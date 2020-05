OTVARANJE DUĆANA SA ŽESTOKIM PIĆIMA IZAZVALO KAOS U INDIJI: New Delhi uveo poseban ‘korona porez’ na alkohol

New Delhi uvodi poseban ‘korona porez’ na alkohol kako ljudi ne bi stvarali gužve pred trgovinama

Poseban porez od 70 posto na alkoholna pića uvodi se od danas u New Delhiju po odluci gradskih vlasti koje na taj način žele odvratiti ljude da se gomilaju pred dućanima, javlja Reuters i podsjeća da vlasti nakon šestotjedne karantene zbog epidemije koronavirusa razmatraju popuštanje strogih izolacijskih mjera.

Porezi na alkohol jedan su od ključnih doprinosa prihodima brojnih indijskih država, njih 36, i teritorija čije se blagajne zbog prekida gospodarskih aktivnosti sve više prazne.

EPIDEMIJA SE EUROPOM POČELA ŠIRITI PUNO RANIJE? Francuzi došli do iznenađujućeg otkrića: ‘Prvog pacijenta imali smo još lani…’

Pohrlili u kupovinu nakon otvaranja

Nakon otvaranja dućana s alkoholom u ponedjeljak, prvi puta od uvođenja karantene i popuštanja restrikcijskih mjera od kojih će neke trajati sve do 17. svibnja, morala je intervenirati policija i palicama rastjerivati na stotine ljudi koji su pohrlili u kupovinu žestokih pića.

Stoga su vlasti New Delhija odmah u ponedjeljak nevečer najavile uvođenje “posebne korona naknade”. “Žalosno je bilo vidjeti taj kaos pred nekim dućanima u Delhiju”, kazao je glavni državni ministar Arvind Kejriwal. Upozorio je da će se mjere ublažavanja opozvati ukoliko u nekom području dođe do kršenja mjere socijalnog distanciranja te da će se to područje onda potpuno zatvoriti.

Zbog istog razloga i južna država Andhra Pradesh je također povisila cijene alkohola, Indija u utorak bilježi novih 3900 slučajeva zaraze, najviše u jednom danu do sada, čime se sveukupan broj popeo na 46.432. Do sada je od bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 preminulo 1568 ljudi.

U INDIJI KORONAVIRUS SHVAĆAJU OZBILJNO: Tko pljuje na ulici može dobiti novčanu, ali i zatvorsku kaznu!

I dalje pod udarom epidemije

Zdravstveni liječnici upozoravaju da je usprkos strogoj karanteni 1,3 milijarde ljudi, Indija i dalje na snažnom udaru epidemije te da krivulja još uvijek ne pokazuje silaznu putanju.

Najugroženije su zapadne države Maharashtra i pripadajući gradovi Mumbai, Gjurat i New Delhi. Dužnosnik ministarstva zdravstva kao dobru vijest je objavio da se sada broj zaraženih udvostručuje svakih 12 dana, a ne više svaka tri dana.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.