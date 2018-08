OTKRIVENO TKO JE NAPADAČ S FLORIDE, IZLAZE I PRVA IMENA MLADIH ŽRTAVA: 24-godišnji David otvorio vatru na gaming turniru

Turnir u video igrama bio je prenošen uživo kada je odjeknulo nekoliko pucnjeva

Policija je identificirala osumnjičenog napadača u masovnoj pucnjavi u Jacksonvilleu na Floridi u kojoj je najmanje troje ljudi mrtvo, uključujući i napadača, a još je 11 ozlijeđenih.

Ured šerifa u Jacksonvilleu priopćio je kako se vjeruje da je 24-godišnji David Katz iz Baltimorea otvorio vatru na turniru u računalnim igrama u Jacksonvilleu na Floridi, a potom si oduzeo život. Policija je navela kako je najvjerojatnije koristio jedan pištolj u napadu. Još ne znaju gdje je boravio tijekom turnira, no najvjerojatnije se radilo o hotelu.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA: Kamere uhvatile trenutak u kojem je počeo pokolj na turniru videoigara; ‘Metak me pogodio u palac, ovo mi je najgori dan u životu’

Pucnjava u restoranu u sklopu trgovačkog centra

Pucnjava se dogodila u Jacksonville Landingu, trgovačkom centru u središnjem dijelu grada s restoranima i dućanima. Turnir se održavao u GLHF Game Bar u Chicago Pizza restoranu gdje se igrala videoigra Madden NFL 2019., simulacija američkog nogometa, a vjeruje se kako je Katz sudjelovao na turniru.

Šerif Mike Williams je na prvoj konferenciji za novinare kazao da u ovom trenutku ne postoji ni jedna druga osumnjičena osoba.

Do sada su identificirane i dvije žrtva, a to su Taylor Robertson (27) iz Ballarda, te Eli Clayton (22) iz Woodland Hillsa. U lokalnoj University of Florida bolnici su potvrdili kako su zaprimili sedmero ranjenih, od kojih je troje imalo više rana od metaka, dok su dvije osobe u vrlo ozbiljnom stanju. Još dvoje ranjenih samo se dovezlo u bolnice.

Turnir u video igrama bio je prenošen uživo kada je odjeknulo nekoliko pucnjeva. Na snimci se vidi kako igrači reagiraju na pucnjavu, a čuju se i krici prije nego što je snimka prekinuta. Organizator turnira Madden NFL napisao je na Twitteru: “To je užasna situacija, izražavamo našu najiskreniju sućut svima pogođenima”.

Jedan od igrača koji je uspio pobjeći napisao je na Twitteru: “Upravo se pucalo na turniru”, napisao je 19-ogodišnji Drini Gjoka iz ekipe Complexity Gaming. “Imao sam sreće. Metak me pogodio u prst”.

Više igrača napisalo je da su živi i zdravi, iako iznimno preplašeni.

Druga pucnjava u tek nekoliko dana

Ovo je druga pucnjava u Jacksonvilleu u svega nekoliko dana, no policija vjeruje kako ovi incidenti nisu povezani. U petak je nakon utakmice dviju srednjih škola u američkom nogometu došlo do pucnjave u kojoj je jedan 19-godišnjak ubijen, a dva su tinejdžera ranjena.

Do pucnjave je došlo ispred stadiona na kojem je bilo više od 4000 gledatelja, a policija smatra kako je ovaj napad povezan s uličnim bandama.

Florida je posljednjih godina bila poprište više masovnih pucnjava. U lipnju 2016. ubijeno je 49 ljudi u klubu u Orlandu, a 14. veljače 2018. mladić u dobi od 19 godina otvorio je vatru u školi u Parklandu i ubio 17 osoba.

Inače, stranica Mass Shooting Tracker koja prati masovne pucnjave u SAD-u, navodi da je ovo 290. masovna pucnjava u ovoj godini, a samo tijekom kolovoza ubijeno je 20 i ranjeno 144 ljudi.