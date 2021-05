‘OTMICA’ RYANAIRA: Uvode im dosad neviđene sankcije, a što kaže Lukašenko? ‘Zasad ga nisu stjerali u kut, a za to postoji jedan razlog’

Bjeloruska nacionalna televizija odbacila je nagađanja da je otmica djelo KGB-a. Prikazala je tek snimku troje ljudi koje su također “skinuli” s leta. Oni su pred kamerama izjavili da su sami odlučili ostati u Minsku

Europski čelnici odlučili su u ponedjeljak navečer uvesti nove sankcije Bjelorusiji i zatvoriti europski zračni prostor za zrakoplove te zemlje nakon što je Minsk prisilio zrakoplov Ryanaira da sleti kako bi uhitio oporbenog novinara. Zatražili su i hitno oslobađanje Romana Protašavića i njegove djevojke Sofije Sapega.

U zaključcima sastanka na vrhu pozvali su Vijeće EU-a da proširi popis sankcioniranih pravnih i fizičkih osoba u Bjelorusiji, uvede dodatne ekonomske sankcije i pozvali sve europske zračne prijevoznike da izbjegavaju bjeloruski zračni prostor. Zatražili su da se bjeloruskim zrakoplovima zabrani prelijetanje europskog zračnog prostora i pristup europskim zračnim lukama.

Od Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo zahtijevaju da provede istragu o tom “nezabilježenom i neprihvatljivom incidentu”.

Sve navedene mjere žestok su i dosad neviđen odgovor zapada na bjelorusko prizemljenje zrakoplova Ryanaira koji je letio na liniji Atena – Vilnius. Autoritarni bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko “na svojim leđima” već od ranije ima set EU sankcija zbog represije nad anti-režimskim prosvjednicima prošle godine. No, sve to ne znači da će ga to natjerati na bilo kakva popuštanja, pogotovo zato jer uživa bezrezervnu potporu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

‘Nisu ga stjerali u kut’

“Lukašenko ne smatra potrebnim pokoriti se zahtjevima zapada. Rusija je uz njega i on se na tu zemlju oslanja. Mogu samo reći da ga nisu stjerali u kut”, rekao je analitičar iz Minska s privremenom adresom u Moskvi Artyom Shraibman za New York Times.

Čelnik Ryanaira Michael O’Leary rekao je kako vjeruje da su u sve bili upleteni agenti KGB-a, bjeloruske sigurnosne službe:

“Ovo je jasan slučaj državno sponzorirane otmice”, dodaje.

Bjeloruska nacionalna televizija odbacila je nagađanja da je otmica djelo KGB-a. Prikazala je tek snimku troje ljudi koje su također “skinuli” s leta. Oni su pred kamerama izjavili da su sami odlučili ostati u Minsku. Među njima je bio i jedan Grk koji tvrdi da je putovao u Vilnius kako bi posjetio svoju suprugu u Minsku.

Televizija je, naravno, pod strogom kontrolom Lukašenka koji je u ponedjeljak popodne izveo još jedan diplomatski šou. Veleposlanika i cijelo diplomatsko osoblje Latvije izbacio je iz zemlje nakon što je gradonačelnika Rige, latvijske prijestolnice, izvjesio bijelo-crvenu zastavu koja je simbol bjeloruske opozicije.

Rusija: ‘Sve je u skladu s međunarodnim standardima’

Rusija pak u cijeloj priči oko “otmice” Ryanaira ne vidi nikakav problem:

“To je njihova unutrašnja stvar. Sve što su poduzeli bilo je u skladu s međunarodnim standardima”, reka je glasgovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria V. Zakharova.

Iako ima snažnu podršku moćnih susjeda i zasad nije uzdrman, dugoročno, EU sankcije ipak bi mogle nanijeti štetu režimu u Minsku. Zabrana letenja u EU, primjerice, imat će velik utjecaj na stanovnštvo jer nacionalni avioprijevoznik Belavia ovog ljeta je planirao letjeti u 20 EU gradova.

Čak i Ukrajina, koja nije članica EU, najavila je blokadu letova u i iz Bjelorusije. To znači da će svatko tko poželi izaći iz Bjelorusije morati putovati na istok, preko Rusije.

Popularni bloger iz Minska Jevgenij Lipkovič kaže kako mu je mogućnost putovanja u inozemstvo davala razloge na optimizam unatoč tomu što ga je režim “bacao u depresiju”.

“Zatvore li se svi zračni koridori, jasno je da će pritisak unutar zemlje rasti. Mogu reći da je zaista užasno živjeti u izoliranoj državi”, kaže Lipkovič.

Može li ostatak svijeta zabraniti letove?

Iako je EU odlučila zabraniti letove, pitanje je može li to učiniti i ostatak svijeta. ICAO sa sjedištem u Montrealu nema regulatorne moći, a EU nema ovlasti nad letovima koji polijeću i slijeću u Bjelorusiji ili koji lete iznad njezina zračnog prostora, osim direktnih letova koji polijeću ili slijeću u Europi.

Bjelorusija se nalazi na zračnom putu nekih bitnih ruta koje povezuju sjever i jug Europe, kao i ruta na relaciji istok-zapad između Europe i Azije.

ICAO, tijelo UN-a, reklo je da je incident možda prekršio temeljnu povelju koja upravlja globalnim zrakoplovstvom.

“ICAO je izuzetno zabrinut očiglednim prisilnim slijetanjem Ryanairovog zrakoplova i njegovih putnika, što bi moglo biti u sukobu s Čikaškom konvencijom”, rečeno je. “Očekujemo da se države i tvrtke koje su u to umiješani službeno daju više informacija”.

Protaševič se pojavio se u videu

U videu objavljenom u ponedjeljak, uhićeni Protaševič izjavio je da je dobroga zdravlja i priznao da je sudjelovao u organizaciji masovnih prosvjeda u Minsku prošle godine. Njegovi saveznici odmah su se oglasili tvrdeći da je izjavu dao pod prisilom.

“Ovako Roman izgleda kada je pod psihičkim i moralnim pritiskom. Tražim hitno puštanje Romana i svih političkih zatvorenika”, tvitala je čelnica bjeloruske oporbe Svjetlana Tihanouskaja.

U videu objavljenom na aplikaciji Telegram, Protaševič je rekao da je u pritvoru u Minsku i opovrgnuo da ima problema sa srcem što su prenijeli neki društveni mediji.

Lukašenko se, inače, suočio se s najvećim izazovom u svojoj 27-godišnjoj vladavini kada su masovni prosvjedi izbili nakon njegove sporne pobjede na predsjedničkim izborima prošle godine.

Oko 35.000 ljudi uhićeno je od početka prosvjeda u kolovozu 2020. Lukašenko odbacuje optužbe za izbornu prevaru i optužuje Zapad da je sponzorirao demonstracije.