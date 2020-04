OTKRILI RAZLOG ZBOG KOJEG U NEW ORLEANSU OD KORONE UMIRU VIŠE NEGO DRUGDJE: ‘I prije pandemije imali smo taj problem’

Uz New York i Seattle, New Orleans je jedno od prvih žarišta koronavirusa u SAD-u. Ondje je, međutim, stopa smrtnosti dvaput veća nego u New Yorku i četiri puta veća nego u Seattleu

Koronavirus je u New Orleansu u odnosu na broj stanovnika mnogo smrtonosniji nego u ostatku Sjedinjenih Država, a liječnici kažu da je razlog debljina i s njom povezane bolesti.

“Mi smo jednostavno bolesniji”, kaže Rebekah Gee, koja je do siječnja bila ministrica zdravstva Louisiane.

“I prije ove pandemije imali smo velike disparitete u zdravstvenoj situaciji, a možete misliti koliko su sad povećane”, dodala je.

Uz New York i Seattle, New Orleans je jedno od prvih žarišta koronavirusa u SAD-u. Ondje je, međutim, stopa smrtnosti dvaput veća nego u New Yorku i četiri puta veća nego u Seattleu.

Ranjivi pacijenti

Stanovnici New Orleansa pate od pretilosti, dijabetesa i hipertenzije po stopama koje su više od nacionalnog prosjeka. Liječnici i javnozdravstveni dužnosnici kažu da su takvi pacijenti ranjiviji na covid-19.

Otprilike 97 posto umrlih u Louisiani od covida-19 imalo je neku prethodnu bolest, po podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva. Dijabetes je bio prisutan kod 40 posto umrlih, njih 25 posto bili su pretili, kronična bolest bubrega bila je u 23 posto slučajeva, a problemi sa srcem u 21 posto.

New Orleans, u kojem je dosad umrlo više od 115 ljudi, mogao bi biti nagovještaj što će se događati kad pandemija stigne punom snagom do drugih dijelova američkog juga i srednjeg zapada koji isto imaju visoke stope pretilosti, dijabetesa i visokog tlaka.

Znak upozorenja za SAD

Mogao bi to biti i dodatni znak upozorenja za Sjedinjene Države u cjelini jer je ondje kronična pretilost češća nego u drugim razvijenim zemljama.

Bolnice javljaju o slučajevima u više generacija iste obitelji, majke i kćeri, očevi i sinovi, koji bivaju intubirani i na respiratorima na istim odjelima intenzivne njege, rekla je Tracey Moffatt, potpredsjednica Ochsner Healtha, najvećeg pružatelja zdravstvenih usluga u Louisiani.

Zajedničko im je da su pretili ili da prije zaraze patili od istih bolesti. To pokazuje, rekla je Moffatt, da su gotovo jednako ranjivi na koronavirus bez obzira na dobnu razliku.

Statističko područje New Orleansa pokazuje da 39 posto stanovnika pati od visokog tlaka, 36 posto ih je pretilo, a 15 posto ih ima dijabetes. To je u svakoj kategoriji po pet posto više nego što je nacionalni prosjek.

“Teret bolesti u Louisiani i na dubokom jugu viši je nego u ostatku zemlje. Jug će biti teško pogođen koronavirusom”, zaključila je Gee.

