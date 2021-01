OTKRIVENA JOŠ DVA LIJEKA KOJA SPAŠAVAJU ŽIVOTE OBOLJELIH OD COVIDA-19: Njima se liječi artritis, ali i povećavaju šanse za preživljavanje

Rezultati sugeriraju da bi tocilizumab i sarilumab mogli smanjiti relativni rizik od smrti osoba na intenzivnoj njezi za 24 posto

Znanstvenici iz nekoliko zemalja otkrili su da bi dva lijeka, koja se inače koriste u liječenju reumatoidnog artritisa, mogla spasiti barem jednu od 12 osoba koje s teškim oblikom covida-19 leže na odjelu intenzivne njege. Zbog toga je britanski zdravstveni sustav od petka počeo koristiti tocilizumab za liječenje bolesnika zaraženih koronavirusom. Taj je lijek, prema istraživanju provedenom na oko 800 pacijenata, smanjio relativni rizik od njihove smrti za 24 posto, piše Guardian. Drugi lijek, sarilumab, skraćuje vrijeme provedeno na odjelu intenzivne njege.

Zamjenik glavnog medicinskog službenika za Englesku, prof. Jonathan Van-Tam, rekao je: “Ovo je značajan korak naprijed za povećanje preživljavanja pacijenata na intenzivnoj njezi s covidom-19. Podaci pokazuju da tocilizumab i vjerojatno sarilumab ubrzavaju i poboljšavaju izglede za oporavak u intenzivnoj njezi, što je presudno za smanjenje pritiska na intenzivnu njegu i bolnice i spašavanje života”, rekao je zamjenik voditelja zdravstvene službe u Engleskoj, profesor Jonathan Van-Tam.

Oba su lijeka poznata antagonisti IL-6 receptora, koji umanjuju učinak proteina koji mogu izazvati pretjeranu reakciju imunološkog sustava. Teški oblik covida-19 ranije je bio povezan s opasnim razinama infekcije organizma. Ranija istraživanja su uglavnom pokazivala mješovite rezultate ili naslućivala da bi tocilizumab mogao poboljšati šanse za preživljavanje teško oboljelih pacijenata. No, nasumičnom ugrađenom višefaktorskom prilagodljivom platformom za liječenje upala pluća (Remap-cap) obuhvaćeno je više od 3900 pacijenata u više od 15 zemalja diljem svijeta, koji su dobili ta dva lijeka, a znanstvenici su potom pratili razvoj događaja tijekom 21 dana.

Smanjen rizik od smrti

Rezultati dobiveni liječenjem 792 pacijenta u šest zemalja otkrivaju da su tocilizumab i sarilumab smanjili rizik od smrti. Naime, bolnička smrtnost onih koji su imali standardno liječenje iznosila je 35,8 posto, dok je tocilizumab smanjio tu brojku na 28 posto, a sarilumab na 22,2 posto. Kombinirana smrtnost pri terapijama s oba lijeka iznosila je 27,3 posto, što označava smanjenje apsolutnog rizika od smrti za 8,5 posto ili relativno smanjenje od 24 posto u usporedbi s pacijentima sa standradnom medicinskom skrbi. Liječnici su otkrili da su pacijenti koji su dobivali ove lijekove, napuštali bolnicu sedam do deset dana prije onih sa standardnom terapijom.

Doktorica Lennie Derde, savjetnik za intenzivnu njegu i europski koordinator za ispitivanje Remap-Cap, tvrdi da su međunarodna istraživanja iznimno važna, jer je i pandemija zahvatila cijeli svijet. “Rezultati su primjenjivi ne samo u Velikoj Britaniji već i širom svijeta”, rekla je.

Peter Horby, profesor novonastalih zaraznih bolesti i globalnog zdravlja na Sveučilištu Oxford, koji vodi ispitivanje oporavka korištenjem lijekova za liječenje pacijenata s covidom-19, ali nije bio uključen u istraživanje, rekao je da su rezultati dobra vijest, napominjući da su do sada samo steroidi deksametazon i hidrokortizon spašavali živote pacijentima na respiratorima. Ti lijekovi inače djeluju na suzbijanje upale i imunološkog sustava. Horby smatra da tocilizumab i sarilumab pružaju dodatnu korist, jer je u istraživanju 80 posto pacijenata dobilo steroide.

“Vidjeli smo apsolutno smanjenje rizika od smrti kod mehanički ventiliranih pacijenata za oko 12 posto s deksametazonom, a ovdje vidite apsolutno smanjenje od oko osam posto što bi se moglo nadodati na učinak deksametazona”, rekao je Horby.

Lijekovi su već u primjeni

Jedina mana ovih dvaju lijekova jest to što su skuplji od deksametazona. Naime, oni koštaju od 700 do 1000 funti po pacijentu, dok deksametazon košta samo pet funti. No, jedan dan na odjelu intenzivne njege košta i do 2000 funti, pa je i korištenje skupih lijekova isplativije od ležanja na intenzivnoj ili gubitka života.

No, iz britanskog Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb poručuju da su bolnice već imale zalihe tocilizumaba. “Vlada i NHS se u petak izdali ažurirane smjernice za bolnice diljem Velike Britanije, koejs tupaju na snagu odmah, potičući ih da koriste tocilizumab u liječenju pacijenata s covidom-19 koji su primljeni na jedinice intenzivne njege”, navodi se.