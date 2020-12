OTKRIVEN NOVI NEOBIČAN SIMPTOM KORONE: Znanstvenici tvrde; ‘Ovo je jedna od glavnih kliničkih manifestacija Covida-19’

Istraživači su apelirali na to da bi liječnici trebali biti na oprezu, posebno kada se pojave neobični simptomi poput vrtoglavice, jer se lako mogu previdjeti

Prema nedavnom istraživanju objavljenom u časopisu Ear, Nose & Throat Journal, vrtoglavica bi mogla biti suptilni znak da imate covid-19. Istraživači navode da je iznenadna vrtoglavica jedna je od glavnih kliničkih manifestacija covida-19. No, to ih nije toliko iznenadilo s obzirom na to da je vrtoglavica i ranije bila vezana uz neke virusne infekcije.

Istraživači su analizirali 14 različitih studija koje su uključivale 141 pacijenta koji su imali vrtoglavicu dok su bili zaraženi. U rijetkim slučajevima vrtoglavica je navedena kao jedini simptom bolesnika, ali češće je bila popraćena drugim simptomima.

Česta pojava kod starijih osoba

Bez obzira na to, istraživači su apelirali na to da bi liječnici “trebali biti na oprezu, posebno kada se pojave neobični simptomi poput vrtoglavice, jer se lako mogu previdjeti.”

Autori studije navode da bi vrtoglavicu trebalo temeljito istražiti, osobito kako bi se utvrdio uzrok.

Kaiser Health News (KHN) navodi da bi se vrtoglavica mogla biti česta pojava kod starijih osoba. Medicinski stručnjaci navode da bi osobe koje iskuse ekstremne vrtoglavice o tome trebali obavijestiti liječnike, osobito ako nema jasnog uzroka poput napornog vježbanja ili dehidracije.

No, osim covida-19 i neke druge stvari mogu biti uzrok vrtoglavice, a Best Life navodi četiri potencijalna uzroka:

1. Srčani ili moždani udar;

2. Upala unutarnjeg uha;

3. Nuspojave nakon uzimanja nekih lijekova,

4. Imate neku drugu virusnu infekciju.

