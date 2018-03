OTKRIVEN RAZLOG RAZDORA U OBITELJI ELONA MUSKA: Otac je napravio dijete svojoj pokćerki: ‘Volim ga, naravno’

‘Errol je napravio dijete Jani. On je otac njezina sina. A bio je otac i njoj. Cijela je obitelj bila u šoku kad su doznali. To je razlog zbog kojeg je Elon toliko ljut na oca.’

Otac milijardera Elona Muska ima dijete sa svojom pokćerkom, piše Daily Mail. To bi otkriće moglo razjasniti razdor i neslogu u jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu.

Nazvao oca užasnim ljudskim bićem

Šef Tesla Motorsa nazvao je 72-godišnjeg Errola Muska ‘užasnim ljudskim bićem’, dodavši da je ‘njegov otac učinio sve zle stvari kojih se netko može sjetiti’. Sada je potvrđeno da Errol Musk ima 10-mjesečnog sina sa svojom pokćerkom Janom Bezuidenhout (30). Jana je imala četiri godine kad se Errol oženio njezinom majkom. U intervjuu za Mail Online, Errol je rekao da ‘se jedva sjeća’ Janine majke Heide, unatoč tome što su bili u braku 18 godina te zajedno imaju dvoje djece. 46-godišnji Elon Musk, koji ima bogatstvo od 20 milijardi funti, navodno je bio šokiran kada je doznao da je njegova polusestra Jana, s kojom je živio dok je bio mlađi, rodila dijete njegova oca. Ona još nije komentirala tu situaciju, no izvor blizak obitelji rekao je da Errol zaista jest otac Elliota Rusha Muska.

‘Svi su poludjeli kad sam im rekao, misle da sam mentalni bolesnik’

‘Errol poznaje Janu cijeli njezin život. Ovo je razdor za obitelj’, rekli su prijatelji obitelji. Rođenje tog djeteta dovelo je do osjetljive situacije. ‘Errol je napravio dijete Jani. On je otac njezina sina. A bio je otac i njoj. Cijela je obitelj bila u šoku kad su doznali. To je razlog zbog kojeg je Elon toliko ljut na oca.’ Errol Musk je potvrdio da je dijete njegovo te je dodao i da je zatražio DNK analizu koja je potvrdila da je Elliot njegov sin. ‘Napravio sam dijete svojoj 30-godišnjoj djevojci Jani. On sada ima deset mjeseci. Naravno da ga volim, premda ovo nismo planirali. Inzistirao sam na DNK testu kako bismo bili sigurni da sam ja otac. Rekao sam svojoj kćeri Ali o njemu, misleći da će razumjeti i da će me podržati. Rekla je da sam lud i mentalni bolesnik. Rekla je drugima i svi su poludjeli. Misle da sam senilan i da bih trebao ići u dom za stare i nemoćne, a ne živjeti život i imati malog sina’, kaže Errol Musk, prenosi Daily Mail.



Dodao je i da je posljednjih 20 godina bio samac, ali da ima četiri bivše žene, no rekao je da nema pokćerki.