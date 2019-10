'OVO JE STRAŠNO'

Utvrđeno je kako je prikolica s leševima stigla iz Belgije, pa su se u istragu uključile i tamošnje vlasti, a bugarsko Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi kako se ne radi o Bugarima

Kamion koji je pronađen prošle noći u industrijskoj zoni u Essexu i dalje je predmet opsežne istrage. Policija Essexa, u suradnji s Uredom za imigracije i Nacionalnom agencijom za kriminal započela je složeni postupak identifikacije 39 osoba pronađenih u hladnjači. Vozač, 25-godišnji Sjeverni Irac Mo Robinson i dalje je na ispitivanjima, a zasad se čini kako on nema veze sa smrću tih ljudi.

No, policija je svejedno u okviru istrage obavila dva pretresa u Sjevernoj Irskoj, a navodno je to povezano s uhićenjem vozača. BBC doznaje kako je Robinson došao svojim kamionom iz Sjeverne Irske u luku Purfleet na Temzi, zakačio prikolicu te se odvezao iz luke 25 minuta prije stravičnog otkrića. Prikolica je navodno u Purfleet stigla iz belgijske luke Zeebrugge, pa su se u istragu uključile i belgijske vlasti.

“Zasad ne znamo koliko je vremena kamion proveo u Belgiji, mogli su biti sati ili dani. Jednostavno ne znamo”, rekao je glasnogovornik Ureda federalnog tužitelja Belgije Eric Van Duyse.

Uz to, bugarsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je kamion registriran u Varni, ali je u vlasništvu tvrtke iz Sjeverne Irske. Dodaju kako je prilično izvjesno da pronađena tijela ne pripadaju bugarskim državljanima.

Objavljena je i videosnimka nadzornih kamera koje pokazuju taj kamion noć prije stravičnog otkrića.

Paralelna istraga

Stoga je, uz policijsku, započeta i paralelna istraga koja bi trebala utvrditi je li 39 ljudi, koji su se navodno smrznuli u hladnjači na -25 stupnjeva, bilo žrtvama organiziranog kriminala, odnosno trgovine ljudima. Guardian javlja kako je u Velikoj Britaniji u posljednje vrijeme porastao broj slučajeva krijumčarenja ljudi. U prilog tomu ide i ranije zabilježeni slučaj kada je u kamionu na autocesti M20 u Kentu pronađeno devet migranata bez ikakvih dokumenata. Ruta kojom je prikolica došla, dodatno raspiruje mogućnost da se radi o kriminalnim aktivnostima.

“Naravno, to je neobična ruta, jer je Zeebrugge teretna i kontejnerska luka, a ne luka u kojoj bi se trebalo usredotočiti na imigracijske provjere, a niti Purfleet nije luka u kojoj bi bili pripremljeni za imigracijske provjere. snažno usmjereni. Stoga je ovo logičan put za organizirane kriminalne skupine”, rekao je David Wood, bivši direktor imigracijske službe Ministarstva unutarnjih poslova.

No, nevladine organizacije koje pomažu imigrantima tvrde kako britanska Vlada u ovom slučaju “ima krvi na rukama”, jer ih sigurnosne provjere tjeraju na mnogo opasnija putovanja.

“Ako pooštrite mjere sigurnosti, ljudi će krenuti na opasnija putovanja. Mjere sigurnosti u Calaisu i Dunkirku postaju sve strože, pa ljudi kreću alternativnim pravcima. Nastavit će to činiti ako će vlasti činiti sigurnije i neredovite rute opasnijim i težim”, rekla je za Independent Maddy Allen terenska koordinatorica u organizaciji Help Refugees.

Česta meta krijumčara ljudi

Svjedočanstva ljudi koji rade u industrijskoj zoni u Graysu dodatno potvrđuju tezu da se u ovom slučaju radilo o neuspješnom pokušaju krijumčarenja ljudi.

Andy Larkin, direktor mehaničke tvrtke, u utorak je u 14 sati prošao pored kamiona. “Kamion je imao one velike kromirane američke ispušne cijevi. Do prije otprilike mjesec dana tamo je bila kompanija s rashladnim sredstvima i bilo je normalno ondje viđati kamione iz cijele Europe, ali sada je to neobično. Ovo je prvi put da se ovdje dogodilo tako nešto. Što više razmišljam o tome, to je šokantnije. Pitam se jesu li mogli preživjeti i jesam li im mogao pomoći”, rekao je Andy Larkin, direktor obližnje tvrtke za mehanizaciju.

Zaposlenik obližnje zaštitarske kompanije, Martin Weaire, rekao je kako često viđa migrante koji na tom području izlaze iz kamiona i lutaju, a ponekad i kucaju na vrata tražeći posao.

“Veliki je to novac za krijumčare i vozače. Sve za pohlepu. Stalno puštaju ljude ovdje. Često vidite granične službe kako ih progone niz cestu. Ali ovo je strašno”, zaključio je Weaire.