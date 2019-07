OTKRIVENO ODAKLE JE NAD EUROPU STIGLA MISTERIOZNA RADIJACIJA: ‘Pa to nam je donijelo više zračenja nego Fukushima’

Unatoč visokoj koncentraciji radioaktivnog materijala, on nije bio štetan po zdravlje ljudi nigdje u Europi

Izvor tajanstvenog radioaktivnog curenja koje je 2017. zahvatilo Europu ipak dolazi iz Rusije, a trag vodi do postrojenja za nuklearnu obradu u južnim planinama Urala u Rusiji, potvrđuje nova studija. Kako piše Independent, znanstvenici su analizirali više od 1300 točaka podataka diljem svijeta kako bi pronašli izvor ogromnog curenja, koje je Europi donijelo sto puta više zračenja od katastrofe u Fukušimi iz 2011. godine.

Izvor zračenja, za koje se vjeruje da je ruski pogon Mayak, nije bila reaktorska nesreća, već incident u postrojenju za preradu nuklerane energije, otkrivaju znanstvenici. Rusija je uvijek negirala da je to izvorište i nije objavljeno službeno priopćenje kao odgovor na ove tvrdnje znanstvenika. Alarm za uzbunu su u listopadu 2017. podigli talijanski znanstvenici koji su primijetili radioaktivni rutenij-106. Tada je otkriven u mnogim europskim zemljama, baš kao i u Aziji, Arapskom poluotokoku pa čak i na Karibima.

Ipak nema štete za zdravlje

Činjenica da je rutenij jedini otkriveni radioaktivni materijal, to snažno sugerira da je izvor bilo postrojenje za preradu nuklearne energije jer nesreće u reaktorima obično oslobađaju više različitih elemenata. Znanstvenici su odredili čak i vrijeme curenja rutenija, a to je bilo 25. rujna 2017. između 18 sati pa do podneva sljedećeg dana.

“Izmjerili smo radioaktivni rutenij-106. Mjerenja pokazuju najveće pojedinačno oslobađanje radioaktivnosti iz civilnog postrojenja za preradu”, rekao je Georg Steinhauser, jedan od vodećih istraživača sa Sveučilišta u Hannoveru.

Podaci su uzeti iz 176 mjernih stanica u 29 zemalja. Unatoč visokoj koncentraciji radioaktivnog materijala, on nije bio štetan po zdravlje ljudi nigdje u Europi, navodi se u radu objavljenom u znanstvenom časopisu PNAS.

