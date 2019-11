OTKRIVEN JOŠ JEDAN SVEĆENK-PEDOFIL: Trebao je paziti na djecu, a on bi noću upadao u spavaonice i zlostavljao dječake

Svećenik Luk Delft je optužen i da je 2001. u Belgiji noću upadao u spavaonice salezijanskog internata i ondje zlostavljao dva dječaka, unatoč tome dozvoljeno mu je da i dalje radi s djecom

Belgijski svećenik Luk Delft optužen je za seksualno zlostavljanje dvojice dječaka za vrijeme svoje službe u Caritasovoj misiji u Srednjoafričkoj Republici. Ovaj 50-godišnjak pripadnik je reda Salezijanaca, kojemu je glavna zadaća kršćanski odgoj adolescenata i mladih.

Delft je smijenjen tek nedavno, nakon što je CNN njegovim nadređenima otkrio nove optužbe. Dotad su ga štitili, premještajući ga s jednog mjesta na drugo. Svaki mu je put, unatoč optužbama, bilo dopušteno raditi s djecom. On je i u Belgiji bio optužen za zlostavljanje 12-godišnjeg i 13-godišnjeg dječaka. Kao nadglednik u salezijanskom internatu Don Bosco Sint-Denijs-Westrem u gradu Gentu, Delftova je zadaća bila da pazi na djecu, a on je to 2001. činio noćnim upadima u njihove spavaonice i zlostavljanjem.

Podmićivao dijete novcem i odjećom

Navodi se kako su Salezijanci znali za taj slučaj kada su ga poslali u Srednjoafričku Republiku. Ondje je jedna od žrtava, 17-godišnji Alban Alain, rekao kako ga je Delft više puta silovao kad ga je prije četiri godine sreo u kampu u Kaga-Bandorou. Priču potvrđuje i njegova obitelj.

“Kupovao mi je odjeću i često mi davao novac. Stalno smo bili zajedno. On je ovdje doveden kao direktor Caritasa zadužen za podjelu humanitarne pomoći. Ali umjesto toga, iskoristio je svoju poziciju kako bi sodomizirao mog sina”, rekao je dječakov otac Onono Alain i dodao kako je Delft novac davao i njegovu sinu, koji mu je na kraju priznao što se dogodilo.

Nije komentirao optužbe

Novinarka CNN-a uspjela je pronaći Delfta u Srednjoafričkoj Republici. Pitala ga je ima li što reći na optužbe za seksualno zlostavljanje, a on je kratko odgovorio: “Ne, nemam.”