OTKRIVEN JOŠ JEDAN VIRUS S PANDEMIJSKIM POTENCIJALOM: Ovog nose svinje, a može zaraziti i ljude. Znanstvenike brinu mutacije

Unatoč činjenici što je po srijedi virus koji trenutno izaziva probleme, znanstvenici naglašavaju da bi ga trebalo pažljivo nadzirati, a s obzirom na to da je virus nov, čovjek još na njega nije stvorio imunitet

Soj gripe koji ima potencijala postati pandemija otkrili su znanstvenici iz Kine, a riječ je o virusu koji se tek nedavno pojavio. Virus nose svinje, no on može zaraziti i ljude, javlja BBC. Ono što brine znanstvenike jest da bi virus mogao mutirati i tako se lako širiti s čovjeka na čovjeka što bi izazvalo novu svjetsku pandemiju.

Unatoč činjenici što je po srijedi virus koji trenutno izaziva probleme, znanstvenici naglašavaju da bi ga trebalo pažljivo nadzirati, a s obzirom na to da je virus nov, čovjek još na njega nije stvorio imunitet. Mjere za kontrolu virusa u svinjama trebale bi se implementirati kao i strogo nadziranje radnika mesne industrije, stoji u znanstvenom časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

FRANCUSKI ZNANSTVENICI OTKRILI NOVI VIRUS: Dolazi iz ‘obitelji’ patogena koje obično šire komarci; ‘Ovo je nešto potpuno drugačije’

Prijeti pandemija novog virusa

Dok cijeli svijet pokušava obuzdati pandemiju koronavirusa, novi soj virusa gripe među glavnim je prijetnjama bolesti koje znanstvenici trenutno promatraju. Svinjska gripa iz 2009. bila je posljednja pandemijska gripa s kojom su se stanovnici svijeta susreli, a krenula je u Meksiku te je bila manje smrtonosna nego li se to predviđalo. Razlog za to krije se vjerojatno u tome što su stariji ljudi stvorili nekakvu vrstu imuniteta, vjerojatno zbog sličnosti s drugim virusima gripe koji su godinama bili prisutni prije dolaska same svinjske gripe. Sada postoji cjepivo za virus A/H1N1pdm09.

Neke sličnosti sa svinjskom gripom ima i novi soj gripe koji je otkriven u Kini. Ipak, dogodile su se određene promjene. Premda taj novi virus do sada nije predstavljao prijetnju, profesor Kin-Chow Chang i njegovi kolege koji proučavaju virus kažu da bi o njemu trebalo povesti računa. Naziv virusa je G4 EA H1N1 te on može rasti i razmnožavati se u stanicama čovjeka u dišnim putevima. Nedavno pronađeni dokazi pokazuju da su se tim virusom zarazili radnici klaonica i mesne industrije u Kini. Znanstvenici su to otkrili gledajući podatke od 2011. do 2018. godine.

NAKON VELIKOG PORASTA BROJA ZARAŽENIH: U Indiji odobreno prvo kliničko testiranje cjepiva protiv covida-19

‘Ovaj virus se ne smije zanemariti’

Cjepiva protiv gripe ne štite od virusa G4 EA H1N1, premda bi se mogla prilagoditi ako to bude potrebno. Profesor Kin-Chow Chang, sa britanskog Sveučilišta Nottingham, rekao je za BBC: “Trenutno smo ometani koronavirusom i to s pravom. Ali ne smijemo izgubiti iz vida potencijalno opasne nove viruse. Ovaj virus možda nije neposredan problem, ali ga ne treba zanemariti.

Teoretski se pandemija gripe može pojaviti u bilo kojem trenutku, ali to su još uvijek rijetki događaji. Pandemije se događaju ako se pojavi novi soj koji se lako može širiti s osobe na osobu. Premda se virusi gripe stalno mijenjaju, zbog čega se cjepivo protiv gripe također treba redovito mijenjati kako bi se nastavilo, obično ne idu u pandemiju.

Profesor James Wood, predstojnik Odjela za veterinarstvo na Sveučilištu u Cambridgeu, rekao je da rad “dolazi kao podsjetnik” da smo stalno u opasnosti od novih pojava patogena i da će uzgoj životinja, s kojima ljudi imaju veći kontakt nego s divljinom, može djelovati kao izvor važnih pandemskih virusa.

WHO: Pažljivo ćemo ovo pratiti

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) “pažljivo će pročitati” kinesku studiju o novom soju virusa svinjske gripe, rekao je u utorak glasnogovornik i istaknuo da ti nalazi samo naglašavaju važnost sustavnog nadzora u pandemiji covida-19.

Novi virus gripe otkriven među kineskim svinjama zarazniji je za ljude i treba ga pomno pratiti kako ne bi postao potencijalni “pandemijski virus”, otkriva studija.

“Pažljivo ćemo pročitati studiju kako bismo vidjeli što je novo”, rekao je novinarima glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier i dodao da je važno surađivati na otkrićima i motriti životinjsku populaciju.

“To također ukazuje na to da se ne smijemo opustiti kada je riječ o gripi i da trebamo biti budni te nastaviti i s nadzorom pandemije koronavirusa”, dodao je.

Grupa kineskih istraživača proučila je viruse gripe zaraženih svinja od 2011. do 2018. te je otkrila “G4” soj H1N1, koji posjeduje “sve bitne karakteristike potencijalnog pandemijskog virusa”, stoji u dokumentu objavljenom u stručnome američkom časopisu, Zborniku radova Nacionalne akademije znanosti (PNAS).

U krvi radnika na kineskoj farmi svinja otkrivena je povišena razina virusa, kažu autori te dodaju da je iznimno važno “izbliza pratiti razvoj događaja među ljudskom populacijom, posebice među radnicima u svinjogojstvu”.

Novootkriveni virus je rekombinacija varijante H1N1 iz 2009. i nekoć prevladavajućeg soja koji je otkriven među svinjama.

Premda je virus u stanju zaraziti i ljude, nema neposredne opasnosti od izbijanja nove pandemije, rekao je Carl Bergstrom, biolog sa Sveučilišta u Washingtonu.

“Nema dokaza da ‘G4’ kruži među ljudima, unatoč tomu što su mu masovno izloženi već pet godina”, tvitao je znanstvenik. “To je ključan podatak koji trebamo imati na umu.”

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.