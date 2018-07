OTKRIVENI DETALJI VELIKE AKCIJE; SPASILI DJEČAKE PA ZAPELI U ŠPILJI: ‘Prvo je pumpa stala, a onda smo čuli vrištanje’

Podsjetimo, operacija spašavanja je započela u nedjelju ujutro. 19 ronioca je bilo uključeno u nju kako bi iz 3,2 kilometra dugog špiljskog kompleksa izvukli 12 dječaka i njihovog nogometnog trenera (25).

Operacija spašavanja 12 dječaka i njihovog nogometnog trenera iz špilje na Tajlandu, u kojoj su bili zarobljeni više od dva tjedna, prošla je dobro i svi su spašeni, no sve se moglo završiti tragično, s obzirom da su aparati za ispumpavanje vode iz špilje, koje su koristili spasioci, zakazali samo nekoliko sati nakon što je posljednji dječak izvučen iz špilje.

Razina vode je naglo počela rasti

Ronioci i spasioci su još bili 1.5 kilometar duboko u špilji i iznosili opremu iz nje kad je došlo do kvara na glavnoj pumpi, što je dovelo do naglog porasta razine vode u špilji. Rekli su to za Guardian trojica australskih ronioca koji su sudjelovali u operaciji spašavanja. Oni su bili smješteni u takozvanoj ‘prostoriji broj tri’ unutar špilje kad su čuli vrištanje i vidjeli baklje duboko u tunelu dok su radnici pokušavali doći do suhog dijela. ‘Vrištanje je počelo jer je glavna pumpa zakazala i razina vode je počela rasti’, rekao je jedan od ronioca. U špilji je tada bilo 100 radnika koji su odmah požurili prema izlazu. Vani su bili za manje od sat vremena, zajedno s posljednja tri ronioca i liječnikom koji su prošli tjedan proveli u špilji sa zarobljenim dječacima i njihovim trenerom.

Podsjetimo, operacija spašavanja je započela u nedjelju ujutro. 19 ronioca je bilo uključeno u nju kako bi iz 3,2 kilometra dugog špiljskog kompleksa izvukli 12 dječaka i njihovog nogometnog trenera (25). Prva četiri dječaka spašena su toga dana, a u ponedjeljak su spasioci izvukli još četvoricu. Posljednja petorka je izvučena jučer navečer po lokalnom vremenu, a cijela je operacija zahtijevala da dječaci nauče koristiti maske za ronjenje kako bi izašli kroz uske tunele.

Dječaci će se danas prvi put vidjeti s roditeljima

Tijekom posljednje runde spašavanja, dok su tri ronioca i liječnik prošli kroz ljudski lanac kojeg su spasioci formirali unutar špilje, svi su počeli aplaudirati i veseliti se. Spasioci su toga dana proveli više od osam sati stojeći na mokrom, blatnom tlu, čekajući da dječake izvuku na slobodu. ‘Da samo jedan od tih spasioca nije dobro obavio svoj posao, sve bi se raspalo’, dodao je jedan ronioc. Putovanje iz prostorije broj tri do izlaza špilje trajalo je najprije 4 do 5 sati, no nakon tjedan dana čišćenja blata, za to je trebalo manje od sat vremena. 12 dječaka nosilo je opremu za ronjenje, a svakog od njih je pratio jedan odrasli ronioc.

Oprema koju su ronioci i spasioci morali donijeti sa sobom je uključivala industrijske pumpe, spremnike za zrak i kisik, medicinsku opremu i hranu. Spašeni dječaci sada su na liječenju u bolnici. Tajlandski su dužnosnici priopćili da je svaki od njih u prosjeku izgubio oko 2 kilograma tijekom boravka u špilji, no inače su dobrog zdravlja. Roditelji će ih prvi put moći vidjeti danas, no morat će nositi zaštitne maske i bili dva metra udaljeni od dječaka, piše Guardian.