OTKRIVEN VELIK VAL AKTIVNOSTI U TAJNIM RUSKIM POSTROJENJIMA, ZAPAD STRIJEPI: Radi li Putin na obećanoj ‘vojsci budućnosti’?

Tijekom svoje prethodne kandidature za predsjednika, 2012. godine, Vladimir Putin je zaprepastio američke vojne stručnjake misterioznim zahtjevom za razvoj nove vrste oružja u borbi protiv tehnološke prednosti Zapada. Vojske budućnosti, rekao je, trebat će oružje utemeljeno na novim fizičkim načelima koja uključuju genetsku i psihofizičku znanost, piše Washington Post.

Istraživanja u tajnim vladinim laboratorijima

Učinak takvog oružja moći će se usporediti s nuklearnim oružjem, rekao je tada Putin u eseju objavljenom u ruskim vladinim novinama, a dodao je da će u smislu političke i vojne ideologije takvo oružje biti ipak prihvatljivije. Što je točno mislio i kako bi genetičko oružje moglo parirati međunarodnim prijetnjama poput kemijskog i biološkog oružja, ostaje nejasno. No sada je jasno da su Putinove riječi oslobodile val aktivnosti u kompleksu strogo čuvanih vojnih i civilnih laboratorija u Rusiji. Od početka njegovog drugog mandata, u više od dvadesetak instituta koji su nekoć bili dio biotehnološkog i kemijskog oružja Sovjetskog saveza, u tijeku je veliko širenje.

Ekspanzija koja uključuje više novih ili obnovljenih testnih postrojenja, posebice je vidljiva u tajnim laboratorijima Ministarstva obrane koji su dugo bili meta sumnji američkih dužnosnika zbog mogućeg kršenja dogovora o oružju. Ruski dužnosnici inzistiraju na tome da su istraživanja u vladinim laboratorijima posve legalna i samo u svrhu obrane. No nakon trovanja bivšeg ruskog špijuna u Velikoj Britaniji, ti su laboratoriji opet došli pod povećalo javnosti. Sergej Skripal i njegova kći otrovani su nakon izlaganja nervnog agenta Novichoka kojeg su razvili ruski vojni znanstvenici prije nekoliko godina.



Rusija optužuje Ameriku za biološko oružje

‘Postavlja se pitanje zašto ovo rade’, kaže Raymond Zilinskas, stručnjak za kemijsko i biološko oružje. On u svojoj knjizi analizira stotine dokumenata, ugovora i drugih zapisa koji pokazuju ruski interes za genetski modificirane patogene i kemijsko oružje koje se koristi za kontrolu velikog broja ljudi. Analiza je pokazala i porast senzacionalističkih ruskih tvrdnji o tome da SAD razvija snažno biološko oružje. Na državnim medijima su objavljene vijesti o tome kako američki znanstvenici stoje iza izbijanja epidemije virusa Zika, kao i iza epidemije ebole u zapadnoj Africi 2014.

‘Takve bi se tvrdnje mogle vidjeti kao dio namjernih napora da svojim ljudima objasne zašto su ovakva istraživanja potrebna’, kaže u intervjuu Zilinskas. Glasnogovornik ruskog Ministarstva vanjskih poslova odbio je pisanim putem odgovoriti na pitanja ruskog ambasadora pri UN-u. Ministarstvo je zanijekalo bilo kakvu uključenost Kremlja u razvoj nervnog agenta i napad na Skripala, a sugerirali su i da SAD i Velika Britanija, a ne Rusija, rade ilegalna istraživanja kako bi stvorili nove toksične supstance.

Od 2012. je američki State Department u nekoliko izvješća optužio Moskvu za odbijanje otvaranja vojnih istraživačkih laboratirija za vanjske inspektore te za odbijanje dostavljanja dokaza o tome da su uništili otrove koje su stvorili znanstvenici u godinama prije raspada Sovjetskog saveza. Thomas Countryman, državni tajnik za međunarodnu sigurnost i kontrolu oružja u vrijeme Obamine administracije, rekao je da su američki dužnosnici i prije Putina ispitivali o transparentnosti Kremlja. No tijekom proteklih šest godina nepovjerenje je još više raslo a Moskva je usvojila agresivniju vanjsku politiku koja uključuje zastrašivanje susjeda i podršku sirijskom diktatoru koji koristi nervne otrove na svojim vlastitim ljudima.

Najopasnije kemijsko oružje nakon raspada Sovjetskog saveza

Nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991., Ruska Federacija je postala nasljednik najopasnijeg arsenala kemijskog i biološkog oružja. Tijekom Hladnog rata su sovjetski vođe trošili velik novac za razvoj 11 različitih patogena, uključujući i bakterije koje mogu dovesti do ozbiljnih bolesti poput boginja ili kuge. U godinama koje su uslijedile odmah nakon Hladnog rata, Rusija i SAD su surađivale u uništenju takvog oružja, no ta je suradnja počela blijediti nakon Putinova dolaska na vlast, a potpuno je prestala 2012., kad je osvojio svoj drugi mandat. No čak i za vrijeme Jeljcina, Rusija je odbijala pristup ključnim skladištima oružja.

Amerikanci su se tada pitali odbijaju li ih Rusi pustiti unutra zato što nešto skrivaju, ili pak iz sramote zbog stanja njihovih laboratorija, a tu je i mogućnost da Rusi strahuju od toga da Amerikanci iz njihovih laboratorija nauče nešto novo o mogućnostima ruske vojske.