postat će pravilo…’

Porazne brojke u zdravstvenom sustavu

Ministar obrane poručio je i svima onima koji planiraju putovati u inozemstvu da to odgode, zbog pojave trećeg vala pandemije u Europi. Za to je vrijeme, britanski zdravstveni sustav (NHS) najavio ispitivanja testova za otkrivanje novih sojeva koronavirusa. No, brojke u tamošnjem zdravstvenom sustavu su porazne.

U subotu je broj preminulih od COVIDA-19 dosegao 16.155, no liste čekanja na zdravstvene preglede i zahvate obuhvaćaju rekordnih 4,6 milijuna ljudi. Od tog broja, 300.000 osoba čeka na liječenje više od godinu dana. Osim toga, prošle je godine svega 44.000 osoba krenulo na tretmane liječenja karcinoma, a zbog opterećenosti zdravstvenog sustava obavljeno je 4,4 milijuna dijagnostičkih testova manje. Poremećaji prehrane u djece su se udvostručili, a službe za mentalno zdravlje zabilježile su porast na godišnjoj razini od 27.000 osoba koje su zatražile psihološku pomoć. Uz to, od srčanih bolesti i infarkta preminulo je 6000 osoba.

Vladini dužnosnici, pak, tvrde da je premijer osmislio “oprezan” put do ponovnog otvaranja u nadi da će u budućnosti biti “nepromijenjen”. “Nitko od nas ne želi imati puno drakonskih mjera, ali ovo je globalna pandemija bez presedana koja je odnijela stotine tisuća života širom svijeta”, poručio je ministar obrane Wallace.

ŠKOTSKA SE PONOVNO ZATVARA DO PROLJEĆA: Očekuju se strože mjere; Odgađa se i otvaranje škola

ONI SU EUROPSKI PRVACI CIJEPLJENJA: ‘Sve je manje zaraženih i umrlih, prazne se i bolnice. Imamo plan za normalizaciju života’

Životi su mogli biti spašeni

No, životi nekih u Velikoj Britaniji su možda i mogli biti spašeni. Naime, analiza koju je proveo niz dobrotvornih organizacija otkrila je danak kojeg su platili pacijenti oboljeli od raka, srčanih bolesti, artritisa ili demencije. Bolnice su otkazale velik broj “nehitnih” operacija, a liječnici opće prakse su prešli na telefonske i online konzultacije, a broj pregleda u njihovim ordinacijama smanjen je za 80 milijuna. Probiri za smrtonosne bolesti, poput raka dojke, su otkazani. Najgore od svega, mnogi su pacijenti odgađali potražiti medicinsku pomoć nakon što su od vlasti čuli upozorenja da ostanu kod kuće kako bi zaštitili zdravstveni sustav.

“Neki su se klonili bolnica, no češće su ljudi pokušavali pristupiti zdravstvenoj skrbi, ali su smatrali da ona nije dostupna. Rezultat toga su dugotrajno čekanje u bolovima i nelagodi, produljena neizvjesnost i tjeskoba, lošiji ishodi od operacija kad se eventualno izvedu, a u nekim slučajevima i ljudi koji umiru od bolesti koja bi se inače mogle izliječiti”, rekla je Rachel Power, izvršna direktorica britanske Udruge pacijenata.

Sve je to rezultiralo činjenicom da je Engleska prošle godine zabilježila najveći pad očekivanog životnog vijeka od Drugog svjetskog rata. Šefovi NHS-a priznali da je poremećaj u radu “evidentan” te da će ostaviti “trajne ožiljke”. Upozorili su i da će im trebati godine da nadoknade sve zaostatke.

“Ne možemo si dopustiti da se to ponovi. Prvo zaključavanje trebalo je biti posljednje. Imali smo situaciju da ljudi nisu htjeli postaviti pitanje o širem utjecaju jer su znali da im se odgovor ne bi svidio. Bez obzira gledate li gospodarstvo, mentalno zdravlje ili obrazovanje, šteta je velika i neodrživa”, zaključio je u parlamentu torijevac, sir Charles Walker.

TREĆI VAL JE TU, EUROPA TONE U LOCKDOWN: Britanski soj hara, program cijepljenja je katastrofa, a sa svih strana stižu najave zatvaranja

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.