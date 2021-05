OTKUDA JE ZAISTA KRENUO VIRUS? Stručnjaci upozoravaju da teoriju o laboratoriju još ne treba odbaciti, a zanimljiv je i trag novca…

Kina je prva obavijestila svijet o virusu, drakonskim mjerama suzbila širenje, no trag novca otkriva nešto drugačiju sliku. A sada i niz vodećih znanstvenika upozorava kako teoriju da je virus izašao iz kineskog laboratorija ne treba otpisati

Teorija da je epidemija koronavirusa počela nakon curenja iz laboratorija u Wuhanu mora se uzeti u obzir sve dok ju ne ospori rigorozna istraga vođena isključivo podacima, upozorilo je više vodećih znanstvenika. Stručnjaci su također optužili WHO za pristranost odnosno, kako njihova istraga o podrijetlu smrtonosnog virusa da nije “uravnoteženo razmatrilaa’ teorije da je ishodište virusa kineski laboratorij.

Ne kažu da znaju odgovor, nego traže nepristranu istragu

U svom konačnom izvješću, WHO-ov tim koji je posjetio Wuhan ocijenio je teoriju da je virus procurio nakon nesreće u laboratoriju kao „krajnje nevjerojatan”. Umjesto toga, zaključili su kako je prijenos koronavirusa s šišmiša na ljude preko druge životinje najvjerojatniji scenarij.

No znanstvenici s vodećih sveučilišta i zdravstvenih organizacija pozivaju na temeljitu istragu, bez ikakvih političkih agendi, a dok se takva istraga ne provede, ne treba odbaciti ni teoriju o „curenju iz laboratorija“ “Potrebna je temeljitija istraga kako bi se utvrdilo podrijetlo pandemije“, ističe je 18 vodećih znanstvenika, uključujući Ravindru Gupta, kliničkog mikrobiologa sa Sveučilišta Cambridge i Jessea Blooma, koji proučava evoluciju virusa u Centru za istraživanje raka Fred Hutchinson.

“I teorije slučajnog puštanja iz laboratorija i one o oonotskom prelijevanju (od šišmiša) i dalje ostaju održive”, rekli su znanstvenici, uključujući Davida Relmana, profesora mikrobiologije sa Stanforda, u pismu časopisu Science.

“Moramo ozbiljno shvatiti hipoteze o prirodnom i laboratorijskom porijeklu sve dok ne dobijemo dovoljno podataka“, rekli su znanstvenici dodajući da je potrebno provesti intelektualno rigoroznu i nepristranu istragu. Pritom ističu kako pozivaju na čisto znanstveno istraživanje, a ne da se porijeklo virusa zloupotrebljava kao sredstvo političkog obračuna. „U ovo vrijeme nesretnog protuazijskog raspoloženja u nekim zemljama, napominjemo da su na početku pandemije kineski liječnici, znanstvenici, novinari i građani sa svijetom dijelili ključne informacije o širenju virusa – često uz veliku osobnu štetu i rizik”.

Odgađanje izvještaja probudilo sumnju

Objavljivanje izvještaja WHO-a u više je navrata odgađano, što je potaklo nagađanja pokušava li kineska strana izokrenuti zaključke kako bi spriječila da krivica za pandemiju padne na Kinu. Kritičari, uključujući bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa koji je bio u trgovinskom ratu s Kinom, optužili su WHO za da ponavlja kinesku propagandu o virusu otkako je izbijanje virusa prvi put objavljeno.

Izvještaj je isključio da je virus mogao procuriti iz laboratorija i umjesto toga spomenuo, među ostalim, teoriju da je virus mogao doći u Kinu sa smrznutim mesom – teorija koju je Peking gurao kako bi krivicu za pandemiju stavio izvan kineskih granica.

Šef WHO-a pokleknuo pod pritiskom

Nakon oluje kritika, šef WHO-a dr. Tedros Ghebreyesus – čije su veze s Kinom pod povećalom – povukao se, i na koncu ipak rekao da “sve teorije”, uključujući curenje iz laboratorija, ostaju na stolu.

Američki dužnosnici, osobito iz Trumpove administracije, tvrdili su kako je teorija curenja iz laboratorija „najvjerojatnije objašnjenje“ porijekla pandemije. Doduše, i tu se mogao naslutiti jasan politički moment – Trump je u početku tvrdio kako je korona bezazlena, a kada su se žrtve počele množiti u SAD-u uperio je prst u Kinu.

No, u međuvremenu je čak i dr. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za zarazne bolesti, a danas i glavni medicinski savjetnik predsjednika Joe Bidena otkrio kako je “zabrinut” zbog misije Svjetske zdravstvene organizacije za utvrđivanje činjenica. Uporno odgađanje u objave izvještaja pobudila su sumnju da kineska strana nastoji izokrenuti zaključke. Za razliku od potpunog negiranja opasnosti korone, taj stav dijele i demokrati.

‘Imamo razloga za zabrinutost’

“Imamo stvarne zabrinutosti oko metodologije i procesa koji su ušli u to izvješće, uključujući činjenicu da je vlada u Pekingu očito pomagala u njegovoj izradi“, rekao je američki državni tajnik Antony Blinken u nedavnom intervjuu CNN-a.

Kina, očekivano, odbacuje kritike i zauzvrat optužuje SAD da ‘vrše politički pritisak’ na stručnjake misije za utvrđivanje činjenica. „SAD se izjasnio o izvješću. Ne pokušavaju li SAD time izvršiti politički pritisak na članove stručne skupine WHO-a? ‘ pita se glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian.

Katastrofa mogla biti spriječena bržom i koordiniranijom reakcijom?

Osuđujuće pismo vodećih znanstvenika dolazi samo nekoliko dana nakon što je panel stručnjaka zaključio da su katastrofalne razmjere pandemije koronavirusa mogle biti spriječene da katastrofalna kombinacija loše koordinacije i šuma u komunikaciju nisu ometale globalni odgovor, prozivajući pritom i WHO i vodeće političare.

„Da je WHO ranije oglasio uzbunu i da su svjetski čelnici koji negiraju znanost ozbiljno shvatili prijetnju tada ne bismo gledali galopirajuću pandemiju – krajnje je jednostavno “, rekao je Neovisni odbor za pripravnost i odgovor na pandemiju u jučer objavljenom izvještaju.

Covid je zarazio najmanje 160 milijuna ljudi u gotovo svim zemljama na zemlji otkako se virus prvi put pojavio u Wuhanu u Kini, u prosincu 2019. i ubio 3,34 milijuna – iako su te brojke gotovo sigurno drastično veće. Kako bi okončale pandemiju, bogate zemlje trebaju do rujna osigurati najsiromašnijima na svijetu najmanje milijardu Covid cjepiva i još dvije milijarde do kraja 2022., dodali su stručnjaci.

Trump dočekao WHO na volej

Izvješće je samo zadnje u nizu kojim se optužuje WHO za presporo djelovanje u ranoj fazi pandemije. Uz taj argument, tadašnji predsjednik Trump je obustavio američko financiranje krovne svjetske zdravstvene organizacije, a nakon što više nije mogao ignorirati „malo jaču prehladu“, prozivao ih je zbog povezanosti s Kinom.

Trump je optužio WHO i šefa dr. Tedrosa da olako prihvaćaju podatke koje je davala kineska vlada. U novom izvješću objavljenom u srijedu, panel stručnjaka rekao je da niz loših odluka doveo do toga da je Covid dobio priliku za međunarodno širenje i devastaciju globalne ekonomije.

Institucije “nisu uspjele zaštititi ljude”, a čelnici koji negiraju znanost narušili su povjerenje javnosti u zdravstvene intervencije, rekao je IPPPR u svom dugo očekivanom konačnom izvješću. Rani odgovori na izbijanje epidemije otkrivene u Wuhanu u Kini u prosincu 2019. godine “nisu imali hitnosti”, a veljača 2020. bila je “izgubljeni mjesec”, jer zemlje nisu reagirale i pripremile se na opasnost, navodi se u zaključku.

Otkuda uopće teza o virusu iz laboratorija?

Institut za virusologiju Wuhan prikuplja brojne koronaviruse od šišmiša još od izbijanja SARS-a 2002. godine. Također su objavili niz radova koji opisuju kako ti virusi šišmiša djeluju na ljudske stanice. Osoblje američkog veleposlanstva posjetilo je laboratorij 2018. godine i izrazilo „ozbiljnu zabrinutost oko sigurnosnih problema’ zbog protokola koji su koje su vidjeli u tom objektu.

Laboratorij je udaljen samo osam kilometara od tržnice Huanan, gdje je prva skupina zaraza izbila u Wuhanu. Tržnica je i samo nekoliko stotina metara udaljena od drugog laboratorija nazvanog Wuhanski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (WHCDC).

WHCDC je u svojim laboratorijima držao životinje izložene bolestima, uključujući oko 605 šišmiša. Oni koji podržavaju teoriju tvrde da je Covid-19 mogao procuriti iz jednog ili oba ova pogona i proširiti se na tržnicu.

Prirodan virus, ali iz laboratorija

Pritom, ne optužuju Kinu da je namjerno stvorila virus, nego da je procurio virus koji su proučavali. Prošle godine s južnokineskog Tehnološkog sveučilišta izašao je šokantan izvještaj koji opisuje kako su šišmiši jednom napali istraživača u WHCDC i da mu je “krv šišmiša bila na koži”.

Izvještaj kaže: ‘Sljedovi genoma pacijenata bili su 96% ili 89% identični koronavirusu Bat CoV ZC45 koji je izvorno pronađen u Rhinolophus affinis ( vrsta šišmiša).” Opisuje kako su na oko 600 kilometara udaljenosti od tržnice u Wuhanu pronađeni samo domaći šišmiši te da je vjerojatnost da šišmiši dolete iz provincija Yunnan i Zhejiang bila minimalna.

Uz to, dodaju da nema puno pokazatelja da lokalno stanovništvo jede šišmiše, kako tvrde svjedočenja 31 stanovnika i 28 posjetitelja. Umjesto toga, autori upiru prstom na istraživanje koje provodi na udaljenosti od 300 metara na WHCDC-u.

Laboratorij u blizini tržnice ali i bolnice s prvim zaraženima

Jedan od istraživača iz WHCDC-a opisao je kako se sam stavio u dva tjedna karantene nakon što mu se krv šišmiša našla na koži, navodi se u izvještaju. Izolirao se i nakon što se šišmiš pomokrio po njemu. No izvještaj, možda i najznačajnije, opisuje kako je na šišmišu pronađen živi krpelj koji je poznat po sposobnosti prenošenja infekcija.

„WHCDC je također bio uz bolnicu Union gdje je prva skupina liječnika zaražena tijekom ove epidemije“, navodi se. “Sasvim je moguće da je virus procurio okolo, a neki od njih su kontaminirali početne pacijente u ovoj epidemiji, iako su u budućim istraživanjima potrebni čvrsti dokazi“, ističu u izvještaju.

Izgubljeno dragocjeno vrijeme

Više političara, ali i stručnjaka i neovisnih promatrača, optužuje Kinu da je lagala i prikrivala ključne informacije tijekom gotovo svake faze svog odgovora na koronavirus – od početnog izbijanja do broja zaraženih i smrtnih slučajeva te da još uvijek ne govori istinu. Peking je u početku pokušao prikriti virus ušutkavajući medicinare koji su ga otkrili, negirao da bi se mogao širiti od osobe do osobe te odgađao zaključavanje pogođenih regija – što znači da su rane prilike za kontrolu širenja izgubljene. Zatim, nakon što se virus počeo širiti, Komunistička partija počela je cenzurirati javne informacije o njemu i širiti dezinformacije u inozemstvo – uključujući i nagađanja kako su američke trupe donijele virus

Prvo izbijanje

Liječnici u Kini, uključujući Li Wenlianga, počeli su izvještavati o postojanju nove vrste respiratorne infekcije koja je bila slična SARS-u početkom prosinca prošle godine. No, umjesto da objavljuje izvještaje i upozorava javnost, kineska policija dovezla je Wenlianga i osam njegovih kolega koji su objavljivali vijesti o virusu na internetu radi ispitivanja.

Wenliang, koji će kasnije umrijeti od virusa, bio je prisiljen potpisati dokument u kojem je priznao da su informacije koje je objavio bile lažne.

Drakonsko suzbijanje epidemije, ali i informacija

Iako je Kina hvaljena zbog drakonske blokade koja je pomogla usporiti širenje virusa, dokazi sugeriraju da je zemlja mogla djelovati puno brže kako bi spriječila širenje. Uzorci analizirani već 26. prosinca sugeriraju da je u prometu nova vrsta SARS-a, izvijestio je Washington Post, no Wuhan je zaključan tek 22. siječnja – gotovo mjesec dana kasnije.

Wuhanov gradonačelnik također je priznao pogrešku koja je omogućila da 5 milijuna ljudi izađe iz grada prije zaključavanja, što bi potencijalno pomoglo njegovom širenju. Kineske vlasti također nisu htjele spremno dijeliti podataka o ‘nultom pacijentu’ u zemlji.

Iako Peking tvrdi da se prva zaraza dogodila 8. prosinca, istraživači su pronašli virus barem do 1. prosinca, a priče (odnosno anegdotalni dokazi) sugeriraju da se širio u studenom. Nedostatak informacija o prvom pacijentu značio je da znanstvenicima još uvijek nije jasno kako je bolest životinjama skočila na ljude. Teorije uključuju da ga je mogao nositi šišmiš ili pangolin koji je prodan na tržnici u Wuhanu, a zatim ga je netko mogao pojesti, ali to nije potvrđeno, prenosi Daily Mail

Kontradiktorni prvi izvještaji

Kineske su vlasti u početku izvijestile da se virus ne može širiti s osobe na osobu, unatoč dokazima da se brzo širi gradom Wuhan, uključujući liječnike zaražene pacijentima. To je iskorišteno kao opravdanje za održavanje grada Wuhana u normalnom radu kroz veliku konferenciju Partije koja je održana između 11. i 17. siječnja, a vlasti u ovom razdoblju tvrde da nema novih slučajeva.

Kina nije potvrdila prijenos virusa s čovjeka na čovjeka sve do kraja siječnja, kada su veliki dijelovi provincije Hubei, uključujući Wuhan, zaključani. I to brutalno. Iako su 31. prosinca Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prijavili postojanje “nove vrste upale pluća”, najveće Wuhanove novine također nisu spomenule virus sve do 20. siječnja.

Prešućivane ključne informacije

To je značilo da ljudi u gradu nisu poduzimali mjere predostrožnosti poput socijalnog distanciranja kako bi zaustavili njegovo širenje. To je također značilo da su ljudi počeli putovati za lunarni novogodišnji praznik, koji je trebao započeti 24. siječnja, a milijuni ljudi posjećuju rodbinu, šireći virus dalje.

Nadalje, Kina je odgađala objavljivanje izvještaja koji sugeriraju da je oko 14 posto pacijenata koji su isprva testirali negativno na virus ili su se oporavili, na drugom testu bili pozitivni, potvrdivši takve slučajeve tek u veljači. To je dodatno omelo napore na ranom obuzdavanju virusa na mjestima kao što je Japan, gdje su pacijenti koji su imali negativne testove na brodu Diamond Princess smjeli napustiti – da bi kasnije bili pozitivni. Vlasti u Pekingu također su sporo izvještavale o smrti dva liječnika od virusa, uključujući jednog koji je umro 25. siječnja, ali čiji su smrt državni mediji izvijestili tek mjesec dana kasnije.

Za virus prozivali koga god su stigli

Unatoč priznanjima da je virus počeo u gradu Wuhan, Kina je kasnije počela iznositi i druge teze. Išla je toliko daleko da su sugerirali da su američke trupe zarazu donijele nakon posjeta provinciji. Lijian Zhao, istaknuti dužnosnik kineskog ministarstva vanjskih poslova, bez ikakvih dokaza, objavio je 12. ožujka:

‘Kad se pojavio nulti pacijent nula u SAD-u? Koliko je ljudi zaraženo? Kako se zovu bolnice ‘, napisao je. Osvrćući se na vojni atletski turnir u Wuhanu u listopadu, kojem su prisustvovale američke trupe, napisao je: ‘Možda je američka vojska ta koja je donijela epidemiju u Wuhan. Budite transparentni! Objavite svoje podatke! SAD nam duguju objašnjenje!“, pisao je na Twitteru.

Američki ‘nulti pacijent’ bio je čovjek koji je putovao iz Kine u državu Washington 15. siječnja. Slučaj je potvrdio CDC šest dana kasnije. Trumpova administracija je kinesko ishodište pandemije koristila kao alat u svom sukobu s Kinom, ali i za unutarnje dnevnopolitičke obračune, no kineski odgovor bio je u suprotnosti sa svime poznatim, pa čak i sa zdravim razumom.

Iako su ispočetka priznali kako je epidemija počela u Wuhanu, kasnije su, više ili manje službeno, za epidemiju počeli kriviti sve i svakog.

Tendeciozno tumačenje izjava iz Italije

Režimski mediji su tako pokušali progurati teoriju da je virus podrijetlom iz Italije, zemlje s najviše smrtnih slučajeva u prvom valu, iskrivljujući citat talijanskog liječnika koji je sugerirao da su se prvi slučajevi u zemlji mogli dogoditi mnogo ranije nego što se mislilo. Giuseppe Remuzzi rekao je da istražuje čudne slučajeve upale pluća još u prosincu i studenom, mjesecima prije nego što se znalo da se virus širio.

Kineski državni mediji široko su izvijestili o njegovim komentarima, istovremeno implicirajući da je virus mogao potjecati iz Italije. Zapravo, kaže Remuzzi, ne može biti sumnje da je započelo u Wuhanu – ali možda se proširilo iz provincije i širom svijeta prije nego što se mislilo.

Ako laže koza…

Kina je izvijestila o ukupno oko 82.000 zaraza koronavirusom, tvrdeći da je u posljednje vrijeme nekoliko dana zaredom domaća stopa zaraze nula – čak iako je ublažila ograničenja zaključavanja na mjestu poput Hubeija. No, prema vlastitom priznanju kineskih vlasti, virus se vjerojatno i dalje širi – preko asimptomatskih zaraženih.

Prodajna kuća Caixin sa sjedištem u Pekingu izvijestila je da se “svakodnevno u Kini otkriva nekoliko pa sve do 10-ak skrivenih infekcija virusom”, unatoč tome što se to ne prikazuje u službenim podacima. U međuvremenu su strane vlade upozorile kako se kineskim izvještajima ne treba vjerovati.

Marco Rubio, istaknuti republikanski senator i bivši predsjednički kandidat iz SAD-a, tweetao je kako “nemamo POJMA koliko slučajeva Kina stvarno ima” nakon što je ukupna zaraza u SAD-u prešla službenu brojku Pekinga.

‘Bez ikakve sumnje to je znatno više od onoga što oni priznaju’, dodao je. U međuvremenu je vlada Velike Britanije također dovela sumnju u izvještavanje Kine, a konzervativni ministar i bivši kandidat za premijera Michael Gove tvrdio je da se Kineskoj komunističkoj partiji ne može vjerovati. ‘Neki izvještaji iz Kine nisu jasno prikazivali razmjere, prirodu i zaraznost ovog virusa, “rekao je za BBC.

U međuvremenu su izvori za Mail rekli da bi stvarni ukupan broj zaraženih u Kini mogao biti i do 40 puta veći nego što su izvještaji sugerirali.

…ne laže rog

Sumnja je također bačena na prijavljeni broj smrtnih slučajeva od virusa u Kini, koji trenutno iznosi oko 4.600 Od toga, čak 4.500 otpada na provinciju Hubei. Mještani Wuhana tvrde da otkako su djelomično ukinuta ograničenja zaključavanja, pogrebnici “danonoćno rade” na zbrinjavanju tijela.

Objave na društvenim mrežama procjenjuju da krematoriji svakodnevno dijele 3.500 urni, dok Caixin izvještava da je jedna pogrebnica u gradu naručila 5.000 urni. Lokalno stanovništvo vjeruje da su napori za uklanjanje tijela započeli 23. ožujka, a gradske vlasti rekle su da će postupak završiti 5. travnja ili približno tog datuma.

To bi značilo otprilike 42.000 urni podijeljenih u tom vremenskom okviru, deset puta više od prijavljene brojke.

Dvojbeni paketi pomoći i gomilanje opreme

Kako je stavila pod kontrolu vlastitu epidemiju koronavirusa i kako se bolest širila ostatkom svijeta, Kina se pokušala predstaviti kao dobar susjed slanjem pomoći i zaliha u zemlje kojima je najpotrebnija – poput Italije. Zapravo, dok je kineski Crveni križ Talijanima isporučivao nešto besplatne opreme, zemlja je kupila veliku količinu onoga što je dobila.

U međuvremenu su dužnosnici u Španjolskoj rekli da je serija kompleta za testiranje na koronavirus kupljena iz Kine imala samo 30 posto pouzdanosti – za razliku od 80 posto koliko im je obećano. Kina je također najveći svjetski proizvođač maski za jednokratnu upotrebu. Doduše, to bi se moglo reći i za veliku većinu robe široke potrošnje, no kako je bolest u zemlji u siječnju prošle godine počela ubrzavati, Kina je počela ograničavati izvoz maski, a istodobno otkupljivala zalihe iz drugih zemalja, izvijestio je New York Times.

Osim što je zaustavila gotovo sav izvoz maski, Kina je otkupila i oko 56 milijuna maski i respiratora iz inozemstva dok je u ostalim zemljama strah od pandemije još uvijek bio daleko.

Unatoč izvješćima američkih proizvođača maski iz tvornica u Šangaju koji su praktički nacionalizirane, Kina poriče da ima takvu politiku i izjavila je da je ‘spremna ojačati međunarodnu suradnju’ po tom pitanju.

Kineska veza u WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus, slabo poznat prije pandemije, došao je u fokus se kao generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije koja predvodi globalni odgovor na virus.

Doktor Tedros rođen je u današnjoj Eritreji,. započeo je rad dok je na vlasti bila hunta Derg, a potom otišao studirati u Veliku Britaniju. Zatim se prvo popeo na vrh vlade Etiopije kao ministar zdravstva, a zatim ministar vanjskih poslova prije nego što je izabran za na čelo WHO-a 2017. godine. Suočio se s teškim kritikama zbog postupanja s pandemijom, osobito zbog pohvala Kini za njihov odgovor, kada je pozdravio njihovi „posvećenost transparentnosti i rekavši da se brzina kojom su reagirali ne da opisati riječima“.

To je dovelo do optužbi – uključujući Donalda Trumpa – da je WHO ‘usmjerena na Kinu’ i Trumpu poslužilo kao izgovor da povuče američka financijska sredstva ovo tijelo UN-a.

To nije bio prvi put da je dr. Tedros optužen za ugađanje Kini. Ubrzo nakon njegove izborne pobjede 2017. godine, tvrdilo se da su kineski diplomati bili itekako uključeni u njegovo lobiranje. UN-ovi podaci također pokazuju da su se kineski doprinosi i za proračun pomoći za Etiopiju i za WHO znatno povećali tijekom vremena kada je bio na rukovodećim pozicijama.

Biolog na čelu WHO-a

Ubrzo nakon njegova izbora na čelo WHO, britanski Times je pisao kako su “Kineski diplomati žestoko vodili kampanju za Etiopljana, koristeći financijski utjecaj Pekinga i netransparentni proračun pomoći da bi mu stvorili potporu među zemljama u razvoju.” Doktor Tedros – koji je oženjen i ima petero djece – rođen je 1965. u Asmari, koja je u to vrijeme bila dio Etiopije, ali je sada u Eritreji.

Kao dijete vidio je kako njegov mlađi brat umire od infekcije, najvjerojatnije ospica, a kako je kasnije govori, to ga je usmjerilo da radi na zdravstvu i zdravstvenoj politici. Diplomirao je biologiju na sveučilištu u Etiopiji 1986. godine i otišao raditi kao zdravstveni službenik u režimu marksističkog diktatora Mengistu Haile Mariam, dok je zemljom vladala vojna hunta Derg.

Prema BBC-u, dr. Tedros tada se pridružio lijevom TPLF-u – koji je odigrao glavnu ulogu u svrgavanju Mariam 1991. godine. Ta stranka je postala dio EPRDF-a, koalicije ljevičarskih stranaka koja je vladala Etiopija do prošle godine.

Otprilike u isto vrijeme svrgavanja hunte s vlasti, dr. Tedros napustio je Etiopiju i došao u Veliku Britaniju gdje je studirao na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu, magistrirajući 1992. godine na imunologiji zaraznih bolesti. Zatim je nastavio studirati na Sveučilištu u Nottinghamu, gdje je 2000. godine doktorirao na polju zdravstva u zajednici.

Nakon toga, vratio se u Etiopiju gdje se pridružio ministarstvu zdravstva i napredovao od regionalnog ministra zdravlja pa sve do nacionalnog ministra za zdravstvo – položaj koji je zauzeo 2005. godine

Tijekom svog mandata, koji je trajao do 2012. godine, postigao je brojne uspjehe, od otvaranja tisuća domova zdravlja i zapošljavanju desetaka tisuća medicinara u siromašnoj Etiopiji, do smanjivanja stope HIV-a / AIDS-a, ospica i malarije, kao i uvođenje informacijske tehnologije i interneta u zdravstveni sustav.

Trag novca i lobiranja

U studenom 2012. promoviran je u ministra vanjskih poslova, a naširoko je pozdravljan zbog pomaganja u pregovorima o povećanju financiranja UN-a za Etiopiju. No iza toga, pretpostavlja se, krije se zapravo kineska ruka. Podaci o financiranju UN-a pokazuju da je otprilike u to vrijeme zemlja primila milijune dodatnih sredstava – uključujući i Kinu, koja je prije toga davala malo ili ništa za potporu zemlji.

U 2015. i 2016. Kina je Etiopiji dala oko 16 milijuna dolara , uglavnom kao potporu prehrambenim ili izbjegličkim programima. 2011., neposredno prije nego što je dr. Tedros preuzeo ulogu, i 2017., neposredno nakon što je otišao, Kina je predala još 44 milijuna dolara doprinosa.

No ukupni doprinosi izvan ovog razdoblja, koji datiraju iz 2000. godine, iznosili su samo 345.000 dolara. 2017. godine dr. Tedros napustio je etiopsku vladu i kandidirao se za generalnog direktora WHO-a dok se mandat dr. Margaret Chan, kanadsko-kineske liječnice bližio kraju.

Izbori su se prvi održali u okviru sustava anketiranja svih država članica UN-a u sklopu tajnog glasanja. Prije toga, čelnici su birani glasanjem izvršnih odbora iza zatvorenih vrata. Na kraju je izbor sveden na dva kandidata – dr. Tedrosa i Britanca dr. Davida Nabarroa, liječnika koji je pomogao voditi UN-ove odgovore na prethodne epidemije, uključujući ptičju gripu, izbijanje kolere na Haitiju i ebolu u zapadnoj Africi.

Doktor Tedros pobijedio je na glasovanju sa 133 glasova za i 50 protiv, postajući prvi afrički vođa SZO i prvi ne-medicinar koji je imao tu ulogu. Njegova je pobjeda dijelom došla zahvaljujući tome što je 50 od 54 afričke države glasalo za njega.

Predlagao i Mugabea za ambasadora

Međutim, brzo je zaglibio u kontroverzu preporučivši afričkog diktatora Roberta Mugabea za veleposlanika dobre volje WHO. Nagađalo se kako pokušava uzvratiti usluge dane tijekom izbora. Bilo je izvještaja da je tim potezom također trebalo nagraditi Kinu, dugogodišnju pristašu Mugabea, jer je iskoristila njegov utjecaj da ga izabere.

Times je dodao: “Kina je pohvalila autoritarni razvojni model etiopskog režima, koji vlada pod izvanrednim stanje i guši pro-demokratske prosvjede.” Tijekom samih izbora 2017. godine nekoliko se skupina u Etiopiji usprotivilo imenovanju dr. Tedrosa zbog njegovih veza s TPLF-om i optužbi da su ušutkavali novinare i potisnute manjine.

Dr. Tedros je također optužen da je prikrivao tri odvojena izbijanja kolere u 2006., 2008. i 2011. godine pogrešnim prijavljivanjem kao “vodeni proljev”. Te navode je odbacio kao “negativnu kampanju“ svog britanskog rivala. Nakon izbora u WHO, dr. Tedros obećao je da će reformirati organizaciju stavljanjem naglaska na univerzalnu zdravstvenu zaštitu u njezino središte, istovremeno povećavajući financiranje.

Daljnji podaci o financiranju UN-a pokazuju da su tijekom njegovog mandata i procijenjeni doprinosi SZO-u od strane Kine također porasli – s otprilike 23 milijuna u 2016. na 38 milijuna u 2019. Kina se također obvezala na dodatnih 57 milijuna dolara u 2020. godini, iako još nije platila preostali iznos.

U međuvremenu, financiranje iz drugih glavnih svjetskih ekonomija – uključujući SAD, Rusiju, Japan i Njemačku – ostalo je uglavnom nepromijenjeno ili čak palo u istom razdoblju. Procijenjeni doprinosi čine samo oko četvrtine SZO-ovog proračuna, a ostatak dolazi iz donacija.