OTVOREN NAJDULJI PREKOMORSKI MOST: Ovo je jedna od najneobičnijih, ali i najkontroverznijih prometnica svijeta

Most Hong Kong-Zhuhai-Macau, najdulji prekomorski most na svijetu koji spaja Hong Kong i Macao s kontinentalnom Kinom, je jedna od najneobičnijih prometnica na svijetu u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, službeno je otvorena u ceremoniji u Zhuihaiju, u kojoj su sudjelovali kineski predsjednik Xi Jinping i hongkonški predsjednik vlade Carrie Lam

Najdulji prekomorski most na svijetu koji spaja Hong Kong i Macao s kontinentalnom Kinom je službeno otvoren u ceremoniji u Zhuhaiju, u kojoj su sudjelovali kineski predsjednik Xi Jinping i hongkonški predsjednik vlade Carrie Lam. U kratkom govoru Xi je izjavio da je most otvoren, dok je digitalni vatromet eksplodirao na ekranu iza njega. Most će za promet biti otvoren u srijedu.

Osim što je najdulji most te vrste, protežući se kroz 55 kilometara, 20 milijardi američkih dolara vrijedan most Hong Kong-Zhuhai-Macau je jedna od najneobičnijih prometnica na svijetu, s kamerama koje detektiraju zijevanje, na kojoj su vozači prisiljeni nositi srčane monitore te je pristup ograničen za političku elitu i donatore humanitarnih organizacija.

OTVOREN NAJVEĆI PREKOMORSKI MOST NA SVIJETU: Dug je 55 kilometara, pogledajte kako izgleda arhitektonsko čudo

The Guardian donosi pet stvari koje trebate znati o mostu:

Kamere koje detektiraju zijevanje i kontroliraju krvni tlak

Dok vozači prelaze most, njihova brzina otkucaja srca i krvni tlak se nadziru. Informacija će biti poslana u kontrolni centar koji se nalazi na mostu. Hongkonški mediji su također objavili da će kamere nadzirati vozače dok prelaze most.

Ako je vozač zijevnuo više od tri puta u 20 sekundi, “kamera za zijevanje” će pokrenuti alarm.

Pogledaj fotogaleriju

Posebne dozvole

Premda most teži povezivanju autonomnih regija Hong Konga i Macaa s kontinentalnom Kinom, bit će dostupan samo odabranima. Stanovnici Hong Konga će trebati posebne dozvole za vožnju preko mosta.

Postoje izvještaji i o dugotrajnijim dozvolama za prelazak od Hong Konga do Zhuhaija koji će biti dodijeljen ljudima koji zadovoljavaju stroge kriterije, poput plaćanja značajnih poreza u Kini, doniranja velikih svota novca dobrotvornim udrugama u južnokineskoj pokrajini Guangdong ili oni koji su članovi jedne od nekoliko političkih organizacija. Ostali mogu koristiti privatnu uslugu autobusnog prijevoza. Nema usluge javnog prijevoza na mostu.

Kontoverza

U komentarima na internetu u Hong Kongu žalili su se na ograničeni pristup mostu. “Tako ogromna investicija koja je koristila novac hongkonških poreznih obveznika koja u biti nije uopće otvorena za nas”, piše u jednom komentaru na internetskoj stranici South China Morning Posta.

Prodemokratski zastupnik Eddie Chu opisao je most kao “megaprojekt vođen politikom koji nije žurno potreban”. Drugi most je izgrađen između obližnjeg Shenzena i Zhongshana, malo sjevernije od Zhuhaija te se predviđa da će do 2030. godine promet značajno smanjiti na mostu Hong Kong-Zhuhai-Macau. “U biti je suvišan,” rekao je.

OTVOREN NAJVEĆI PREKOMORSKI MOST NA SVIJETU: Povezuje Hong Kong, Macao i kontinentalnu Kinu

Odabir strane vožnje

U Hong Kongu i Macau, vozači voze lijevom stranom, dok u kontinentalnoj Kini voze desnom stranom, što će biti mala zagonetka za most.

Prema Upravi za gradski prijevoz most je dio kopnenog teritorija Kine, vozači će morati voziti desnom stranom cijelom duljinom mosta te će se hongkonški vozači također morati “pridržavati zakona i regulacije na kopnu” dok se voze njime, piše The Guardian.

Dok su kreativna rješenja o tome kako će se nositi s promjenom strane predložena, uključujući “fliper most” nazvan Ogrlica Biserne rijeke koju je predložila nizozemska skupina arhitekata, na kraju odabran je manje uzbudljiv pristup, s automobilima koji se zaustavljaju i mijenjaju strane u specijalno izgrađenoj točki povezivanja prije nego uđu na most u Hong Kongu.

NAJVEĆI MOST U BIVŠOJ JUGI: Grade ga Kinezi koji će raditi i Pelješki most, a sada su objavljene spektakularne fotke

Politika mosta

Most je dio kampanje spajanja Hong Konga i Macaa s 11 kineskih gradova zbog formiranja visoko tehnološke regije Šire zaljevske regije (kin. Guangdong) kao suparnika Silicijskoj dolini, piše The Guardian.

Također, drugi je najveći infrastrukturni projekt koji povezuje Hong Kong s kopnenim dijelom Kine, pokrenut prošlog mjeseca i to nekoliko tjedana nakon otvaranja superbrze željezničke linije. Kritičari kažu da je most vrijedan nekoliko milijardi dolara pokušaj pripajanja Hong Konga Kini kako raste strah da će brižno čuvane slobode grada biti potkopane.

NE GLEDAJTE DOLJE! U Njemačkoj otvoren najveći pješački viseći most na svijetu

Hong Kong i Macao su dio Kine, ali su posebne administrativne regije, koje imaju svoje vlastite vlade, pravne sustave i politike. Postoji zabrinutost da je most znak želje Pekinga da stavi regije čvršće pod svoju kontrolu.